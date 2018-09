I cognomi come brand: Sodano, Suriano, Giannazzo, Graci

🔊 Ascolta l'articolo

SODANO

(come Michele Sodano, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle)

Sodano e le sue varianti Sudano e Sodani derivano dalla cognominizzazione del nome personale medioevale “Sodanus” o da antichi nomi di località, come “Sodano”, frazione del comune di San Giorgio Lucano in provincia di Matera, originati dal latino “so(l)dum”, contratto da “solidum” (terreno sodo, compatto), probabili luoghi d’origine dei capostipiti. È possibile, inoltre, che derivino dal termine arabo “sawdān” che significa “negro”(V. Blunda). Sodano ha il ceppo più consistente in Campania, nel napoletano (Pomigliano d’Arco, Napoli, Marigliano, Somma Vesuviana, ecc.), nel salernitano (Sarno, Capaccio Paestum, Giungano, ecc.), nell’avellinese, nel casertano. E’ diffuso, inoltre, in Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Calabria, ecc. In Sicilia è attestato nell’agrigentino (Agrigento, Montevago, Porto Empedocle, Ribera, Realmonte), nel catanese (Giarre, Riposto), nel messinese (Santo Stefano di Camastra), nel palermitano (Palermo), nel nisseno ( Caltanissetta).

Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questa cognominizzazione si trovano a Rocca di Neto (Crotone) nelle “Stato delle anime del 1645”, dove leggiamo: “in aedibus Thomae Sodani habitant – C. Chr. Thomas Sodanus, vir – C. Chr. Isabella Pisce, uxor – C. Isabella Sodano, filia ann.14 – Lucretia Sodano, filia, ann.1. MICHELE SODANO (Agrigento 27/2/1989), politico, deputato nazionale della XVIII Legislatura, iscritto al Gruppo parlamentare M5S; è componente della V Commissione – Bilancio, Tesoro e Programmazione; è stato, fino al giugno scorso, componente della Commissione Speciale per l’esame di atti del governo. Laureato alla Bocconi di Milano in Economia aziendale e management, Master of Science in Management of Creative Business Processes alla Copenhagen Business School in Danimarca, Project manager, ha lavorato all’ONU come assistente finanziario e poi come Project manager in una multinazionale della pubblicità. TOMMASO SODANO (Pomigliano d’Arco 6/12/1957), politico, senatore della Repubblica nella XIV e XV Legislatura, aderente al Gruppo Misto (Rifondazione Comunista) e poi al Gruppo Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. È stato presidente della XIII Commissione – Ambiente, del Senato della Repubblica, sindaco (facente funzione) della Città Metropolitana di Napoli (2014) e vice sindaco di Napoli dal 2011 al 2015). ENRICO SODANO (Potenza, 46 anni), esperto di politiche attive del lavoro, da sempre attento alle generazioni ed al loro cambiamento, esperto di associazionismo culturale e sportivo, cultore di mappe di comunità, governance e policy, reti e progettazione partecipata, ha ideato in Basilicata il TREND EXPO, Salone dell’Orientamento, della Formazione, del Lavoro, dell’Ambiente, della Cultura e della Solidarietà, di cui è presidente. Ha scritto “L’arte di vendere l’aspirapolvere nel deserto”(2017), racconto che vuole testimoniare un nuovo inizio: la capacità dell’uomo del Sud di tenere “la testa alta, lo sguardo verso e la mente aperta”, per cambiare la società in cui vive.

SURIANO

(come Simona Suriano, deputata nazionale del Movimento Cinque Stelle)

Suriano è un cognome di origine toponimica: deriva dal nome di Soriano Calabro (Suriano in dialetto calabrese), cittadina in provincia di Vibo Valentia fondata dai Siriani (dai quali deriverebbe il suo nome), probabile luogo di provenienza dei capostipiti. Secondo altri storici il cognome Suriano farebbe riferimento ad una stirpe denominata “De Soria”, che possedeva vastissimi territori sia a Cihuela che a Esteras de Medinaceli, molto vicini a Soria, città antica del Léon posta a 1200 metri, famosa per la resistenza che oppose all’occupazione romana. La casata avrebbe avuto come vero fondatore Don José de Soria, famoso in tutti i regni di Spagna e soprattutto in Aragona, dove i suoi successori si trasferirono definitivamente agli inizi del 1200. Essi furono denominati “Sorianos” dal cognome del loro condottiero, divenendo, poi Suriani (per effetto dell’inflessione dialettale) quando giunsero in Sicilia. Oggi il cognome è molto diffuso in Lombardia, Lazio, Puglia, Calabria e noto anche in Piemonte, Liguria, Campania, Molise, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, ecc. In Sicilia è attestato solo in alcune province, nel catanese (Catania, Misterbianco, Aci Catena, ecc.), nel palermitano (Borgetto, Partinico, Palermo, Balestrate, ecc.), nell’ennese (Agira, Gagliano Castelferrato), nel nisseno (Caltanissetta), nel messinese (San Piero Patti), nel trapanese(Castelvetrano).

Riferimenti storici e personaggi. La storia della famiglia Suriano è contenuta nella rubrica “Nobili Napoletani” curata dal conte Don Pietro Giovanni Suriano (sul sito nobili-napoletani.it/suriano.htm).

SIMONA SURIANO (Catania 1/7/1978), politica, deputata nazionale della XVIII Legislatura – Gruppo parlamentare Movimento Cinque Stelle: è componente della III Commissione – Affari esteri e comunitari. Avvocatessa, attivista della prima guardia, ha aderito sin dal 2009 ai “Grilli dell’Etna”, ed è stata anche componente dello staff legislativo del gruppo parlamentare grillino all’ARS. In tale ruolo ha, fra l’altro, collaborato alla redazione di alcuni importanti DDL come quello sulla Riforma della Formazione Professionale, e approfondito temi come il Reddito di Cittadinanza in Sicilia; ha collaborato alla stesura del Programma del M5S per la Sicilia per la partecipazione alle regionali del 2017. GIUSEPPE SURIANO (detto Peppotto), (Crotone 4/4/1765 – 3/4/1799), nobile, politico e patriota italiano. Durante gli studi a Napoli, aderì alla Loggia massonica dei Liberi Muratori e, ritornato a Crotone, fondò una Loggia locale alla quale aderirono nobili, ecclesiastici e rappresentanti del ceto medio. Deputato del Consiglio municipale di Crotone, fu protagonista, insieme ad alcuni amici, dei moti giacobini crotonesi avvenuti durante la Rivoluzione Napoletana del 1799. Per questo fu catturato e condannato per lesa maestà. Il 3 aprile dello stesso anno fu giustiziato nella fortezza di Crotone. FRANCESCO SURIANO (Venezia 1450/1529), francescano, conoscitore del Medio Oriente, custode per vari anni di Terra Santa. Scrisse il “Trattato di Terra Santa e dell’Oriente” utile per la conoscenza della Palestina, dell’Egitto, della Siria e dell’Abissinia.

GIANNAZZO

(come Maria Carmela Giannazzo, giudice, presidente sezione Corte d’Appello di Caltanissetta)

Giannazzo è un alterato di Gianni, formatosi da antichi nomi come Zanazzi, Jannazzo, con il significato di “grosso Gianni”. Nell’italiano antico il suffisso accrescitivo non era il moderno -one, bensì -azzo, che nel medioevo si scriveva -aczo, poi corrotto, in alcuni casi in -accio (nel moderno italiano -azzo e -accio sono diventati dispregiativi). Cognome raro, presente solo in una ventina di comuni, in gran parte siciliani; è diffuso nell’ennese (Agira, Regalbuto, Enna), nel catanese (Gravina di Catania, Mascalucia, Catania, Pedara, Caltagirone), nel nisseno (Mazzarino), nel trapanese (Alcamo). Alcune famiglie Giannazzo sono attestate anche nelle regioni Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria.

Riferimenti storici e personaggi. MARIA CARMELA GIANNAZZO (Agira 22/9/1957), giudice, presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta, recentemente nominata dal CSM presidente di Sezione della Corte d’Appello della città nissena. Si occupa, tra l’altro, delle inchieste “Double Face” su presunti casi di corruzione e di spionaggio del presidente della Camera di Commercio nissena Antonio Montante e sul giudice Silvana Saguto, ex presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo, accusata di aver gestito in modo personalistico i beni confiscati alla mafia.

FILIPPO GIANNAZZO (Enna 1974), fisico, ricercatore senior presso il CNR-IMM (Centro Nazionale Ricerche –Istituto Microelettronica e Microsistemi). E’ un esperto di tecniche di scansione microscopica a sonda per la caratterizzazione delle proprietà di trasporto portante in materiali avanzati per micro e nanoelettronica. I suoi interessi di ricerca riguardano aspetti della scienza dei materiali e della nanotecnologia. Ha scritto o è coautore di oltre 260 articoli e sei capitoli di libri in vari campi di ricerca; è coautore di un brevetto internazionale ed è stato coinvolto in diversi progetti nazionali ed europei. Attualmente sta coordinando il progetto GraNiTe (Graphene eterostrutture con nitruri ad alta frequenza). Nel 2004 ha ricevuto il Premio SISM dalla Società Italiana di Scienze Microscopiche e, nel 2014, il Premio “Giovan Pietro Grimaldi” per la fisica dell’Accademia Gioenia di Catania. Tiene collaborazioni con varie Istituzioni accademiche e industrie nazionali e internazionali.

GRACI

(come Valeria Graci, attrice, comica, conduttrice televisiva)

Graci dovrebbe derivare da una contrazione del nome grecanico “Gregoriàces” che significa il “piccolo Gregorio” ma anche “il figlio di Gregorio”; potrebbe derivare, inoltre, dal nome medioevale latino “Gracius”, portato soprattutto dai popoli germanici. Il cognome è siciliano, dell’agrigentino (Licata, Castrofilippo, Canicattì, Caltabellotta, Agrigento, ecc.), del nisseno (San Cataldo, Caltanissetta, Delia, Sommatino, ecc.); è presente anche nell’ennese (Piazza Armerina, Enna), nel palermitano (Palermo, Campofelice di Roccella), nel messinese (Messina), nel ragusano (Vittoria). Famiglie Graci si trovano anche in comuni della Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. GAETANO GRACI (Naro 16/6/1927 – Catania 20/1/1996), imprenditore e costruttore catanese, uno dei quattro cavalieri del lavoro della Sicilia degli anni settanta/novanta, assieme ai catanesi Carmelo Costanzo, Mario Rendo e Francesco Finocchiaro. Possedeva cantieri di costruzione in ogni parte della Sicilia e dell’Italia, aziende agricole, villaggi turistici, banche, hotel di lusso e vaste tenute. La sua carriera venne stroncata nel 1994 quando fu arrestato con l’accusa di aver collaborato con la mafia: le successive indagini, però, non dimostrarono nessun collegamento tra il patrimonio di Graci e l’organizzazione criminale (da Wikipedia). ALBERTO AIELLO GRACI (Catania, 47 anni), viticultore. Dopo gli studi in economia e un impiego a Milano, decide di ritornare in Sicilia e iniziare una vita nuova: recupera un vecchio e maestoso palmento e coltiva vitigni dell’Etna. Oggi, affiancato dalla sorella Elena, è titolare dell’Azienda agricola Arcuria di Passopisciaro, territorio di Castiglione di Sicilia. Recentemente ha acquistato un vigneto sull’Etna, nei pressi di Biancavilla, 21 ettari suddivisi in due contrade, in partnership con Angelo Gaia, imprenditore vinicolo piemontese con vigneti nelle Langhe piemontesi e in Toscana, soprannominato in Francia “il re del Barbaresco”; hanno costituito una nuova società, la Konis, che in greco significa “sabbia fine”. VALERIA GRACI (Milano22/8/1980), attrice, comica, conduttrice televisiva. Dal 2001 al 2012 ha lavorato con Katia Follesa nel duo comico “Katia & Valeria” apparso in TV in vari spettacoli: “Colorado Cafè”, “MTV Comedy Lab”, “Zelig Off” e “Zelig Circus”, “Scherzi a parte”, “Sputnik”. Sciolto il duo, nel 2014 Valeria collabora come inviata per “Striscia la notizia”. Nel 2018 debutta come conduttrice radiofonica su RTL 102,5. Ha partecipato in film di Carlo Vanzina (“Ex, Amici come prima”,2011; “Sapore di te “.2014), di Neri Parenti (Vacanze di Natale a Cortina”,2011; “Ma tu di che segno 6”,2014) ed altri. Ha lavorato a teatro con la compagnia “Scaldasole” (1997/2003).

