I cognomi come brand: Rizzotto, Di Caro, Petralia, Giarratana,

RIZZOTTO

(come Antonino Rizzotto, deputato regionale, primo leghista del Sud)

Rizzotto appartiene ad un gruppo cognominale tra i più frequenti e largamente estesi in Italia, derivato da un originario soprannome, “Riccio” o “Rizzo” o “Risso”, base di numerosi alterati e derivati: Riccio (Ricciòli, Riccioni, Ricciuto, Riccitello, ecc.); Rizzo (Rizzi, Rizzòli, Rizzotti, Rizzàri, ecc.); Risso (Rissòlo, Rissone, ecc.). Tutti riferiti ad un capostipite dalla chioma riccia, fittamente ondulata. Rizzotto ha ceppi nel Veneto (Vicenza, Treviso, Belluno, Verona), in Lombardia (Varese, Brescia, Milano), in Sicilia, nel catanese (Catania, Mineo, Caltagirone, ecc.), nel ragusano (Vittoria, Monterosso Almo, Giarratana, Chiaramonte Gulfi, ecc.), nel palermitano (Corleone, Palermo, Alia, Termini Imerese, ecc.), nell’agrigentino (Casteltermini, Naro), nel nisseno (Gela, Caltanissetta), nel siracusano (Siracusa, Floridia); è diffuso, inoltre in altre regioni italiane, Piemonte, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Val d’Aosta, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Rizzotto è famiglia originaria della Sicilia, di antica e nobile tradizione, propagatasi in Veneto nel XV secolo e, successivamente, in diverse regioni italiane. I Rizzotto sono prevalentemente ricordati in testi, atti notarili e contratti di vendita di terre e case, dai quali appare che fossero di condizioni agiate e nobili. Nella Bibliografia delle “Memorie venete antiche profane ed ecclesiastiche” stampata a Venezia nel 1745 sono citati alcuni rogiti del notaio Francesco Rizzotto redatti nel 1425. Un don Giuseppe Rizzotto fu consigliere della Prima Camera della Corte dei conti di Palermo nel 1819; un don Giovanni (figlio di Giuseppe), ebbe lo stesso incarico nel 1849; un Pietro fu ricco commerciante di cuoi e pelli in Genova.(vedi Heraldrys Institute of Rome). PLACIDO RIZZOTTO (Corleone 2/1/1914 – 10/3/1948), sindacalista e politico, rapito e ucciso dalla mafia; Medaglia d’Oro al Merito civile. Fu partigiano e , a guerra finita, divenne presidente dei combattenti dell’ANPI, l’associazione dei partigiani; si iscrisse al P.S.I. e divenne sindacalista. Guidò il movimento di occupazione delle terre diventando anche segretario della Camera del lavoro di Corleone. La mafia tentò di isolarlo; il 10 marzo del 1948 venne attirato in un’imboscata, rapito ed ucciso nella campagna di Corleone: il suo corpo venne gettato nella foiba di Rocca Busambra. Il 9 marzo del 2012 l’esame del DNA sui resti trovati nel 2009 confermò che appartenevano a Placido. Alcuni giorni dopo il Consiglio dei Ministri decise i funerali di Stato per Placido Rizzotto ai quali partecipò il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. ANTONINO (TONY) RIZZOTTO (Trapani 20/7/1952), deputato regionale eletto nella lista “Per la Sicilia con Salvini”, iscritto al Gruppo Misto. Primo leghista del Sud, è un dipendente del comune di Palermo; ha fatto la gavetta fra le file della DC, poi un lungo periodo nell’UDC, assieme a Totò Cuffaro, quindi deputato, due legislature fa, con l’MPA, il movimento autonomista di Raffaele Lombardo. In questa XVII Legislatura è segretario del Gruppo Misto e componente della Commissione III – Attività Produttive.

DI CARO

(come Giovanni Di Caro, deputato regionale eletto nella lista M5S)

Di Caro (e De Caro) sono forme cognominali patronimiche che stanno per “figlio di Caro”, nome augurale utilizzato nel medioevo con il significato di “Amato, Prezioso”. Mentre De Caro è molto diffuso nel Sud e nel romano, Di Caro è decisamente siciliano, diffuso in tutta l’isola, in particolare nell’agrigentino (Favara, Palma di Montechiaro, Ravanusa, ecc.), nel palermitano (Palermo, Misilmeri, Bagheria, Altofonte, ecc.), nel catanese (Catania, Misterbianco, Mascalucia, ecc.), nel ragusano (Vittoria, Acate, Comiso, ecc.), nel nisseno (Gela, Delia, Caltanissetta, ecc.), nel siracusano (Siracusa, Floridia, Solarino, ecc.). Famiglie Di Caro sono note anche in altre regioni italiane, Lombardia, Lazio, Piemonte, e, nel meridione, Puglia, Campania, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questa cognominizzazione si trovano nel 1600 nel trapanese dove un certo Simone De Caro è citato nell’elenco dei confrati della “Compagnia del preziosissimo sangue di Christo e di San Michaele Archangelo” della città di Trapani. VINCENZO DI CARO (Camastra 6/2/1925 -20/6/2006), deputato regionale nelle , Legislature VII, VIII, IX, assessore regionale nel periodo 1971/1986 nei vari ruoli di assessore ai Lavori pubblici, Sanità e Turismo e vice presidente della Regione. Direttore didattico, fu sindaco di Camastra per oltre un cinquantennio, dal 1952 al 2003. Iscritto da giovane al Partito Socialista Italiano, fu dirigente di cooperative e fra i protagonisti delle lotte contadine, segretario della Federazione del PSI di Agrigento, componente dell’esecutivo regionale socialista, responsabile regionale del PSI, settore enti locali, pupillo di Pietro Nenni e amico personale di Sandro Pertini. Fu presidente dell’ESA (Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana) dal 1989 al 1994. Da assessore alla Sanità fu l’artefice del recepimento in Sicilia della legge 833/78 che sostituì il sistema mutualistico con il sistema sanitario nazionale e regionale. GIOVANNI DI CARO (Agrigento 17/1/1974), deputato regionale eletto nella lista M5S, vice presidente della Commissione V – Cultura, Formazione e Lavoro. Laureato in ingegneria informatica, lavora e vive a Favara. Dipendente pubblico, si occupa di interventi di progettazione legati ai fondi per la coesione economica e sociale della Comunità Europea. Si occupa, inoltre, di Sistemi Informatici Territoriali (S.I.T.) come valido strumento interpretativo del territorio. Dal 2006 al 2010 è stato responsabile tecnico del Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo; ha curato, in particolare, la co-progettazione del progetto pilota “Libera Terra Agrigento”. ROBERTO DI CARO (Bra, Cuneo 28/2/1963), giornalista e scrittore. Già redattore del quindicinale torinese “Nuovasocietà”, passa poi al settimanale “L’Espresso” dove scrive inchieste sociali e reportage. Dopo l’attacco alle torri gemelle dell’11 settembre 2011, segue come inviato, le principali vicende legate al terrorismo internazionale, le guerre in Afghanistan, le crisi in Pakistan, Iran, Turchia e repubbliche ex-sovietiche, il terremoto ad Haiti, l’emergenza umanitaria in Darfur. Ha collaborato alle riviste “Modo”, “D” di Repubblica, Equilibri, Slow.

PETRALIA

(come Vincenzo Petralia, deputato regionale del PSI per tre legislature)

Petralia è un toponimico, deriva dal toponimo Petralia (Soprana e Sottana, due comuni appartenenti alla Citta Metropolitana di Palermo), identificato con “Petra”, città sicana descritta da Diodoro Siculo, una delle principali fornitrici di grano di Roma: si tratta probabilmente del luogo natio del capostipite. Il cognome è diffuso in quasi tutte le regioni italiane, da nord a sud (Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, ecc.), ma è radicato soprattutto in Sicilia, nel catanese (Biancavilla, Catania, Adrano, Acireale, Pedara, ecc.), nel palermitano (Palermo, Palazzo Adriano, Prizzi, ecc.), nel trapanese (Salemi, Trapani, Mazara del Vallo, ecc.), nel messinese (Mistretta, Messina, ecc.), nell’ennese (Enna, Calascibetta, Barrafranca, ecc.), nel siracusano (Lentini, Carlentini, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Fra gli antichi personaggi appartenenti alla famiglia Petralia vengono ricordati Felice, regio milite vivente in Petralia Soprana nel 1398; Alberto, segretario del re Ladislao D’Angiò Durazzo, vivente nel 1414; Michelangelo, che partecipò, sotto i vessilli aragonesi, alla guerra d’Otranto nel 1481, contro gli ottomani; Giuseppe, dottore in “utroque iure” (nell’uno e nell’altro diritto), vivente in Palermo nel 1521; Giacomo, dottore in Sacra Teologia e lettore di filosofia presso varie università del Regno delle Due Sicilie, vivente in Palermo nel 1567. Personaggi recenti: VINCENZO PETRALIA (Pedara 8/4/1929 . Trecastagni, giugno 2009), avvocato e funzionario regionale, politico. Fu deputato con il Partito Socialista Italiano per tre legislature, dal 1981 al 1995, assessore regionale alla Presidenza negli anni 1988/1989, componente della Commissione IV – Ambiente e territorio, dal 1991 al 1995. Fu sindaco di Trecastagni in due periodi, dal 18 giugno1985 al 5 luglio 1993 e dal 27 maggio 2003 al 17 giugno 2008. GIUSEPPE PETRALIA (Bisacquino 1/1/1906 – Palermo 7/7/2000), vescovo, scrittore e poeta: fu vescovo di Agrigento dal 14/10/1963 al 2/5/1980, periodo in cui la diocesi venne colpita da calamità naturali quali la frana di Agrigento (1966) e il terremoto del Belice (1968). Uomo di profonda cultura teologica e letteraria, fu amico dei più illustri poeti e pensatori come Mario Luzi; collaborò con la rivista di letteratura “La Tradizione) fondata a Palermo da Pietro Mignosi. ANTONIO PETRALIA (Catania 7/2/1966), batterista, jazzista; ha suonato con diverse formazioni musicali: C.L.E.S.A.R., The Clacson, I Solarium, Electric, Blue Band, Jazz Trio, Giusy Balsamo Jazz Projet, Nel 2013 assieme al pianista Gaetano Spartà ha fondato il “Triton Jazz Trio”, formazione che ha all’attivo centinaia di concerti. Allievo del M° Enzo Di Vita, con lui, ha seguito il percorso dello studio classico, solfeggio ritmico, rudimenti, tecniche e stili; con il M° Pucci Nicosia ha studiato il “Jazz e la Bossanova”, coltivato oggi più che mai attraverso costanti confronti con grandissimi musicisti. Collabora come docente di laboratorio con diversi istituti dell’Isola.

GIARRATANA

(come Francesco Giarratana, frate cappuccino di Caltanissetta)

Giarratana, deriva probabilmente dal toponimo Giarratana, piccolo comune in provincia di Ragusa, così chiamato dall’antico “Cerretanum” (= città delle querce) o dalla “giara” piena di monete d’oro, che, secondo la leggenda, fu trovata al momento della fondazione di quella città. Altra ipotesi vuole Giarratana derivato dall’etnico di Giarra (ME) o Giarre (CT), luoghi di provenienza dei capostipiti. Infine viene dato come cognominizzazione del soprannome di origine siciliana “giarratanu” o “iarratanu” che vuol dire ciarlatano (E. De Felice). Il cognome è specifico della zona che comprende l’agrigentino (Canicattì, Cammarata, San Giovanni Gemini, Licata, ecc.), il ragusano (Vittoria, Giarratana, Modica, Ragusa, Comiso, ecc.), il siracusano (Floridia, Siracusa, Rosolini, Francofonte, ecc.), il nisseno (Caltanissetta, Niscemi, Mazzarino, Gela, ecc.), il catanese (Catania, Caltagirone, Vizzini, ecc.), il palermitano (Alimena, Castronovo di Sicilia, ecc.). E’ attestato, inoltre, in alcune altre regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Liguria,ecc.

Riferimenti storici e personaggi. FRANCESCO GIARRATANA (Caltanissetta 4/12/1570 – Ivi 4/12/1645), frate cappuccino, a Caltanissetta oggetto di devozione popolare: dopo la sua morte ad alcune sue reliquie e al suo bastone furono attribuiti poteri curativi. A frate Giarratana si deve il culto di San Michele, patrono della città di Caltanissetta, che nel 1625 fu salvata dalla peste per l’intervento miracoloso dell’Arcangelo apparso al frate cappuccino nell’atto di impedire ad un appestato l’ingresso in città. Successivamente nel 1837 Caltanissetta fu risparmiata dall’epidemia di colera che dilagava in Sicilia: l’evento fu interpretato come un nuovo miracolo di San Michele. Oltre alle apparizioni di San Michele, a frate Giarratana vengono attribuiti diversi eventi miracolosi fra cui la guarigione di alcune persone ferite o ammalate e un episodio in cui lo si vide domare una leonessa, appartenente al duca di Montalto, che era scappata e vagava per le vie della città. GIARO GIARRATANA (Zwolle, Olanda 25/11/1992), modello e “influencer” di moda; ha collaborato come “testimonial” con Adidas, Hugo Boss, Nike, Diesel, Levi’s, Heineken e Vans. Dopo la pubblicazione delle sue prime foto su Instagram ha riscosso un successo planetario. Nel 2018 è concorrente di “Ballando con le Stelle”, programma condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.

