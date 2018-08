I cognomi come brand: Perconti, D’Orso, Mantegna, Quasimodo

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PERCONTI

(come Filippo Giuseppe Perconti, deputato nazionale del M5S)

L’origine di questo cognome va ricercata probabilmente nel gruppo di cognomi generati da “conte”, come Contino, Conticelli, Conti, ecc. i quali derivano, direttamente o tramite ipocoristici, o dal nome medioevale “Conte” o da soprannomi legati al fatto di essere i capostipiti in qualche modo connessi con dei conti, o perché al loro servizio o per gli atteggiamenti o per somiglianza fisica.. Perconti potrebbe derivare dall’espressione “considerato come un conte” o “spacciatosi per conte”.

Il cognome è poco noto in Italia, è diffuso solo in circa 40 comuni italiani e presente, oltre che in Sicilia, anche in altre regioni come Lazio, Lombardia, Trentino, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Sardegna, ecc. In Sicilia si trova nell’agrigentino (Bivona, Palma di Montechiaro, Cianciana, Naro, Alessandria della Rocca, Sciacca, Licata, Agrigento, ecc.), nel palermitano (Palermo, Capaci, Lercara Friddi), nel catanese (Catania, Aci Catena), nell’ennese (Regalbuto), nel trapanese.

Riferimenti storici e personaggi. FILIPPO GIUSEPPE PERCONTI (Palermo 10/7/1987), deputato nazionale della XVIII Legislatura eletto nella lista del M5S; è componente della III Commissione – Affari esteri e comunitari e della XI Commissione – Lavoro pubblico e privato. Studente in Scienze Giuridiche per l’Impresa, è comparso in politica tra i giovani del Movimento per l’Autonomia (MPA) di Raffaele Lombardo. Nel 2013 ha fondato una società che opera nel campo dei servizi ed è stato politicamente attivo nella sua Bivona come coordinatore della campagna elettorale del 2012, nella lista “Primavera Bivonese”, e come fondatore dell’Associazione politica SS 118. PIETRO PERCONTI (Milano 7/9/1968), professore ordinario in Filosofia e Teoria del linguaggio. Laureatosi in Filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo, nel 1992, con una tesi su Wilhelm Humboldt , ha conseguito il Dottorato in Filosofia del linguaggio presso le Università di Palermo, “La Sapienza” di Roma, e della Calabria. Nel 2001 è Ricercatore in Filosofia Teoretica presso l’Università di Messina, dove nel 2003, diviene professore associato in Filosofia del linguaggio e, nel 2010, professore ordinario. La sua ricerca, in una prima fase dedicata alla Storia delle idee linguistiche, si è successivamente rivolta alla Filosofia cognitivamente orientata. Oltre ad aver pubblicato tre volumi, è autore di varie monografie e di numerosi saggi apparsi come capitoli di libri e in riviste scientifiche. DAVIDE PERCONTI (Dolo, Venezia 26/3/1968), grafico pubblicitario, pittore. Dopo una prima collaborazione con il “Messaggero dei Ragazzi” di Padova e l’incontro con Andrea Artusi, avvia la sua collaborazione con la Sergio Bonelli Editore sulle pagine di Agenzia Alfa n.1, ripassando a china le tavole di vari episodi. Nel 1997 entra a far parte dello staff di Legs Weaver, e collabora ancora con il “Messaggero dei Ragazzi”, pubblicando, insieme con Artusi, “Joy – Il rapper mascherato”. Ancora con Artusi e Mirco Zilio crea anche una serie di fumetti per internet “I segreti di Lory”; dal 2002 al 2012, in coppia con Giorgio Pezzin, realizza sedici episodi della miniserie “Il mondo di Meg”, sempre per il “Messaggero dei Ragazzi”. Attualmente è inserito nello staff di Agenzia Alfa e di Nathan Never.

D’ORSO

(come Valentina D’Orso, deputata nazionale del M5S)

D’Orso è cognome patronimico e sta ad indicare famiglie il cui capostipite aveva nome o soprannome “Orso” ( D’Orso = figli di Orso), derivato dal latino “Ursus”; ha quindi alla base il nome Orso che nell’onomastica di ispirazione zoonimica fa riferimento alle caratteristiche tradizionalmente attribuite a questo animale (forza, combattività, coraggio, ecc.); esso comprende varianti (Orsi, Ursi, Urso, D’Orsi, Dorso, D’Urso, Ursich, Ursic), alterati (Orselli, Orsello, Orsetti, Orsatti, Orsini, ecc.) e composti (Orsolillo, Ursumanno, Ursumando, ecc) ed ebbe nell’Alto Medioevo una notevole espansione per il prestigio e l’alta frequenza dei personali germanici formati con il nome dello stesso animale (beran).

D’Orso, che ha la massima concentrazione nel napoletano e nel casertano, ha un ceppo anche a Palermo e nel palermitano; per effetto dei flussi migratori alcune famiglie D’Orso sono attestate anche in Lombardia, Lazio, Toscana, Abruzzo, Liguria.

Riferimenti storici e personaggi. Dell’uso del nome “Ursus” abbiamo un esempio in una “Charta Donationis” dell’anno 765: qui si accenna ad un “Ursus vir devotus filius quondam Theudulf”. VALENTINA D’ORSO (Palermo 29/7/1980), deputata nazionale della XVIII Legislatura, eletta nel Movimento Cinque Stelle: laureata in giurisprudenza, è componente della Commissione II – Giustizia. Avvocata e attivista del M5S, si è occupata di emergenza abitativa ed è stata candidata nella VI Circoscrizione nelle scorse elezioni comunali di Palermo: ha fra i suoi estimatori Ufo Forello, avvocato e fra i fondatori di Addiopizzo, candidato sindaco del M5S a Palermo. PAOLO D’ORSO è direttore generale di Reckitt Benckiser in Spagna e Portogallo, produttore multinazionale di prodotti sanitari, igienici e domestici. I marchi commercializzati dalla società comprendono Vanish, Calgon, Woolite, Durex, Air Wick, Strepsils, Veet e Calgonit ; in Spagna la sua forza lavoro supera i 550 dipendenti, mentre il fatturato è di circa 400 milioni di euro. L’azienda, leader nel settore dei prodotti di pulizia, in Italia ha sede a Milano mentre lo stabilimento ha sede in Veneto a Mira (ex Mira Lanza). ANTONIO D’ORSO, vescovo cattolico di Firenze tra il 1301 e il 1321; fu coraggioso e ricco di spirito, durante l’assedio di Arrigo VII salì personalmente sulle mura di Firenze per incitare i soldati alla difesa della città. Morì il 18/7/1321 e per lui fu creato un monumento funebre, scolpito da Tino da Camaino, che ancora oggi si può ammirare sulla controfacciata interna di Santa Maria del Fiore. ANGELA D’ORSO, attrice attiva nella seconda metà del secolo XVII, primadonna nella Compagnia dei duchi di Parma. Tradusse alcune commedie dallo spagnolo.

MANTEGNA

(come Roberta Mantegna, soprano)

Mantegna è un cognome augurale, dovrebbe derivare dal nome tardo medioevale “Mantegna”, originato dalla formula cristiana “Dio te mantegna nel suo Cuore”, rivolta evidentemente al proprio figlio che veniva così raccomandato alla benevolenza di Dio. Secondo altri il nome sarebbe di origini venete e proverrebbe dalla formula di saluto medievale “Dio mantegna San Marco e i omen daben”. Il cognome ha il ceppo principale in Sicilia, nel palermitano (Palermo, Gangi, Carini, Alimena, Trabia, ecc.), nel catanese (Catania, Gravina di Catania, Aci Catena, ecc.), nell’ennese (Enna, Calascibetta, Aidone, ecc.), nell’agrigentino (Ravanusa, Agrigento), nel messinese (Capo d’Orlando, Giardini Naxos), nel siracusano (Floridia, Siracusa), nel trapanese (Marsala, Castellammare del Golfo). Ceppi secondari si trovano, inoltre, in Calabria, Lombardia, Lazio, Molise, Piemonte, Liguria, Toscana e in alcune altre regioni italiane.

Riferimenti storici e personaggi. Mantegna è famiglia palermitana di antica origine, nota fin dal secolo XVI; ebbe il titolo di “Principe di Gangi” che Benedetto Mantegna ottenne dallo zio Fabrizio Agliata Valguarnera con R.D. 16/8/1900. La famiglia risulta iscritta nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana e nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922. ROBERTA MANTEGNA (Palermo 1988), cantante lirica, soprano; qualche settimana fa ha debuttato alla Scala di Milano nel ruolo di Imogene ne “Il pirata” di Vincenzo Bellini: ha sostituito la soprano bulgara Sonia Yoncheva che, alla fine del primo atto, ha rinunciato a tornare in scena per un lieve malore. E’ stato un trionfo. Roberta Mantegna ha iniziato a studiare il pianoforte al Conservatorio Bellini di Palermo prima di entrare nel coro del maestro Norino Buogo; successivamente ha proseguito gli studi a Bari e a Roma: fra il 2013 e il 2015 ha lavorato per la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Fra qualche mese, a Palermo, sarà Mimì nella Bohème diretta da Daniel Oren, musicista e direttore d’orchestra israeliano.

ANDREA MANTEGNA (Isola di Carturo 1431 – Mantova 13/9/1506), pittore e incisore italiano, uno dei principali artisti rinascimentali attivi nel nord Italia. Formatosi nella bottega padovana dello Squarcione, venne in contatto con le novità dei toscani Filippo Lippi, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Donatello, ma da questi si distinse per la perfetta impaginazione spaziale, il gusto per il disegno nettamente delineato e per la forma monumentale delle figure. Fra le sue opere ricordiamo: la

Decorazione della cappella Ovetari della chiesa degli Eremitani a Padova, il Polittico di San Luca (Brera, Milano) e la Sant’Eufemia (Capodimonte, Napoli), il Polittico di San Zeno per la chiesa del santo a Verona che è uno dei suoi massimi capolavori, la decorazione della Camera degli sposi nel Palazzo Ducale di Mantova, il Cristo (Brera, Milano), famoso per lo scorcio piuttosto ardito, il San Sebastiano (Louvre, Parigi), la Madonna della vittoria, commissionatagli da Francesco Gonzaga per celebrare la vittoria di Fornovo del 1495.

QUASIMODO

(come Salvatore Quasimodo, poeta, esponente dell’Ermetismo, premio Nobel per la letteratura)

Quasimodo deriva dalla formula “Quasi modo geniti infantes” (allo stesso modo dei bambini in fasce), introito della Messa che si celebra nella liturgia cattolica la prima domenica dopo Pasqua (in Albis): si tratta della continuazione di un soprannome imposto a persona particolarmente devota o di un nome dato ad un bambino nato in tale giorno dell’anno ( o di cognome imposto a trovatelli). Il personaggio gobbo del romanzo di Victor Hugo “Notre Dame de Paris” si chiama così proprio perché fu ritrovato abbandonato in fasce la prima domenica dopo Pasqua. Si tratta di un cognome molto raro presente in Sicilia, nel catanese (Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, Catania), nel messinese (Sant’Alessio Siculo), nel palermitano (Altavilla Milicia) nel siracusano; presente, inoltre, con poche famiglie. in Lombardia (Milano, Bergamo, Mantova), in Piemonte (Igliano, Cuneo, Torino, Chiusa di Pesio, Castellino Tanaro), in Liguria, Veneto, Sardegna (in tutto circa 20 comuni)

Riferimenti storici e personaggi. Quasìmodo dovrebbe essere in realtà Quasimòdo: l’arretramento dell’accento (dalla penultima alla terzultima sillaba) è frutto della perdita della consapevolezza del significato originario del cognome o forse anche per la confusione dovuta alla traduzione italiana del nome del protagonista Quasimodo (in francese Quasimodò) del suddetto romanzo di Victor Hugo..

SALVATORE QUASIMODO (Modica 20/8/1901 – Napoli 14/6/1968), poeta, esponente dell’Ermetismo, premio Nobel per la letteratura (1959); le sue opere sono tradotte in 40 lingue e sono studiate in tutti i Paesi del mondo. Figlio di un capostazione ferroviario trascorse l’infanzia e l’adolescenza in varie località della Sicilia seguendo i trasferimenti della famiglia. Costretto a lasciare gli studi di ingegneria a Roma per motivi economici, trovò un impiego con funzionario del Genio Civile, pur continuando a studiare privatamente il greco e il latino e a scrivere poesie. A Firenze pubblicò le raccolte “Acqua e terre” (1930), “Oboe sommerso” (1932), “Erato e Apollon” (1936), “Ed è subito sera” (1942), opere in cui sono evidenti l’adesione all’Ermetismo e la nostalgia per la terra natale, la Sicilia. Lasciato l’impiego al Genio Civile, lavorò come redattore del quotidiano “Il Tempo” e intensificò l’attività di traduttore di poeti latini e greci. Nel 1941 fu nominato professore di letteratura italiana presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. La seconda guerra mondiale produsse in lui un cambiamento: si allontanò dall’Ermetismo e scelse una poesia più impegnata civilmente con un linguaggio più accessibile ai comuni lettori; poi semplificò la sua poesia interpretando la condizione di isolamento dell’uomo nella civiltà contemporanea. Morì a Napoli il 14/6/1968, colto improvvisamente da un ictus. ALESSANDRO QUASIMODO (Milano 22/5/1939), attore, regista e poeta, figlio di Salvatore Quasimodo e della ballerina Maria Cumani; da anni interpreta le poesie del padre in giro per il mondo. Giorni fa ha venduto all’asta, per 100.000 euro, la medaglia e il diploma del Nobel assegnato al padre nel 1959.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.