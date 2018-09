I cognomi come brand: Ficara, Varchi, Patronaggio, Macauda

🔊 Ascolta l'articolo

FICARA (come Paolo Ficara, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle)

Ficara e la sua variante Ficarra potrebbero derivare dal toponimo “Ficarra”, comune della città metropolitana di Messina, o da “Ficara” frazione del comune di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, ma anche altra frazione del comune di San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza, tutti possibili luoghi d’origine del capostipite. Potrebbero derivare dalla voce dialettale siciliana “ficarra” o calabrese “ficara”, entrambe con il significato di “albero di fico”. E’ pure possibile una derivazione dal vocabolo arabo “fakhar” = glorioso, meritevole di ogni stima.

Ficara è diffuso in tutta la Sicilia, nel trapanese (Trapani, Paceco, Erice, Marsala, Castelvetrano, Alcamo, San Vito Lo Capo, Pantelleria, Valderice), nel siracusano (Siracusa, Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide, Augusta, Noto), nel palermitano (Palermo, Corleone, Bagheria, Villabate), ed anche nel catanese (Catania), nell’agrigentino (Ribera), nel nisseno (Niscemi), nel ragusano (Ragusa), nel messinese (Messina). Famiglie Ficara sono attestate anche in Lombardia, Piemonte, Lazio, Calabria (area dello Stretto), Emilia-Romagna, Toscana e in qualche altra regione italiana.

Riferimenti storici e personaggi. Un’antica e nobile famiglia Ficarra del feudo di Cianciana, ebbe illustri esponenti: negli atti del notaro Nicolò Di Gregorio si trova citato un Gualdo La Ficara, uno dei primi dottori del suo tempo, vissuto ai tempi di Federico II. PAOLO FICARA (Vicenza 24/3/1981), odontoiatra, specialista in ortognatodonzia, politico, deputato nazionale della XVIII Legislatura eletto nel collegio uninominale Sicilia 2 (10 Siracusa), nella lista Movimento 5 Stelle. E’ componente della IX Commissione – Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Da attivista Cinque Stelle aveva realizzato un dettagliato approfondimento sul sistema di gestione della Pubblica Amministrazione a Siracusa, in particolare sulle “premialità alla classe dirigente”. GIORGIO FICARA (Torino 20/6/1952), saggista e critico letterario, professore ordinario di letteratura italiana all’Università degli studi di Torino. Ha insegnato negli USA, alla Stanford University, alla UCLA e all’Università di Chicago, a Parigi alla Sorbona. Ha pubblicato numerosi saggi, monografie e commenti su autori della letteratura italiana. Ha vinto nel 1984 il Premio Borgia per la saggistica dell’Accademia Nazionale dei Lincei, nel 2010 il Premio Cardarelli per la Critica Letteraria e, nel 2011, il Premio per la saggistica dell’Accademia dei Lincei.

VARCHI

(come Maria Carolina Varchi, deputata nazionale di Fratelli d’Italia)

Varchi è un cognome raro, presente in meno di trenta comuni italiani: vari genealogisti concordano nell’indicare come luogo di origine dei Varchi la località Recco, comune in provincia di Genova. Il cognome deriverebbe, a dire di qualche genealogista, dal nomen latino “Marcius”, diventato nel tempo “Varchi” a causa della fonetica storica, della pronunzia dialettale e dal modo di interpretare nella scritturazione i cognomi (cfr. Heraldrys Institute of Rome). A noi sembra Varchi un toponimico riferito a capostipiti provenienti da località che segnava il passaggio o “varco” tra un territorio ed un altro.

Attualmente il cognome è attestato nel Lazio (Roma, Albano Laziale, Lenola, Fabrica di Roma), in Lombardia (Mantova, Porto Mantovano, Vigevano, Lomello, Milano), in Sicilia (Gela, Casteldaccia, Palermo), in Emilia-Romagna (Gaggio Montano, Sasso Marconi, Castel di Casio, Bologna), in Toscana (Firenze), in Campania (Vietri sul Mare, Caserta), in Veneto (Porto Tolle, Verona), nelle Marche (Tolentino), in Puglia (Salve, Morciano di Leuca).

Riferimenti storici e personaggi. Nel 1300 i Varchi da Recco si trasferirono a Genova: nel chiostro della chiesa di Sant’Agostino del capoluogo ligure esisteva nel 1343 il sepolcro di Giovanni ed Egidio Varchi. MARIA CAROLINA VARCHI (Palermo 14/10/1983), deputata nazionale della XVIII Legislatura, eletta nella lista “Fratelli d’Italia”. Avvocata penalista, è componente della III Commissione – Giustizia. Da giovanissima in politica, ha militato nel Movimento giovanile di Alleanza Nazionale: è stata tra i fondatori di Fratelli d’Italia, partito guidato da Giorgia Meloni. Prima, dal 2010 al 2012, aveva ricoperto la carica di vice presidente nazionale di “Giovane Italia”, Movimento giovanile del Popolo della Libertà; era stata inoltre presidente della sezione palermitana dell’Associazione Nazionale dei Giovani Avvocati. BENEDETTO VARCHI (Montevarchi 19/3/1503 – Firenze 18/12/1565), umanista, scrittore, storico, figura tipica del Cinquecento Italiano. A Pisa studiò giurisprudenza e divenne procuratore e notaio: dopo la morte del padre si dedicò alle lettere, apprese il greco e si erudì nel provenzale. La sua opera più importante fu la “Storia fiorentina” scritta per incarico del duca Cosimo I. Scrisse inoltre il dialogo “L’Ercolano” in cui sostenne la fiorentinità della lingua italiana e l’importanza dell’uso nel costituirsi della lingua; scrisse le “Lezioni” tenute all’Accademia Fiorentina (specie quelle su Dante e Petrarca), i “Sonetti”, i “Capitoli”, le “Orazioni”.

PATRONAGGIO

(come Luigi Patronaggio, procuratore capo della Repubblica di Agrigento)

Il cognome Patronaggio deriva dal termine dialettale siciliano “patrunaggiu” (padronaggio) con cui si intende il “diritto feudale di padronato su chiesa o ente ecclesiastico”(Battaglia), diritto del padrone, dominio. Il vocabolo è un adattamento del greco “petro(n)nàkes, a sua volta alterato del greco medioevale “petronàs (Caracausi). È un cognome raro diffuso in meno di una ventina di comuni, della Sicilia (Paternò, Motta Sant’Anastasia, Biancavilla, Catania, Marineo, Prizzi, Polizzi, Palermo, Augusta), del Lazio (Aprilia), della Lombardia (Brescia, Mandello del Lario, Soncino), dell’Emilia-Romagna (Ravenna), del Veneto (Venezia), del Friuli-Venezia Giulia (Trieste).

Riferimenti storici e personaggi. LUIGI PATRONAGGIO (Palermo 18/12/1958), procuratore capo della Repubblica di Agrigento: ha aperto un fascicolo di indagine a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per ii divieto di sbarco, durato cinque giorni, dalla nave Diciotti nel porto di Catania. Il magistrato nella sua carriera vanta altre indagini su personaggi più o meno potenti: nell’indagine su “Girgenti Acque” prese di mira un gruppo di potere di cui faceva parte anche il padre dell’ex ministro dell’Interno Angelino Alfano; dopo le stragi indagò su Rino Nicolosi allora presidente della Regione Siciliana; è stato uno degli accusatori di Marcello Dell’Utri e ancora del generale Mori, poi condannato nel processo sulla trattativa Stato-mafia; era sostituto procuratore di Palermo quando nel 1996 fu minacciato dalla mafia per aver indagato gli assassini di padre Puglisi.

MARIA GRAZIA PATRONAGGIO (Palermo 1965), laureata in scienze politiche presso l’Università di Palermo, dal 2005 è socia de “Le Onde”, associazione di donne che opera dal 1992 a Palermo e che nel 1997 si costituisce in Onlus con la mission di produrre azioni di sistema e attività specifiche (ivi compresa la gestione di servizi) volte al contrasto del fenomeno della violenza verso le donne e i/le bambini/e. Dal 2010 consigliera di direttivo dell’associazione stessa, nel 2017 ne diventa presidente. Per “Le Onde”, che ha sede in un ex bene confiscato alla mafia in via Campania, Maria Grazia, si occupa delle attività di progettazione, ricerca, formazione, avvio e coordinamento di reti antiviolenza, concertazione con le pubbliche amministrazioni, organizzazione di eventi di sensibilizzazione per operatrici e operatori, cittadine e cittadini. Fa parte del Coordinamento Antiviolenza “21 Luglio”, istituito a Palermo nel 2012 con l’obiettivo di coordinare e far interagire tutte le realtà che in città lavorano per contrastare la violenza di genere.

MACAUDA

(come Giuseppe Macauda, docente e poeta modicano)

Macauda è cognome toponimico derivato dalla località “Makauda” di Sciacca nell’agrigentino, probabilmente luogo di origine dei capostipiti: tale toponimo dovrebbe avere origini grecaniche e il significato di “poco sereno, infelice”. Altri storici ritengono Macauda (o Magaudda) originato da “Maguald”, termine linguistico longobardo-germanico (V. Blunda). Macauda è un cognome raro, tipicamente siciliano, è diffuso nel siracusano (Rosolini, Augusta, Noto, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Pachino, Floridia, Lentini), nel ragusano (Modica, Vittoria, Pozzallo, Ragusa, Scicli, Ispica, Giarratana), nel messinese (Torrenova, Sant’Agata Militello, Letojanni), nel nisseno (Gela, Sommatino, Riesi), nel catanese (Catania, Nicolosi); è attestato qua e là in Lombardia (Cologno Monzese, Bollate, Milano, Baranzate), nel Lazio (Roma, Tarquinia), in Toscana (San Miniato, Prato), in Emilia-Romagna (Reggio Emilia), in Piemonte (Torino), in Liguria (Genova), in Veneto (Asolo), in Friuli-Venezia Giulia (Pordenone, Trieste).

Riferimenti storici e personaggi. GIUSEPPE MACAUDA (Modica, 59 anni), docente e poeta; insegna Scienze naturali e chimica presso il liceo “G. Verga” di Modica; appassionato di poesia, scrive versi da molti anni e coltiva da sempre interessi letterari. Ha partecipato a molti concorsi, nazionali e internazionali di poesia ottenendo diversi premi, menzioni d’onore e segnalazioni di merito: primo premio a Sambuca di Sicilia per la silloge poetica edita “Giorni di miele”; terzo posto al Premio nazionale di poesia “Incrociamo le penne “ tenutosi a Roma per la silloge “Alba Marina”; segnalazione della giuria al Premio “Città di Latina” per la poesia “Giorni di miele”.

