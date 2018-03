Meteore, lo sgarbo a Sgarbi, secondo “fired” del governo Musumeci

🔊 Ascolta l'articolo

Vittorio Sgarbi se n’è ghiuto e soli ci ha lasciati. Escluso dal ritiro pre-partita nel fresco delle Madonie, il noto critico d’arte, deputato, mancato ministro e così via, ha preso cappello e, minacciando fuoco e fiamme contro chi lo sta cacciando, ha annunciato che lascerà la poltrona di piazza Croci. Non ci strappiamo le vesti e, francamente, l’unica cosa che non comprendiamo è la presa di posizione del deputato democratico Di Pasquale a sostegno dell’intemerato frequentatore di “gabinetti”. Il secondo assessore fired (in inglese suona meglio del nostrano licenziato) nei cinque mesi scarsi di governo del centro destra non sarà certo rimpianto per aver segnato un punto di svolta nell’annosa e difficile questione della gestione dell’immenso patrimonio artistico e culturale dell’isola.

Per un polentone che se ne va, un altro che arriva: il friulano Pierobon viene a mettere le mani nell’immondizia nel momento in cui si sommano l’evidente incapacità di questo governo, come di quelli precedenti, a gestire l’emergenza rifiuti e l’esplosione di un’ inquietante vicenda giudiziaria nella seconda città dell’isola.

Lo sgarbo a Sgarbi coincide con un’evidente difficoltà nei rapporti tra palazzo d’Orleans e la maggioranza di palazzo dei Normanni. Favorevoli all’abolizione del voto segreto all’Assemblea Regionale, che toglierebbe dalle mani dei franchi tiratori uno strumento tradizionalmente usato per ricattare il governo pro-tempore, non possiamo tuttavia tacere che la lettera del presidente della Regione all’inquilino della Torre Pisana suona come un campanello di allarme per i numeri risicati di sala d’Ercole. Maggioranza risicata ed anche travagliata, se si pone mente alla ribellione di quattro deputati di Forza Italia contro Gianfranco Micciché. Torna comodo l’antico adagio andreottiano “a pensare male si fa peccato ma spesso s’indovina”: un posto in Giunta può diventare un utile strumento di scambio nella difficile partita interna agli azzurri. Musumeci dovrà fare i conti con le proteste dei “nuovissimi” leghisti, ma la netta affermazione che il posto tocca al partito di Berlusconi è senza dubbio un assist al presidente dell’Assemblea impegnato a contrastare la fronda interna.

Se non abbiamo capito male, la soluzione individuata a Castelbuono è una finanziaria light, limitata alle sole partite finanziarie e di bilancio rinviando a successivi provvedimenti di legge le questioni di merito che urgono in agenda, dai rifiuti, alla revisione della riforma delle province, ai dipendenti regionali, ai precari, al contratto dei forestali, alla rottamazione dell’Irsap, alla fusione tra Consorzio Autostrade siciliane ed Anas. L’unica norma sostanziale sarà relativa all’assorbimento di Ircac e Crias da parte dell’Irfis, a sua volta riformato e rilanciato. Una cosa che riteniamo giusta e che, nel nostro piccolo, proponemmo oltre quindici anni or sono.

E’ consentito un ricordo personale? Chi scrive, allora dirigente della Cgil siciliana, affermò in un’intervista che quel modello di istituti finanziari divisi per categorie era superato e costituiva un ostacolo allo sviluppo oltre che un possibile fomite di corruzione. Il presidente dell’epoca di una delle organizzazioni artigiane inviò al segretario generale della Cgil regionale (notate la delicatezza: ci si appellava al “superiore”) una lettera piena di insulti nei confronti dello scrivente che veniva intimato di non occuparsi più di tali problemi. Naturalmente non se ne fece niente. Anche questa è la Sicilia: con un lustro e mezzo di ritardo si fa una cosa che, realizzata allora, avrebbe contribuito al benessere dell’economia isolana. Occorre recuperare la capacità di dare giudizi di merito e, nel merito, la costituzione di un unico istituto regionale di finanziamento e sostegno all’impresa è una scelta giusta. Che la faccia oggi il centrodestra dovrebbe far riflettere sugli errori del quinquennio crocettiano.

Il problema è un altro: il DEF di Armao è tutto costruito sull’ipotesi della riapertura del negoziato con Roma per la regolazione delle partite finanziarie tra Stato e Regione; nel momento in cui fu scritto la situazione politica era assolutamente diversa da quella che è scaturita dalle elezioni ed è oggi assai più complicato immaginare l’identità e le propensioni degli interlocutori romani, a palazzo Chigi come al ministero dell’Economia. Il rischio è, perciò, che tutti i problemi reali vengano rinviati a data da destinarsi e, nel frattempo, saremo di nuovo in campagna elettorale; a giugno infatti saranno eletti sindaci e consigli comunali a Catania, Messina, Trapani ed in molti altri comuni siciliani. Si tratta di un turno elettorale importante anche in ordine alla verifica dei risultati delle recenti competizioni regionali e nazionali. Altri mesi preziosi che l’economia e la società siciliane hanno assoluta esigenza non vengano sprecati. Tra le molte concause dei risultati elettorali del 4 marzo, è tutt’altro che secondaria la protesta contro una politica autoreferenziale ed incapace di risolvere i problemi della gente. Ne tenga conto chi ha il dovere di dare le risposte.

