Cognomi come brand: Chiazzese, Varrica, Scilletta, Riccobono

CHIAZZESE

(come Giuseppe Chiazzese, deputato nazionale, gruppo M5S)

Chiazzese è variante di “Piazzese”, etnico dialettale di Piazza (in siciliano “chiazza”), riferito a capostipite proveniente da Piazza Armerina o da località contenenti il vocabolo “piazza”. Il cognome è molto raro, diffuso soprattutto in Sicilia, nel palermitano (Palermo, Altofonte, Corleone, ecc.), nell’agrigentino (Cattolica Eraclea, Aragona, Racalmuto, ecc.), nel catanese (Pedara); alcune famiglie Chiazzese sono attestat anche nelle regioni Piemonte e Veneto.

Riferimenti storici e personaggi. Nel centro del quartiere Brancaccio di Palermo sorge la casa Museo del Costume teatrale Palazzo Chiazzese, la prima struttura del sud Italia dedicata all’esposizione storica del costume teatrale della storica sartoria Pipi: qui è conservata la grande collezione di abiti antichi, costumi di scena di celebri opere liriche, figurini di costumi, stoffe, decori raffinati e foto di star dello spettacolo: costumistica teatrale che parte dalla seconda metà dell’800 fino al secolo XX. GIUSEPPE CHIAZZESE (Corleone 22/2/1982), politico, deputato della Repubblica Italiana eletto nella XVIII Legislatura nella lista del M5S; è componente della XII Commissione – Affari sociali. Farmacista a Corleone, è persona sensibile alle tematiche ambientali; è stato eletto nella circoscrizione XXIV Sicilia 1, Collegio uninominale di Monreale. LAURO CHIAZZESE (Mazzarino 6/8/1903 – Palermo 4/12/1957), accademico, giurista e politico; viene considerato l’erede della scuola romanista palermitana fondata da Salvatore Riccobono (1864/1958) del quale era stato allievo e assistente all’università. Insegnò Istituzioni di Diritto romano nell’Università di Genova e poi a Messina e a Palermo. Dopo la guerra ricoprì importanti incarichi accademici, civili e politici; fu preside della Facoltà di giurisprudenza palermitana dal 1947 al 1950, rettore di quell’Università dal 1950 alla morte. Fu membro del Consiglio Superiore della P.I. dal 1946 al 1948 e fu insignito della Medaglia d’Oro dei benemeriti della Pubblica Istruzione. Fu, inoltre, presidente della Cassa di Risparmio “V. Emanuele” e presidente dell’ESE (Ente Siciliano di Elettricità). Le sue figlie, Irma e Marisa, si sposarono rispettivamente con Piersanti Mattarella, presidente della regione Siciliana, ucciso da Cosa Nostra nel 1980, e Sergio Mattarella, attuale XII Presidente della Repubblica.

VARRICA

(come Adriano Varrica, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle)

Varrica dovrebbe derivare da un soprannome originato da una modificazione per betacismo (confluenza fra le consonanti “b” e “v”) del termine francese “barrique” che significa “piccola botte o barile” , antica misura di capacità in uso in Francia e corrispondente a circa 225 litri: il soprannome era riferito probabilmente a capostipite di corporatura grassottella. Rohlfs considera Varrica cognome siciliano equivalente a Barrica o Barreca, anch’essi siciliani, originati dal vocabolo dialettale “barreca” = persona panciuta. Il cognome Varrica ha un ceppo, il più consistente, in Sicilia, nel messinese (Messina, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Castell’Umberto, ecc.), nel catanese (Santa Maria di Licodia, Calatabiano, Randazzo, Catania, ecc.), nel palermitano (Palermo, Monreale, Misilmeri, ecc.), e presenze, qua e là, in alcune regioni italiane, Lazio, Lombardia, Piemonte, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Varrica è famiglia siciliana che si ritiene originaria di Malta, pervenuta in Sicilia, specialmente in Palermo, con un Giuseppe, cavaliere di San Giacomo della Spada e maestro razionale (controllore contabile), defunto nel 1683. Numerosi personaggi di tale cognome si trovano di sovente menzionati in documenti notarili fin dai secoli trascorsi, dai quali appare che erano di condizione nobile (cfr. Heraldrys Institute of Rome). ADRIANO VARRICA (Palermo 4/9/1982), politico, deputato della XVIII Legislatura della Repubblica Italiana, appartenente al gruppo M5S: è componente della VIII Commissione – Ambiente, territorio e lavori pubblici. Laurea specialistica in Economia e Gestione del territorio e Turismo, ha avuto esperienze lavorative di ricerca nell’ambito della gestione dei Beni culturali e un’esperienza professionale presso il Parco archeologico Valle dei Templi. E’ cresciuto politicamente con Sonia Alfano, europarlamentare e presidente della Commissione Speciale Antimafia, figlia del giornalista barcellonese ucciso dalla mafia; è stato consulente parlamentare della Camera dei deputati della parlamentare Claudia Mannino e, dal settembre 2014, consulente parlamentare a Bruxelles dell’eurodeputato del M5S Ignazio Corrao. DANIELA VARRICA (Palermo 18/3/1973), Ricercatrice in Geochimica e Vulcanologia presso la Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Palermo, docente di Geochimica ambientale presso i corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie geologiche e Scienze della natura e dell’ambiente. È coautrice di numerose pubblicazioni e collabora con varie riviste nazionali e internazionali del settore. Per i suoi studi sulla Geochimica nel biennio 2000/2002 ha ricevuto il Premio “Carlo Minguzzi” della Società Italiana di Mineralogia e Petrografia.

SCILLETTA

(come Beniamino Scilletta, ricercatore e docente di semiotica chirurgica)

Il cognome Scilletta probabilmente è un alterato di Scilla, comune della città metropolitana di Reggio Calabria, che in greco era “skilla o skyllaion” e in latino “scylla” (cagna), che Strabone descrive come scoglio simile ad un’isola (Scilletta = piccola scilla, piccolo scoglio). Scilletta è piuttosto raro: in Italia ci sono circa 63 famiglie con questo cognome, distribuite in 27 comuni, 14 dei quali si trovano in Sicilia, nel catanese (Catania, Paternò, Raddusa, Ramacca, Castel di Iudica, Misterbianco, Belpasso, Pedara, San Giovanni La Punta, Sant’Agata Li Battiati, Trecastagni, Tremestieri Etneo), nell’ennese (Regalbuto), nel siracusano (Melilli); gli altri Scilletta si trovano in Lombardia (Milano, Novate Milanese, Lainate, Cislago, Buccinasco, Almè, Bollate, Baranzate), nel Lazio (Roma), in Liguria (Cervo), in Piemonte (Torino), in Toscana (Poggibonsi), in Puglia (Taranto)

Riferimenti storici e personaggi. BENIAMINO SCILLETTA (Regalbuto 25/11/1951 – Catania 9/7/2018), ricercatore e docente di semiotica chirurgica presso la 1^ clinica chirurgica Azienda Policlinico Università degli Studi di Catania – Dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d’organi e tecnologie avanzate. Dirigente medico di 1^ livello. Dal 1987 al 2016 ricercatore confermato e professore aggregato presso l’Università degli Studi di Catania. Autore di 103 pubblicazioni scientifiche edite su riviste nazionali e internazionali, relatore e correlatore in numerosi congressi nazionali e internazionali. VITO SCILLETTA (nato in Regalbuto 23/8/1882 morto sul Carso in data 27/11/1915), soldato dell’esercito italiano caduto nel corso della Guerra Mondiale 1915/18; il Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra lo censisce sepolto nel Sacrario Militare di Redipuglia.

RICCOBONO

(come Salvatore Riccobono, giurista, accademico d’Italia)

Riccobono e le sue numerose varianti (Riccobene, Ricaboni, Riccaboni, Riccobeni, Riccobuono, ecc.) derivano tutti dal nome augurale medioevale “Riccobunus o Richelbonus” usato con il significato di “ricco di ogni bene”. Ci sono circa 650 Riccobono in Italia, distribuiti in molte regioni italiane: il ceppo maggiore si trova in Sicilia, nel palermitano (Palermo, Capaci, Bagheria, Casteldaccia, Montelepre, ecc.), nel trapanese (Castelvetrano, Erice, Trapani, ecc.), nel catanese (Aci Catena, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza, ecc.) nell’agrigentino (Agrigento, Porto Empedocle, Casteltermini, Sciacca, ecc.), nel messinese (Messina, Gaggi, Sant’Agata di Militello, ecc.). Altri gruppi sono attestati in Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Liguria, Calabria, Campania, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Riccobono fu antica famiglia del Regno di Napoli, di chiara e avita virtù, propagatasi nel corso dei secoli, in diverse regioni. Il casato venne probabilmente fregiato del cavalierato, in seguito alla partecipazione, sotto i vessilli aragonesi, connotata da coraggio e virtù, di un Girolamo Riccobono, alla guerra d’Otranto del 1481, contro gli ottomani. La famiglia, d’altronde, sempre riuscì a distinguersi, grazie agli elevati personaggi a cui diede i natali. Tra questi ricordiamo un Giuseppe, segretario di re Ladislao D’Angiò Durazzo, vivente nel 1414; Carlo Maria, dottore “in utroque iure” (nell’uno e nell’altro diritto, civile e canonico), vivente in Palermo nel 1521; Graziano Riccobono, sindaco in Reggio Calabria nel 1523; ed altri (cfr. Heraldrys Institute of Rome)

SALVATORE RICCOBONO (San Giuseppe Jato 31/1/1864 – Roma 5/4/1958), giurista, fra i maggiori romanisti del suo tempo; studiò a lungo in Germania, poi a Roma. Insegnò diritto romano nelle Università di Camerino, Sassari, Palermo, Roma: dal 1921 al 1931 fu preside della Facoltà di Giurisprudenza, a Palermo, fu socio nazionale dei Lincei e accademico d’Italia. Doctor honoris causa in Civil Law all’Università di Oxford, fu fondato in suo onore il Riccobono Seminar of Roman Law alla Chatolic University of America. Fu prosindaco della città di Palermo nel 1917/18 e presidente della provincia di Palermo dal 1928 al 1929. Durante il regime fascista fu a Palermo assessore comunale all’Annona. EVA RICCOBONO (Palermo 7/2/1983), supermodella, attrice, conduttrice televisiva. Inizia prestissimo prestando la propria immagine per servizi fotografici e sfilate in Sicilia: poi tenta l’avventura a Milano. Nel 2002 viene notata a Panarea dagli stilisti Dolce e Gabbana che la utilizzano sia per la campagna pubblicitaria che per le sfilate. Come supermodella internazionale lavora dal 2001 al 2009 sfilando per numerosi stilisti e case di moda fra cui Fendi, Alexander McQueen, Dior, Chanel, Lanvin, Givenchy, Lacroix, Blumarine ed altre. Oltre che nel campo della moda è attiva nel cinema, in teatro, in televisione: ha condotto su Rai 2 il programma di divulgazione scientifica “Eva” e ha partecipato alla seconda edizione del programma “Short Movies” su La 3.

foto in copertina: Heraldrys institute of Rome, Blasone Gente

