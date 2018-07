Fiat e Termini I. A Marchionne quel che è di Marchionne, non fu disamore a prima vista

🔊 Ascolta l'articolo

(Francesco Piro) La scomparsa di Sergio Marchionne ha scatenato una ridda di dichiarazioni e di prese di posizione anche molto contrastanti tra loro. Per quanto ci riguarda più da vicino, non sono pochi coloro che hanno attribuito a Marchionne la responsabilità della chiusura dello stabilimento Fiat di Termini Imerese. La mia opinione è che Marchionne ha assunto la decisione di chiudere definitivamente la fabbrica, ma le responsabilità di detta chiusura vanno condivise perlomeno con altre tre componenti: la proprietà ed il precedente management Fiat, il governo nazionale, il governo regionale. Qualcuno richiama la responsabilità pure dei sindacati. Essi hanno a volte mostrato lentezze e resistenze non tutte giustificabili, ma hanno comunque rappresentato e difeso la parte debole: i lavoratori ed hanno guidato, nel 2002, una lotta straordinaria di lavoratori e di popolo, contribuendo a salvare in quel momento lo stabilimento e la sua importanza nel contesto regionale.

Agli inizi di questo secolo la crisi della Fiat diventa dirompente. La proprietà aveva scelto di percorrere la strada della finanza, piuttosto che della produzione. Il management della Fiat tentava di fare innovazioni di processo soprattutto con l’intensificazione dello sfruttamento della manodopera, ma non faceva alcuna innovazione di prodotto. I primi ad essere travolti sono alcuni stabilimenti del Sud, tra cui quello di Termini Imerese, dove ormai funziona una sola delle due linee di produzione che ci sono e che hanno sfornato negli anni precedenti quasi 900 automobili al giorno.

Fino a che, dentro le dinamiche determinate dall’implosione dell’accordo con GM, la Fiat annuncia nell’ottobre 2002 la chiusura di Termini Imerese. La Fiat, in quel momento, è un’azienda duale: ha gli stabilimenti di produzione quasi tutti concentrati al Sud, ma aveva già fatto e continua a fare la scelta di concentrare al Nord tutta la parte progettuale, dell’innovazione, della ricerca. Non a caso, mentre chiude Termini Imerese, Fiat fa l’accordo con la Regione Lombardia per il metano su Arese e apre la ricerca sull’idrogeno a Mantova. Tutte cose che probabilmente potevano essere fatte al Sud – anche in qualche misura in Sicilia, se mai a quel tempo il governo nazionale e la regione Siciliana avessero posto l’attenzione su problemi strategici di questo tipo e avessero chiamato la Fiat a sedersi ad un tavolo per vedere come far evolvere positivamente la situazione.

Parte la più straordinaria lotta operaia e popolare che si sia fatta in Italia dopo gli eventi del 69. Con un coinvolgimento straordinario del territorio, con protagonisti anche nuovi. Si pensi al ruolo che hanno avuto le donne, in gran parte mogli degli operai. Una lotta moderna, che si è fatta con la fabbrica chiusa, che con grande intelligenza ha mirato soprattutto al coinvolgimento dell’opinione pubblica.

La Fiat ed il governo nazionale stipulano un accordo sullo stabilimento, ma senza i sindacati. A parte il fatto che l’accordo è stato disatteso soprattutto per quegli aspetti riguardanti l’innovazione, la ricerca, il polo d’eccellenza, il punto di maggiore defaillance è stata la visione strategica: il tema non era più solo il rilancio dello stabilimento; il tema era la riqualificazione dell’area industriale di Termini Imerese.

L’accordo prevedeva alcuni impegni a carico del governo nazionale che non sono stati mantenuti, così è iniziata l’agonia dello stabilimento che a fine 2004 esplode perché la Fiat non aveva garantito un nuovo modello che sostituisse la Punto restyling. Nel frattempo alla guida del gruppo Fiat arriva Marchionne che propone un nuovo accordo di programma, sposta la produzione della Ypsilon da Melfi a Termini Imerese. Però, con minori addetti, minori volumi produttivi e soprattutto con il mantenimento dell’indotto a Melfi.

Di circa 25 aziende (non quelle dei servizi, ma quelle che facevano componenti, sparse nel territorio siciliano tra Termini Imerese, Palermo, Carini, Castelvetrano, Vicari, ecc.) ne chiudono 22, ne sopravvivono tre: la Ergom (poi Marelli), la Lear e la Bienne Sud, che hanno stabilimenti anche a Melfi. Tutto il resto è azzerato. Tra le motivazioni che Marchionne addusse qualche anno dopo per la chiusura dello stabilimento c’era anche la mancanza di indotto. Vero, ma chi conosce la Fiat sa che non è l’indotto che segue la Fiat, è la Fiat che decide dove e con chi costruire l’indotto. L’indotto siciliano è stata la Fiat a farlo nascere, con i limiti che ha avuto, ed è stata la Fiat a farlo morire.

Alle responsabilità del governo nazionale abbiamo accennato, da parte sua la Regione Siciliana ha più volte ipotizzato interventi e finanziamenti rimasti senza alcuna realizzazione concreta, ma non ha mai avuto una strategia di attacco al problema che, a partire sicuramente dal 2002, come abbiamo ricordato più sopra, non era quella di “salvare” lo stabilimento, ma quella di “riqualificare” le attività dell’area.

In particolare il Presidente della Regione Cuffaro si è assunto poi la responsabilità di far fallire il contratto di programma presentato dalla Fiat nel 2007. Giunta a sorpresa, l’ipotesi presentata da Marchionne era articolata in due sotto ipotesi: il piano “A” ed il piano “B”. Il piano A rappresentava una vera svolta. Prevedeva, con un investimento di circa 1,3 miliardi di euro di cui 800 milioni a carico della Fiat, il resto a carico della mano pubblica Stato e Regione Siciliana, il trasferimento nell’area di Termini Imerese di alcune produzioni di base, tra cui le presse per le lastre, l’ampliamento dell’occupazione fino a 5000 unità, la produzione di almeno 200 mila vetture l’anno, l’utilizzo di entrambe le linee per produrre oltre l’auto che avrebbe sostituito la Ypsilon, anche una quota della Cinquecento.

Il salto di qualità che si poteva realizzare era enorme e di portata storica, perché avrebbe sconfitto la marginalità logistica dello stabilimento, avviato la creazione di un distretto dell’auto con un investimento così forte da rappresentare garanzia per il futuro, anche in vista di ulteriori qualificazioni del sito verso la ricerca. Il governo Prodi si mise al lavoro, si adoperò per ottenere il visto di compatibilità della Ue e per migliorare il contratto nelle sue ricadute territoriali.

La Regione Siciliana si impegnò a sostenere la trasformazione dei contratti di apprendistato per i nuovi assunti in contratti a tempo indeterminato – per abbattere i costi del lavoro -, a finanziare l’acquisizione di aree e la realizzazione di capannoni da cedere a basso prezzo alle nuove fabbriche da insediare. Quando tutto sembrava pronto per la firma, la Regione fece patatrac. Arrivati a gennaio del 2008, nei concitati momenti della fine della Presidenza Cuffaro e della legislatura, non si trovò il modo per approvare i provvedimenti di legge necessari, con Cuffaro che, per ripicca contro Montezemolo che ne aveva chiesto le dimissioni, si rifiutò di presentare perfino un emendamento all’ultimo disegno di legge esaminato dall’aula.

Il contratto di programma prima si fermò, poi abortì, anche perché né il governo Berlusconi, né il governo Lombardo se ne occuparono, se non quando era ormai troppo tardi. La Fiat, infatti, aveva deciso di dare corso ad un massiccio investimento in Serbia, il cui accordo venne firmato il 23 febbraio 2009, nonché di passare per Termini Imerese al piano B, che aveva una portata molto minore, non comportava significative svolte e che è stato alla fine disdetto unilateralmente.

Il territorio e le forze sociali protagoniste, invece, hanno espresso un grado di consapevolezza di gran lunga maggiore ed hanno anche elaborato analisi e piani di azione, quali quelli contenuti nel Piano Strategico Territoriale di cui si è dotata la città di Termini Imerese, che costituiva una significativa ipotesi di costruzione di un futuro in cui l’area si potesse sviluppare, non “senza” la Fiat, ma “senza dipendere” dalla Fiat.

C’è un documento sottoscritto il 5 gennaio del 2005 tra l’Amministrazione comunale ed i sindacati, che è stato fatto proprio dal governo regionale (ma senza alcuna iniziativa concreta). Esso partiva dalla considerazione che l’auto era sì un settore maturo, ma tutto dentro un processo destinato a rivoluzionare i sistemi di alimentazione e di trazione, segnati oggi dalle auto ibride e dai motori Zev, domani dall’auto elettrica, ad idrogeno o alimentata da combustibili come l’alcool metilico. Proponeva, quindi, la creazione a Termini Imerese di un distretto tecnologico per la mobilità sostenibile, di un centro di ricerca insieme alle Università, al CNR di Messina, alla Fiat, all’Enel che nell’area ha una grossa centrale, ad altre aziende interessate alla energia, al trasferimento tecnologico su nuovi materiali e nuovi componenti, la certificazione di qualità dei prodotti e delle imprese. Proponeva di completare gli investimenti nelle infrastrutture di contesto e che venissero emanate normative di sostegno per la mobilità sostenibile, che la Fiat introducesse a Termini Imerese la produzione di nuove piattaforme per veicoli di più alta gamma e l’allargamento dell’indotto a componenti (come i motori) con maggiore incorporazione di ricerca/innovazione e più valore aggiunto.

Queste idee hanno camminato molto nel mondo e stanno segnando una nuova fase di crescita del settore dell’automobile. Anche per la Fiat che, tuttavia, sta arrivando all’elettrico con molto ritardo.

Qui da noi, purtroppo, come sappiamo, non se ne è fatto alcunché e, alla fine del 2011 lo stabilimento ha chiuso i battenti. Le giustificazioni addotte, a cui abbiamo già fatto cenno a proposito dell’indotto e che sostanzialmente venivano ricondotte al costo di 1.000 euro in più per unità di prodotto a Termini Imerese, apparivano in realtà abbastanza deboli e contraddittorie. Il piano industriale a quel tempo presentato prevedeva di aumentare la quantità di automobili prodotte dal gruppo in Italia, quantità che avrebbe potuto essere ulteriormente incrementata in modo da garantire tutti gli stabilimenti e le maestranze italiani, in considerazione dei volumi che il mercato internazionale era in grado di assorbire;

il rafforzamento della Fiat sullo scenario mondiale dell’auto attraverso la fusione con il gruppo Chrysler, avrebbe potuto non avere come conseguenza la riduzione drastica della presenza Fiat nel nostro paese e la pesante penalizzazione dei territori meridionali dai quali la Fiat ha avuto negli anni un contributo produttivo e finanziario fortissimo e decisivo per la stabilità del gruppo;

ancora nel 2007 la Fiat aveva presentato un contratto di programma, poi non conclusosi anche per responsabilità del governo della regione pro tempore, che prevedeva 1.2 miliardi di investimenti, il raddoppio degli occupati ed una produzione aumentata di tre volte; mentre nel 2008 la Fiat aveva sottoscritto con le parti sociali un accordo per aumentare l’occupazione nello stabilimento di 250 unità ed aumentare la produzione con assegnazione a Termini Imerese del nuovo modello destinato a sostituire la Lancia Ypsilon; la Fiat non ha mai chiarito a cosa andava effettivamente attribuito il surplus di costi produttivi denunciati, ma è facile osservare che era stata la stessa Fiat a dichiarare il proprio disinteresse sull’utilizzo del porto di Termini Imerese piuttosto che di un altro porto; così come sono state le scelte operate dalla Fiat che hanno fatto nascere e poi morire l’indotto; allo stesso tempo risultava di solare evidenza che tenere bassi i volumi produttivi e la saturazione dello stabilimento faceva aumentare i costi fissi, dal momento che si scaricavano su un numero insufficiente di unità prodotte; non andava infine dimenticato che la professionalità dei lavoratori di Termini Imerese era molto buona e ciò determinava risparmi per l’azienda a cominciare dai minori interventi che era necessario effettuare sulle auto in garanzia, prodotte in altri stabilimenti del gruppo.

Personalmente sono convinto che sulla decisione della Fiat (fortemente sostenuta da Marchionne) di abbandonare la produzione in Sicilia abbiano pesato non poco il disinteresse concreto del governo nazionale e l’atteggiamento scandalosamente urtante del governo regionale. La Fiat, però, ha scaricato addosso agli operai ed al territorio il prezzo degli errori che nel tempo essa stessa ha commesso. La storia della Fiat di Termini Imerese è, infatti, segnata da scelte sbagliate e da occasioni buttate alle ortiche, che appartengono anche al governo nazionale ed al governo regionale, ma che hanno visto la Fiat protagonista, anche durante l’era di Sergio Marchionne.

