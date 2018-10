I cognomi come brand: Trentacoste, Mollame, Liuzzo, Stracuzzi 

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TRENTACOSTE

(come Fabrizio Trentacoste, senatore della Repubblica del M5S)

Trentacoste è cognome di origine toponimica: deriva dal toponimo “Trenta Coste”, riserva naturale biogenetica in provincia di Cosenza, all’interno del Parco Nazionale della Sila, nel comune di Corigliano Calabro. Il cognome nasce, probabilmente, in riferimento al luogo d’origine del capostipite.

Si tratta di un cognome raro, presente in poco più di trenta comuni di varie regioni italiane. In Sicilia ha il ceppo più consistente nel palermitano (Palermo, Misilmeri, Marineo, Bolognetta, Terrasini, Prizzi, Ciminna, Baucina) ed è noto nel trapanese (Trapani, Erice), nell’agrigentino (Licata), nell’ennese (Enna). Qua e là si ritrova in Lombardia (Oggiona con Santo Stefano, Cavaria con Premezzo, Turbigo, Valle Lomellina), Piemonte (Torino, Savigliano, Castagneto Po, Novi Ligure), Toscana (Barberino di Mugello, Firenze, Viareggio, Agliana, Poggibonsi, Monteriggioni), Abruzzo (Notaresco, Lanciano), Puglia. (Taranto, Castellaneta).

Riferimenti storici e personaggi. FABRIZIO TRENTACOSTE (Palermo 25/2/1975), politico, senatore della XVIII Legislatura della Repubblica Italiana, eletto nella circoscrizione Sicilia 1 e appartenente al Gruppo M5S.; è componente della IX Commissione Permanente – Agricoltura e produzione agroalimentare. Laureato in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di Viterbo, è stato sempre interessato alle tematiche dell’ambiente e del paesaggio, si è occupato di analisi del territorio e delle sue trasformazioni. Archeologo e guida turistica, ha condotto attività di scavi e documentazione, rilievi e ricognizioni in siti archeologici di età preistorica, classica e medioevale in Toscana, Lazio, Sardegna, Sicilia e presso il Centro di Archeologia sperimentale “Archeodromo delle Madonie di Scillato in provincia di Palermo. Vive ad Enna. DOMENICO TRENTACOSTE (Palermo 20/9/1859 – Firenze 18/3/1933), scultore. Formatosi a Palermo, allievo di Benedetto Delisi, prima, e di Domenico Costantino, poi, dal 1878 si stabilì a Firenze dove venne a contatto con il realismo della Scapigliatura e quello dei Macchiaioli e si innamorò dei Quattrocentisti, di Donatello e Michelangelo. Spesso si recò e soggiornò a Parigi e Londra. Influenzato da A. Rodin e dal liberty eseguì, fra l’altro, apprezzati ritratti e notevoli figure femminili; insigne medaglista, molte delle sue opere in questo campo figurano accanto a quelle dei più celebri artisti francesi al Museo di Lussemburgo. A Firenze, dove realizzò la maggior parte delle sue opere, insegnò all’Accademia di Belle Arti e fu maestro di numerosi scultori tra i quali ricordiamo Torello Santini, Bruno Catarzi, Mario Moschi, Marino Marini, Giuseppe De Angelis. SIMONA TRENTACOSTE (Palermo 5/11/1984), artista eclettica, cantante ed insegnante di canto e tecnica vocale, una delle più grandi voci jazz palermitane. MARCO TRENTACOSTE (Milano 4/8/1976), chitarrista, tastierista e produttore cinematografico.

MOLLAME

(come Francesco Mollame, senatore della Repubblica del M5S)

Mollame ha origine dalla cognominizzazione di un soprannome o di un nome di mestiere attribuito ad un capostipite che trattava “mollame”, termine generico dialettale siciliano (muddami o muddrami) che indica i molluschi o la polpa degli animali macellati, soprattutto di maiale. È un cognome con poche occorrenze e diffuso in una trentina di comuni di varie regioni italiane. Si trova in Sicilia, nel palermitano (Partinico, Palermo, Borgetto), nel catanese (Caltagirone), nel ragusano (Ispica); in Calabria (nel cosentino: Cosenza, Aiello Calabro, Cleto, Castiglione Cosentino, Amantea); in Campania (nel napoletano: Casoria e Napoli); nel Lazio (Roma, Mentana, Orte); nell’Emilia-Romagna (Bologna, Zola Predosa, Sasso Marconi, Marzabotto, Loiano); in Toscana (Scandicci); in Piemonte (Borgo Ticino, Serravalle Scrivia), e, con qualche famiglia, nel Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Sardegna.

Riferimenti storici e personaggi. FRANCESCO MOLLAME (Partinico 19/19/1961), politico, senatore della XVIII Legislatura della Repubblica Italiana, Gruppo M5S, eletto nella circoscrizione Sicilia 3; è segretario della IX Commissione Permanente – Agricoltura e produzione agroalimentare. Laureato in ingegneria civile, sezione idraulica, ha avuto una breve esperienza di ricercatore universitario, poi ha iniziato a lavorare come Project Manager nella gestione esecutiva per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di infrastrutture, impianti di trattamento acque, gestione rifiuti, budget, contabilità industriale, produzione e gestione contrattuale: ha diretto e realizzato più di 150 opere. E’ autore del libro “La Giostra”, Aletti ed.2008, riguardante un nuovo modo di osservare i fenomeni della cinematica; nel 2008 era stato candidato sindaco con l’MPA di Raffaele Lombardo ed era stato componente di altre giunte comunali di Partinico. VINCENZO MOLLAME (Napoli 4/7/1848 – Catania 23/6/1912), matematico. Studiò a Napoli presso la scuola privata di Achille Sannia (1822/1892) e poi all’Università Federico II di Napoli. Dal 1881 alla morte fu professore all’Università di Catania. Autore di vari lavori algebrici, si deve a lui la dimostrazione della impossibilità di eliminare algebricamente l’immaginario dalle formule di Cardano nel caso delle tre radici dell’equazione cubica. Fu autore di un libro di testo sui determinanti.

LIUZZO

(come Maria Luisa Liuzzo, poetessa, scrittrice, giornalista))

Liuzzo potrebbe derivare da forme ipocoristiche del nome Leo (forma contratta di Leone) o da aferesi del nome personale Elia o da aferesi del nome Eliuzzo (dal greco “élios” = sole) Non è esclusa una derivazione del cognome da toponimi come “Orto Liuzzo”, frazione del comune di Messina, o contrada “San Liuzzi” nei pressi di Trani in Puglia. Il cognome è tipico della Sicilia orientale e del reggino, è diffuso soprattutto nel messinese (Floresta, Messina, Capo d’Orlando, Santa Domenica Vittoria, Tortorici, ecc.), nel catanese (Bronte, Catania, Aci Catena, Maniace, Maletto, ecc.), nell’ennese (Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Enna, Aidone, Regalbuto, ecc.), nell’agrigentino (Camastra, Licata, Agrigento, ecc.), nel nisseno (Campofranco, Santa Caterina Villarmosa, Mazzarino, ecc.) e, in Calabria, nel reggino (Montebello Jonio, Reggio Calabria, Motta San Giovanni, ecc.), nel crotonese, nel cosentino. Famiglie Liuzzo sono attestate, inoltre, in varie regioni italiane, Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Liguria, Campania, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. MARIA TERESA LIUZZO (Saline di Montebello Jonico 1956), giornalista, critica, scrittrice, poetessa; dal 1975 sue liriche compaiono su varie antologie come “Poesie”, “Caducità del tempo”, “Scrittori del “Messaggio”, “Antologia per Alba Florio, ecc. La sua vasta produzione poetica (più di 1500 pagine) ha varcato i confini nazionali e alcune sue opere sono state tradotte in rumeno e in inglese. Le sono stati attribuiti vari prestigiosi premi: “Primo Premio Internazionale di Poesia Alba Florio” (1983), “Premio alla cultura” consegnatole dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (1994 e 1996), “Primo Premio Internazionale di Poesia Eugenio Frate” (1993). Tra gli altri libri ha pubblicato “L’acqua è battito lento”, “Radici”, “Genesis” ,“Miosòtide”, GIUSEPPE LIUZZO (Catania, giugno 1987), brand e graphic designer. Ha studiato allo I.E.D. (Istituto Europeo di Design) di Roma e alla School of Visual Art di New York; si è diplomato allo I.E.D. di Milano, istituto dove attualmente insegna come docente di branding nel Corso internazionale e dove coordina il Corso di Graphic Design. Collabora con diverse agenzie di comunicazione su progetti nazionali e internazionali quasi sempre legati al brand e alla sua comunicazione coordinata. Dal 2012 ricopre anche il ruolo di “content creator” su Youtube con il canale chiamato “BOB Liuzzo” sul quale si affrontano temi differenti tra i quali quello della “comunicazione visiva”. MARIANGELA LIUZZO, dal 2011 è ricercatore, con funzioni di Assistant Professor, in Disegno, presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore di Enna. Dal 1995 al 2010 ha operato presso il Laboratorio di Fotogrammetria Architettonica e Rilievo “Luigi Andreozzi”, dell’Università di Catania. Sue pubblicazioni: “La Torre normanna di Paternò”, (Il Lunario, 2003; “Il disegno della memoria. Il rilievo del convento di Santa Maria di Gesù di Taormina”, (2007, Il Lunario)

STRACUZZI

(come Tindaro Stracuzzi, pittore e scultore)

Stracuzzi, e la sua variante Stracuzza, derivano dalla voce dialettale siciliana “stracuzza” che ha il significato di “tartaruga”. L’origine del termine va ricercata nel greco “astrakon”, letteralmente “conchiglia” (in riferimento alla forma dello scudo del dorso della tartaruga). Probabilmente si tratta della cognominizzazione di soprannome attribuito ad un capostipite piuttosto “lento”, più propriamente “pigro”. Il cognome Stracuzzi ha il ceppo più numeroso nel messinese (Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Giardini Naxos, Taormina, Furci Siculo, Santa Lucia del Mela, Pagliara, Spadafora, Forza d’Agrò, ecc.) ma è diffuso anche nel catanese (Catania, Grammichele, S. Agata Li Battiati, ecc.), nel siracusano (Siracusa, Augusta), nel palermitano (Palermo, San Giuseppe Jato, Carini), nell’agrigentino (Licata). Alcune famiglie Stracuzzi sono attestate nell’aria dello Stretto (Reggio Calabria) e, per effetto dei flussi migratori del passato, anche in alcune regioni del centro-nord (Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. TINDARO STRACUZZI (Barcellona Pozzo di Gotto 26/8/1960), pittore e scultore; nella scultura i suoi soggetti preferiti sono, in particolare, figure umane colte in espressioni emananti sensazioni di intenso “pathos” , emotività assoluta e intima sofferenza; è fra i pochi artisti a scolpire l’ossidiana “vetro vulcanico”, con il solo ausilio dello scalpello. Nella pittura predilige gli scorci paesaggistico –architettonici che gli consentono di rendere sulla tela i concetti emblematico-simbolici caratteristici della sua Sicilia, terra di mistero e profondi sentimenti. Ha partecipato a diversi concorsi e premi e ad innumerevoli collettive in Italia e all’estero. Ha allestito diverse mostre personali nella provincia di Messina e in altre località della Sicilia. GIOVANNI STRACUZZI (Messina 12/1/1901 – 6/8/1967), giocatore di calcio, allenatore e direttore sportivo. Trascorse la sua carriera interamente in squadre messinesi: nell’Unione Sportiva Messinese e nel Messina Football Club. Era soprannominato “Giovanni pedi i bancu, signa i golli i mezzu campu” (Giovanni piede di banco, segna i goal da mezzo campo), perché una volta era riuscito a segnare una reta tirando da mezzo campo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.