21 mln disponibili, spesi appena uno per il campo rom a Palermo

(Da FB) Se su 21 milioni di fondi europei ne spendi 1, come previsto peraltro dalla stessa Europa, per dismettere il campo rom alle porte della Favorita, che è sempre stato un ghetto e una vergogna, e altri 20 per i palermitani, ma pure i rom lo sono, che vivono condizioni di povertà ed emergenza abitativa, come oggi molto bene chiarisce l’assessore alle Attività Sociali del Comune di Palermo Giuseppe Mattina in una bella intervista di Claudia Brunetto su la Repubblica – Palermo, non c’è nessuna sperequazione cui appellarsi.

Si tratta di razzismo e xenofobia allo stato puro. Da tempo entrambi scorrono a Palermo, su quest’ultima questione stanno raggiungendo la vetta. Razzismo e xenofobia che non troverebbero giustificazione, bisogna stare molto attenti in questo passaggio, neppure se si usassero i 21 milioni in proporzioni inverse, visto che si libera una fondamentale e vasta porta d’ingresso al Parco della Favorita.

Quello che c’è in giro nel nostro paese, Sicilia compresa, e qua dobbiamo abbandonare il selfie di popolo accogliente che ci siamo fatti, non è una reazione del momento, ma un modo d’essere abbastanza radicato, che prescinde dallo stato delle cose e dai numeri che abbiamo davanti. E bisogna combatterlo per come si presenta. Senza pensare un solo istante che possa in qualche modo trovare da qualche parte una giustificazione nelle sacche di disagio sociale, pur presenti, considerato che il fronte più avanzato dell’estremismo viene espresso da strati borghesi, medi e alti. Che non vivono alcun disagio sociale, visto che hanno case e non sono poveri.

In questi tempi bui dobbiamo cominciare a chiamare, senza tentennamenti, le cose per ciò che sono e per come si presentano innanzi ai nostri occhi.

