I cognomi come brand: Galloni, Casa, Paxia, Morra

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

GALLONI, (come Giovanni Galloni, giurista, politico, accademico; ex parlamentare della DC)

Galloni potrebbe derivare dal nome medioevale Gallone o dall’etnico “gallo” (di etnia gallica); in alcuni casi potrebbe derivare da toponimi quali Gallo (frazione di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara), Gallo Bolognese (frazione di Castel San Pietro, in provincia di Bologna), Specchia Gallone (frazione di Minervino di Lecce, Gallo (frazione di Comiziano, NA, luogo di origine del padre di Giorgio Napolitano), e tanti altri. Il cognome è diffuso soprattutto in Emilia-Romagna (Parma, Reggio Emilia, Bologna, Modena), in Lombardia (Milano, Brescia, Lodi), nel Lazio (Roma, Frosinone, Rieti), in Toscana (Massa, Carrara, Grosseto, Lucca, Pisa); è noto anche in altre regioni italiane, Veneto, Liguria, Piemonte, Umbria. In Sicilia è molto raro, è attestato soltanto nel catanese (Catania, Santa Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Riposto, Acireale), nel messinese (Messina, Taormina, Giardini Naxos), nel ragusano (Vittoria, Comiso, Ragusa), e, qua e là in qualche altro comune (Enna, Siracusa, Trapani).

Riferimenti storici e personaggi. Come scrive Pompeo Scipione Dolfi nella sua “Cronologia delle famiglie nobili di Bologna”(1670), la famiglia Galloni, assai antica e illustre, proviene da Bologna ma la sua storia è intimamente congiunta a quella dell’intera Romagna. Fra i suoi personaggi viene ricordato un Giambattista Galloni che fu pretore a Camporgiano in Garfagnana, per molti anni podestà di Monfestino e podestà di Sassuolo nel 1798.

GIOVANNI GALLONI (Paternò 16/6/1927 – Roma 23/4/2018), giurista, politico e accademico, parlamentare nazionale della Democrazia Cristiana per sei legislature, dal 1968 al 1992. Fu ministro della P.I. dal 1987 al 1989 (governi Goria e De Mita); laureato in giurisprudenza e avvocato, ha insegnato nelle università di Napoli, Firenze, Roma Tor Vergata. Tra i fondatori della corrente di sinistra della DC, fu anche vicepresidente del partito e due volte vicesegretario; fu presidente del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura). Nel 2008 è stato fra i primi firmatari del Movimento “Sinistra Cristiani-Laici per la Giustizia”, promosso da Raniero Della Valle , nello stesso anno, ha pubblicato “30 anni con Moro”; nel 2009 ha pubblicato “Dossetti, profeta del nostro tempo” e, nel 2011, “Da Cossiga a Scalfaro”. Dal 2010 è stato membro onorario del Comitato scientifico dell’Associazione culturale nazionale “Giorgio La Pira”. ANTONINO (NINO) GALLONI, figlio di Giovanni (Roma 17/3/1953), economista, si occupa di mercato, finanza e sovranità monetaria. Ha scritto diversi saggi e opere di argomento economico ed è un attivo conferenziere. Ha collaborato con il prof. Federico Caffè ed è stato direttore generale al Ministero dell’Economia, poi a quello del Lavoro. Ha insegnato presso la Cattolica di Milano, la Luiss di Roma e le università di Napoli e Modena. E’ presidente del Centro Studi Monetari, associazione per lo studio dei mercati finanziari e delle varie forme di moneta.

CASA

(come Vittoria Casa, parlamentare nazionale del M5S)

Casa dovrebbe derivare da un soprannome legato alla provenienza del capostipite: può trattarsi di nome di località, toponimo, nome di fabbricati particolari, nomi di piccoli e medi centri abitati, zone generiche il cui nome è derivato o composto del termine “casa”. Potrebbe essere inoltre, specialmente nel Sud e in Toscana, ipocoristico aferetico del nome gratulatorio Benincasa.

Il cognome è diffuso in tutta l’Isola, in particolare nell’agrigentino (Raffadali, Favara, Licata, Agrigento, ecc.), nel palermitano (Palermo, Termini Imerese, Bagheria, ecc.), nel messinese (Nizza di Sicilia, Messina, Venetico, Giardini Naxos), nel catanese (Ramacca, Mascalucia, Vizzini, Catania), nel ragusano (Modica, Ragusa, Monterosso Almo, Pozzallo). Famiglie Casa sono attestate anche in Campania (nel napoletano), in Piemonte (Torino, Vercelli), in Lombardia, Veneto, Lazio e in altre regioni italiane.

Riferimenti storici e personaggi. Antica e potente famiglia del Mugello (Firenze) detta Casa o Della Casa da un omonimo castello di sua proprietà da dove, appunto, trasse il suo nome. Essa sempre si distinse per gli elevati personaggi a cui diede i natali. Oltre ai 15 Priori dati alla Repubblica dal 1394 al 1530, ricordiamo: il celeberrimo mons. Giovanni, creato da papa Paolo III, arcivescovo di Benevento e, quindi, Nunzio Apostolico presso la Repubblica di Venezia; Saverio, dottore in “utroque iure”, vivente in Firenze nel 1598; Antonio, dottore in Scienze Naturali, autore di numerosi saggi, vivente in Firenze, nel 1648; e altri (cfr. Heraldrys Institute of Rome)

VITTORIA CASA (Bagheria 1/5/1958), parlamentare nazionale del M5S, eletta all’uninominale nel Collegio della sua città. Laureata in lingue e letteratura straniere, è dirigente del secondo Circolo didattico “Giuseppe Cirincione” di Bagheria. Già componente e segretaria del PD bagherese, ha fatto parte di tre giunte di centro-sinistra con i sindaci Pino Fricano, Biagio Sciortino e Vincenzo Lo Meo.

DANIELA CASA (Roma 6/2/1944 – Roma 28/7/1986), cantante, chitarrista, compositrice. Fra le sue composizioni ottenne particolare successo con “Regolarmente”, incisa da Mina e “Dimmi cosa aspetti ancora” che Dominga (Domenica Torno) portò a “Un disco per l’estate. E’ stata una vera pioniera della musica Pop sperimentale, elettronica astratta, Giallo jazz e Drone Rock Jack. EMILIO CASA (Parma 21/8/1819 – Parma 10/12/1904), medico e storico. Ricoprì alte cariche amministrative per il Comune e per la Provincia di Parma e fu membro della Regia deputazione di Storia Patria per le province parmensi. Di forte orientamento liberale, scrisse un libro di storia che lo rese celebre ai posteri, “Parma da Maria Luigia Imperiale a Vittorio Emanuele II (1847/1860)”, quadro reale degli eventi storici di quegli anni cruciali del Risorgimento nel Ducato di Parma e Piacenza; l’unico testo narrativo che descrive le vicende che condussero il Ducato di Parma all’unificazione con l’Italia. GIUSEPPE CASA (Licata 1963), romanziere; il suo libro “La notte è cambiata” del 2003 è stato vincitore del Premio Stresa Giovani Autori. Ha collaborato e collabora con riviste e giornali quali “Repubblica”, “L’Unità”, ecc. Altre sue opere: “La donna del lago” (2012), “Metamorph “(2013), “Io non sono mai stato qui”(2017).

PAXIA

(come Maria Laura Paxia, parlamentare nazionale del M5S)

Paxia potrebbe essere una forma matronimica del nome femminile medioevale “Paxia”, versione antica del nome “Pacifica” che letteralmente significa “mansueta, che fa la pace, amante della pace”. Tipicamente siciliano, il cognome è piuttosto raro, circa cinquanta famiglie in tutt’Italia, distribuite qua e là nelle varie regioni italiane. In Sicilia è presente nell’agrigentino (Canicattì, Naro, Palma di Montechiaro, Agrigento, Sciacca, Realmonte, Villafranca Sicula), nel palermitano (Palermo, Carini, Monreale, Bagheria), nel catanese (Catania, Acicastello, Caltagirone), nel trapanese (Marsala, Erice, Mazara del Vallo), nel nisseno (Gela, Caltanissetta), nell’ennese (Assoro); è attestato anche in Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Sardegna, Lazio, Friuli-Venezia Giulia.

Riferimenti storici e personaggi. MARIA LAURA PAXIA (Catania, 20/2/1973), parlamentare nazionale eletta nella lista M5S. Laurea in scienze dell’informazione, imprenditrice nel settore digital; vive a Catania, si occupa di comunicazione on line, di misurazione dei media digitali, di progetti innovativi per i quali ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Fino al 4 marzo scorso è stata impegnata nell’internazionalizzazione di ImetrixBi, con particolare attenzione all’Asia. ImetrixBi, creata nel 2015 è la prima soluzione italiana per la lotta alla contraffazione on line e alla pirateria digitale; essa analizza domini, social media, App, market place, ecc. e fornisce alle aziende dati intelligenti e soluzioni operative per proteggere i marchi, la reputazione on line e i ricavi da una criminalità sempre più agguerrita. SALVATORE PAXIA (Canicattì 6/12/1903 – Enna 7/6/1962), docente di matematica e fisica. Laureatosi presso l’Università di Catania, fu assistente di geometria del prof. Spampinato, sotto la cui guida pubblicò alcuni interessanti lavori. Iniziò la sua attività di docente presso il Liceo Ginnasio “N. Colaianni” di Enna, poi insegnò a Reggio Emilia, a Vicenza, a Modica, nelle scuole italiane di Tripoli, Sofia, Budapest. Rientrato in Italia, insegnò all’Istituto Tecnico Commerciale “Duca D’Aosta” di Enna, dal 1945 al 1953, anno in cui ebbe l’incarico di Preside che ricoprì ininterrottamente fino alla sua prematura scomparsa. TANIA PAXIA, autrice di libri rosa, fantasy, paranormal, Thriller. Vive a Bibbona, un paesino della provincia di Livorno, frequenta la facoltà di Giurisprudenza di Pisa e una delle sue grandi passioni è scrivere. “Nicholas ed Evelyn e il Diamante Guardiano” è il suo primo racconto, seguono “Nicholas ed Evelyn e il Dragone Carbonchio” poi “La pergamena del tempio”, “Il marchio dell’anima”, “Ti amo già da un po’”, “Ti amo ma non lo sai”, “Prima che arrivassi tu”, “Le strane logiche dell’amore”. Scrive in cartaceo e in e-book per Compton Editori.

MORRA

(come Nicola Morra, senatore della Repubblica, eletto nella lista M5S)

Morra potrebbe derivare da vari toponimi come Morra De Sanctis (AV) o La Morra (Cuneo) o dal nome di località definite tramite l’antico vocabolo germanico “mōra” (palude, terreno acquitrinoso), tutti luoghi di possibile provenienza dei capostipiti. Non si può escludere la possibilità di una derivazione da soprannomi attribuiti a capostipiti con la passione del gioco della morra molto popolare in Italia ma anche in tutte le regioni che si affacciano sul Mediterraneo. Si tratta di un cognome presente in tutte le regioni italiane, Piemonte, Campania, Puglia, ma anche Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Calabria, ecc. In Sicilia il cognome è raro: ha poche presenze nel trapanese (Trapani, Pantelleria), nel catanese (Acireale), nell’ennese (Assoro), nel messinese (Monforte San Giorgio), nel siracusano (Siracusa, Priolo Gargallo), nel palermitano (Palermo).

Riferimenti storici e personaggi. L’antica famiglia patrizia napoletana Morra godette di nobiltà in Benevento, a Salerno, dove fu ascritta al Seggio di Portanova, e in Napoli, dove fu aggregata al patriziato del Seggio di Capuana e, dopo l’abolizione di Sedili (1800), fu iscritta nel Libro d’Oro napoletano con Giovanni Francesco Morra (n.1781). La famiglia diede un pontefice alla chiesa di Roma, papa Gregorio VIII, nel 1187; un Pietro cardinale nel 1198 e un Enrico gran giustiziere del Regno, e tanti altri illustri personaggi. Un ramo si trasferì in Sicilia con Girolamo che sposò Isabella Montalto, acquisendo la baronia di Buccheri, poi principato nel 1617. La famiglia risulta iscritta nel Libro d’Oro della nobiltà italiana e nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922 (vedi “Il portale del Sud”).

NICOLA MORRA (Genova 5/7/1963), docente di filosofia e storia, politico, senatore della Repubblica eletto nella precedente XVII legislatura nella lista del M5S. E’ stato presidente del suo gruppo da giugno a settembre del 2013, vicepresidente e poi segretario della Commissione I – Affari costituzionali, componente della Commissione d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Il 4 marzo 2018 è stato rieletto senatore nel Collegio 02-Cosenza nella lista dei pentastellati.

ISABELLA MORRA (Favale, odierna Valsinni, Matera 1520/1546), poetessa lucana, uccisa nel 1546 per mano dei suoi fratelli a causa di una presunta relazione amorosa, osteggiata dalla famiglia, con il nobile spagnolo Diego Sandoval De Castro. La sua tragica esistenza ha oscurato per molti anni la vera natura della sua poesia, forse a causa dell’intimità dei suoi versi. Solo nel 1559, tredici anno dopo la sua scomparsa, venne pubblicato per la prima volta, il suo canzoniere composto da 12 sonetti e tre canzoni. La riscoperta della sua produzione poetica la si deve a Benedetto Croce che nel 1920 si recò a Valsinni alla ricerca di notizie sulla figura e l’opera della poetessa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.