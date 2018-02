Sicilia, il libro mastro del governo? E’ il manuale delle giovani marmotte

🔊 Ascolta l'articolo

Un’azienda lombarda vuole investire in Sicilia ma è bloccata da un mancata autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni culturali ed ambientali: la notizia, che necessita di un approfondimento per capire cosa realmente l’ente pubblico contesta agli investitori, è tuttavia l’occasione per una riflessione più generale sulla condizione dell’isola. Nel decennio della grande depressione la Sicilia ha perso la stessa quota di PIL del Piemonte, poco più del 13%; la regione subalpina ha però utilizzato quegli anni drammatici per ripensare radicalmente la struttura della propria economia e si propone oggi, pur in costanza di crisi lavorative come quella dell’Embraco che licenzia per riassumere in Slovacchia, come la locomotiva italiana dell’innovazione tecnologica e dell’industria 4.0.

I problemi dell’occupazione e della riqualificazione produttiva delle lavoratrici e dei lavoratori espulsi nel corso della crisi non si sono miracolosamente risolti, ma sono stati affrontati in modo positivo consentendo un sostanziale recupero dei dati occupazionali. La Sicilia, pur avendo ricominciato a segnare un PIL lievemente positivo, sembra ancora immersa in una condizione di insormontabili difficoltà, enfatizzate dalla parola d’ordine “mi hanno lasciato un disastro” con cui il presidente Musumeci cerca di coprire le difficoltà dell’azione del governo di centrodestra.

Nei giorni scorsi Pat Cox, politico irlandese che coordina il Corridoio europeo scandinavo-mediterraneo, cioè il progetto UE per le grandi infrastrutture della mobilità, ha visitato Calabria e Sicilia: In quest’ultima ha posto all’ordine del giorno la questione dell’assenza di progettazione da parte della Regione e a necessità che l’isola si attrezzi per la realizzazione delle condizioni essenziali perché la regione possa essere inserita nei progetti TEN-T, le principali reti di trasporto trans-europee su cui saranno concentrate le risorse finanziarie.

Nel corso degli incontri con i rappresentanti delle istituzioni locali Cox ha detto esplicitamente che il ponte sullo stretto di Messina non è compreso nella progettazione del grande sistema di reti di trasporto che dalla Scandinavia raggiunge Malta attraversando Germania ed Italia. Ha aggiunto che nella lista europea delle opere prioritarie la Sicilia non esiste perché è del tutto assente la capacità progettuale della regione di intervenire in questi settori, così come è in grave ritardo con il risanamento ambientale delle aree retrostanti il porto di Augusta e con l’indispensabile collegamento alla ferrovia Messina-Siracusa. Questioni serissime che, tra l’altro, condizionano la possibilità stessa di realizzare le due ZES (zone economiche speciali) previste in Sicilia a Palermo e nell’area orientale, per le quali sembrano ancora mancare i progetti esecutivi.

Purtroppo il lupo perde il pelo ma non il vizio: ecco allora l’assessore alle Infrastrutture Mario Falcone rilanciare la solita manfrina del ponte sullo Stretto e, insieme a Musumeci, proporre addirittura la costruzione di un nuovo aeroporto a Gerbini nella piana di Catania, a neanche dieci minuti di autostrada da quello di Fontanarossa e a trenta chilometri di distanza dall’aeroporto militare di Sigonella. Una concentrazione di scali aerei che sarebbe unica al mondo.

Si continua insomma con le prese in giro: la Sicilia ha quattro aeroporti, oltre a quelli isolani di Lampedusa e Pantelleria; quello di Catania ha superato nel 2017 i 9,1 milioni di passeggeri crescendo del 15,25%, ha finalmente in progetto il collegamento con la rete ferroviaria, la cui mancanza gli ha finora impedito di entrare a far parte della rete core e sta ottenendo da RFI , dopo anni di discussione, l’interramento della linea ferroviaria che consentirebbe di allungare la pista. Palermo ha invece raggiunto la ragguardevole cifra di 5.753.000 passeggeri ed appare in continua crescita.

A che serve un altro aeroporto? Entrambi gli scali hanno necessità di modernizzare e rafforzare le connessioni con i bacini urbani e sub regionali di riferimento, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti su rotaia. Ben altri sono invece i problemi di Trapani e Comiso che hanno notevoli difficoltà di ordine gestionale risolvibili solo in un quadro di forte integrazione con Catania e Palermo. Perché allora far brillare inutili specchietti per le allodole, sfuggendo sempre al confronto con i problemi reali?

Non si attrarranno imprese in Sicilia se non si abbatteranno in modo drastico i tempi di autorizzazione e le complesse procedure di avviamento delle attività. Una delle aree a maggior difficoltà dell’isola. Gela, è stata dichiarata area di crisi complessa da oltre un anno anche allo scopo di far fronte alle gravi carenze occupazionali conseguenti alla decisione dell’ENI di trasformare la raffineria. La finalità era di accelerare l’insediamento di nuove imprese attratte dai notevoli incentivi offerti dallo strumento di intervento: ebbene, ad oggi ci sono 432 progetti per un totale di investimenti pari a 1miliardo 641milioni di euro con un incremento occupazionale presunto di 7,718 addetti, fermi al palo perché Stato e Regione non definiscono le somme che ciascuno deve versare per la copertura finanziaria degli incentivi.

Non sulle chiacchiere, ma sulla concreta capacità di fare dell’amministrazione regionale una macchina efficiente, la Sicilia gioca la sua scommessa di agganciarsi alla ripresa in corso nel resto del paese. Ma perché ciò diventi realistico bisogna finirla con una politica fatta solo di vuote promesse e progetti fantasmagorici, come purtroppo anche questa pessima campagna elettorale continua a esibire.

E’ come se governanti ed amministratori avesse sostituito “il libro mastro” con il manuale delle giovani marmotte. Che sarebbe già un passo avanti, comunque.

