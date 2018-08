I cognomi come brand: Saitta, Raffa, Amodeo, Restuccia

🔊 Ascolta l'articolo

SAITTA

(come Eugenio Saitta, deputato nazionale del Movimento Cinque Stelle)

Saitta è un cognome tipicamente siciliano, deriva probabilmente da un soprannome attribuito ad un capostipite “veloce come una saitta”(dialettale per saetta); o dal suo mestiere (fabbricante di frecce); o essere un alterato (diminutivo) del termine dialettale “saia”(piccola saia, saitta), canale artificiale, in muratura o scavato nel terreno, usato per l’irrigazione dei campi (cfr. voc. sicil. Piccitto). Alcuni genealogisti fanno derivare Saitta dal nome arabo-libanese “Saev” o dal nome slavo “Sajev”, entrambi corruzione del nome ebraico “Isaiah”, probabilmente appartenuto ad un ignoto capostipite. Il cognome ha il ceppo fondamentale in Sicilia ed è diffuso soprattutto nel catanese (Bronte, Catania, Adrano, Maletto, Acireale, ecc.), nel messinese (Messina, Librizzi, Sant’Angelo di Brolo, Roccalumera, ecc.), nel palermitano (Palermo, Misilmeri, Bagheria, ecc.), nell’ennese (Regalbuto, Piazza Armerina, Troina, ecc.), nel siracusano (Siracusa, Augusta, Priolo Gargallo, ecc.); Altri ceppi sono presenti in quasi tutte le altre regioni italiane, in ordine di consistenza, Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Trentino-Alto Adige, Calabria, ecc..

Riferimenti storici e personaggi. Saitta è antica famiglia siciliana, di chiara e avita nobiltà, con residenza in Messina, propagatasi nel corso dei secoli, in diverse regioni italiane; essa diede i natali a personaggi elevati: un Giorgio, giudice straticoziale in Messina nel 1593/94; un Giuseppe, annotato nella Mastra Nobile del Mollica; un Michele, dottore in “utroque Iure”, vivente in Messina nel 1676; don Leone, parroco arciprete, vivente nel 1869, ed altri. EUGENIO SAITTA (Catania 9/5/1988), politico, deputato della XVIII Legislatura della Repubblica Italiana, gruppo M5S. Laureato in giurisprudenza, è componente della Commissione II – Giustizia, della Giunta per le autorizzazioni e della Giunta per il Regolamento; fa parte del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. Molto attivo nel sociale a Scordia, è stato fra i fondatori della locale sede del M5S. VINCENZO SAITTA, parlamentare socialista (Bronte 10/2/1976 – Catanian1/11/1957), avvocato, parlamentare socialista, fece parte della Consulta Regionale Siciliana e della Consulta Nazionale. GIUSEPPE SAITTA (Gagliano Castelferrato 7/4/1881 – Bologna 20/12/1965), filosofo e storico della filosofia; insegnò nelle Università di Firenze, Cagliari, Pisa e tenne la cattedra di filosofia morale nell’Università di Bologna e poi, fino al 1952, quella di filosofia teoretica nella stessa Università. ARMANDO SAITTA (Sant’Angelo di Brolo 15/3/1919 – Roma 26/5/1991), storico italiano; è stato professore di storia moderna nelle Università di Pisa e di Roma, presidente dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, direttore della rivista “Critica storica”. Concentrò la sua attività storiografica sull’Ottocento italiano e si dedicò a ricerche sulla storia costituzionale della Francia moderna e contemporanea e a studi sull’Idea di Europa. UGO SAITTA (Catania 1912/1983), primo documentarista siciliano di rilievo, attivo nel cinema a Catania a partire dagli anni trenta. Obiettivo dei documentari di Saitta è quello di mostrare i due volti della Sicilia: da una parte la sua bellezza e varietà paesaggistica, dall’altra l’arretratezza e la sofferenza dei suoi abitanti. Nel 1939 realizzò “Pisicchio e Melisenda”(poi rinominato “Teste di legno”) che rappresenta il primo cortometraggio animato italiano.

RAFFA

(come Angela Raffa, parlamentare nazionale del Movimento Cinque Stelle)

Raffa e le sue numerose varianti (Raffi, Raffo, Raffino, Raffini, Raffelli, ecc.) dovrebbero derivare, direttamente o tramite varie forme ipocoristiche, dal nome medioevale “Raffus”, derivato dal longobardo “Raffhald”, nome di un ignoto capostipite. Il cognome è diffuso in tutt’Italia ma i ceppi maggiori si trovano nella zona dello Stretto, Sicilia e Calabria: in Sicilia, soprattutto nel messinese (Messina, San Filippo del Mela, Barcellona Pozzo di Gotto, Villafranca Tirrena, Merì, Milazzo, ecc.), nel palermitano (Palermo, Misilmeri, Capaci, Villabate, ecc.), nel catanese (Catania, Acireale, Gravina di Catania, Aci Catena, ecc.), nel siracusano (Palazzolo Acreide, Augusta, Melilli, ecc.); in Calabria soprattutto nel reggino (Reggio Calabria, San Giorgio Morgano, Villa San Giovanni, ecc.), nel cosentino (Castrovillari, Diamante, Roggiano Gravina, ecc.). Nuclei abbastanza consistenti di famiglie Raffa si trovano pure in Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio, Toscana, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Le prime tracce di questa cognominizzazione si trovano a Genova nel 1360 con un certo “Raffus Maffonus” e a Pisa, agli inizi del 1300, con un certo “Raffo Longo Franciscino Veçoso”. ANGELA RAFFA (Messina 26/1/1993), politica, deputata nazionale del M5S, la più giovane parlamentare in carica nella XVIII Legislatura: è componente della IX Commissione – Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Laureata in economia aziendale, è imprenditrice, impegnata in una piccola società di noleggio mezzi, creata per affiancare il lavoro del padre. Attiva nel M5S dal 2011, dal gennaio 2016 al marzo 2017 è stata organizer del meetup “Amici di Beppe Grillo” a Messina; candidata alle elezioni regionali in Sicilia del 2017, non fu eletta. GIUSEPPE RAFFA (Melito di Porto Salvo 3/8/1959), politico ed ex presidente della provincia di Reggio Calabria (2011/2016), appartenente a Forza Italia, poi Popolo della Libertà. Impegnato in politica dal 1989, nella città calabrese ha ricoperto la carica di consigliere comunale per quattro legislature consecutive; è stato sindaco facente funzione con delega alle Finanze, al Bilancio, al Patrimonio e al Decreto Reggio. Ufficiale medico dell’Esercito Italiano, è ufficiale in congedo con il grado di capitano medico: attualmente esercita la professione di medico. Nel 2017 è stato uno dei fondatori di “Direzione Italia”, soggetto politico liberalconservatore che si collegava ai più moderni movimenti di centro-destra occidentali e di cui Raffaele Fitto era presidente. Il nuovo partito nel corso dello stesso anno è confluito in “Noi con l’Italia”. PIER PAOLO RAFFA (Palermo), architetto, docente universitario, fotografo freelance, esperto di museografia: si occupa prevalentemente di fotografia di architettura, archeologia e paesaggio. Collabora con istituzioni ed aziende italiane e straniere; ha realizzato importanti lavori in Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, USA, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco.

AMODEO

(come Orlando Amodeo, medico-poliziotto, ex dirigente medico della Polizia di Stato)

Amodeo ha molte varianti: Amaddio, Amaddeo, Amadei, Amadeo, Amadini, Amadio, Amedali, Amedei, Amedeo, Amodio, ecc.; cognomi tutti che hanno in comune l’origine religiosa medioevale “Amo Deus – Ama Deus” cioè “Ama il Signore”. Amodeo deriva dal soprannome di una persona profondamente religiosa o, più probabilmente, è un cognome dato a un trovatello per affidarlo alla misericordia di Dio. Il cognome è presente a macchia di leopardo in tutt’Italia, ma con massima concentrazione in Sicilia e in Calabria. Nell’isola è diffuso soprattutto nel trapanese (Alcamo, Marsala, Trapani, ecc.), nel palermitano (Misilmeri, Palermo, Caccamo, Termini Imerese, ecc.), nel messinese Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Basicò, ecc.), nell’agrigentino (Sciacca, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Montevago, ecc.), nel catanese (S. Cono, Catania, Belpasso, Tremestieri Etneo, ecc.), nel siracusano (Siracusa, Floridia, Avola, ecc.). Ceppi abbastanza consistenti si trovano anche in Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia.

Riferimenti storici e personaggi. Esistono tracce di questo tipo di cognominizzazione già dal secolo XIII, anche se la piena diffusione avvenne in epoca rinascimentale. ORLANDO AMODEO (Verzino, Crotone 27/5/1957), primo dirigente medico della Polizia di Stato fino a pochi mesi fa; oggi in pensione anticipata. Per anni a Crotone ha soccorso migranti: bambini, donne, uomini. Ha cominciato a gestire gli sbarchi nel 1993, nel 1998 ha aperto a Crotone il primo centro d’accoglienza, il Sant’Anna. Spostato a Reggio Calabria nel 2005, ha sempre continuato ad occuparsi di sbarchi. Ha sempre battagliato con i politici, ora non sopporta Salvini, il ministro degli Interni. “Salvini specula da criminale sulla tragedia, costruisce la sua fortuna sulla morte”, ha dichiarato il medico-poliziotto giorni fa in un’intervista su “L’Espresso”. FRANCESCO AMODEO (Napoli 11/6/1977), giornalista pubblicista, blogger, scrittore: laureato in scienze della comunicazione, ha collaborato con numerosi quotidiani locali, è iscritto al “Chartered Institute of Journalists” di Londra dove ha collaborato per il magazine “Footloose”; ha pubblicato il romanzo “Non Avrai Altro Dio Al di Fuori di Te” e i libri “La Matrix Europea”, 2014, libro/inchiesta sull’Unione Europea e “Azzannate le iene”, 2013. Autore di numerosi video/inchiesta pubblicati sul proprio blog e visionati da milioni di utenti su Youtube. TOMMASO AMODEO (Sambuca di Sicilia 1897/1970), perito agronomo, animatore delle lotte contadine, segretario del Partito Socialista, aderente al massimalismo di Giacinto Menotti Serrati (1872/1926), capo morale ed intellettuale del sovversivismo locale. Fu confinato a Lipari dal Fascismo nel 1928 dove conobbe alcuni compagni illustri, Parri, Rosselli, Lussu, Nitti e tanti altri. Subito dopo la Liberazione, col consenso di socialisti, comunisti e democristiani fu “nominato” primo sindaco di Sambuca di Sicilia.

RESTUCCIA

(come Vincenzo Restuccia, batterista)

Restuccia e le sue varianti (Restuccio, Restucci) derivano da soprannomi originati dal termine arcaico “restuccia o restuccio”, forme diminutive del termine “resta” che indica ciascuno dei filamenti rigidi con cui terminano le spighe delle graminacee; nell’uso meridionale la restuccia è la stoppia del grano rimasta nei campi dopo la mietitura, destinata a pascolo per gli animali. Il cognome è diffuso in molte regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria, Campania, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna) ma ha i suoi più consistenti ceppi nelle regioni dello Stretto, Sicilia e Calabria. Nell’isola è concentrato soprattutto nel messinese (Lipari, Furci Siculo, Taormina, Itala, Alì, Venetico, ecc.), nel catanese (Catania, Tremestieri Etneo, Scordia, Gravina di Catania, Calatabiano, ecc.), nel palermitano (Palermo, Pollina, Isola delle Femmine, Balestrate, ecc.), nel siracusano (Siracusa, Lentini, Pachino, Augusta, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. VINCENZO RESTUCCIA (Napoli 19/3/1941), batterista, figlio di madre napoletana e padre siciliano (di Avola); allievo di Romeo De Piscopo, inizia a lavorare per la RCA italiana realizzando con Ennio Morricone alcuni 45 giri. Divenuto batterista dell’orchestra della Rai, prende parte a numerose trasmissioni televisive, fra cui otto edizioni consecutive del Festival di San Remo (dal 1993 al 2000). Suona in molti dischi con nomi quali Sergio Endrigo, Fabrizio De André, Angelo Branduardi, Claudio Baglioni, collabora spesso con Nicola Piovani. Come batterista jazz suona nel Quintetto di Marcello Rosa e nella “Marcello Rosa Trad Band”, suona, tra gli altri con Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Paco De Lucia. Negli anni ’80 diventa insegnante di batteria al Conservatorio di Perugia e di Saint Louis College of Music. Negli ultimi anni si è spesso esibito con la figlia Marina Rei ed è impegnato con le tournée di Ennio Morricone della cui orchestra è il batterista.

MARINA RESTUCCIA (REI) Roma 15/6/1969), cantante, percussionista, batterista; figlia di Vincenzo, batterista. Ha esordito nella musica dance con il nome di Jamie Dee, nel 1995 ha cominciato a farsi chiamare Marina Rei. Nel 1996 conquistò la critica a Sanremo calcando il palco dell’Ariston scalza come Sandie Shaw. La canzone “Al di là di questi anni” ebbe anche un discreto successo: arrivò terza. Partecipò ancora a Sanremo nelle edizioni 1997, 1999, 2005 e, come ospite, nel 2008 e nel 2014. Tra i suoi album: “Donna”, 1997; “Animebelle”, 1998; “L’incantevole abitudine”, 2002; nel 2007 il live acustico “Al di là di questi anni”. PAOLO RESTUCCIA (Santo Stefano di Briga, Messina 1815 – Santa Teresa di Riva settembre 1854), politico, patriota e rivoluzionario. Nel 1838 aderì al “Comitato Insurrezionale messinese” e pochi anni dopo, nel 1843, divenne sindaco del suo paese, Santo Stefano di Briga. Nel settembre del 1847 fu a capo, insieme ai suoi amici Giovanni Krymi e Antonio Pracanica, dell’insurrezione antiborbonica di Messina, repressa nel sangue: Restuccia andò in esilio a Marsiglia. Ritornato poco dopo in patria riprese a cospirare contro i Borboni: arrestato, nel 1850 morì in carcere a Santa Teresa di Riva a causa di un’epidemia di colera.

