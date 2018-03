I cognomi come brand: Compagnone, Azzaro, Mangiacavallo, Franzone

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

COMPAGNONE

(come Giuseppe Compagnone, politico, deputato regionale di “Popolari e Autonomisti”)

Compagnone deriva da soprannomi originati dal termine “compagno” e riferiti probabilmente a capostipite dal “comportamento gioviale, amante delle liete brigate, che sta volentieri in compagnia”. Potrebbe derivare, inoltre, da aferesi di cognome come Boncompagni e simili. Il cognome ha ceppi consistenti in Campania (nel casertano e nel napoletano), nel Lazio (zone Frosinone e Roma), in Sicilia: nel catanese (Catania, Misterbianco, Grammichele, ecc.), nell’ennese (Troina, Nicosia, Cerami, ecc.), nel siracusano (Augusta, Melilli), nel palermitano (Palermo, Bolognetta), nel nisseno (Gela), nel messinese (Santa Domenica Vittoria) Famiglie Compagnone sono attestate anche in regione come Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questa cognominizzazione risalgono al 1300: in un atto notarile di Bormio (Sondrio) del 1334 è citato un certo “ser Compagnono”. Una famiglia Compagnone, di chiara e provata nobiltà, propagatasi poi in diverse regioni italiane, diede alla propria terra personaggi di elevate virtù, fra cui Salvatore che, con privilegio del 12/4/1634, ottenne la concessione del titolo di “don”, e, Giuseppe che, l’8/7/1758, ottenne ampio attestato dal senato di Palermo. Il ramo napoletano dei Compagnone, nel 1763, venne aggregato al nobile sedile di San Luigi, nella persona di don Girolamo; al ramo abruzzese appartenne Matteo Compagnone, di Campli (Teramo), che fu al servizio di re Roberto nel 1347. GIUSEPPE (PIPPO) COMPAGNONE (Grammichele 6/3/1957), medico, politico, deputato regionale eletto nella lista “Idea Sicilia – Popolari e Autonomisti” a sostegno del candidato di centro-destra Nello Musumeci. All’ARS è componente della Commissione IV – Ambiente, territorio e mobilità e presidente della Commissione per l’Esame delle attività dell’Unione Europea. E’ stato sindaco di Grammichele per due legislature, dal 2003 al 2008 e dal 2008 al 2013, sostenuto da una coalizione di centro-destra. Alle elezioni politiche del 2013 venne eletto al Senato della Repubblica, candidato MPA nelle liste del Popolo della Libertà. Inizialmente componente del gruppo parlamentare di centro-destra “Grandi Autonomie e Libertà” (GAL), nel luglio del 2015 abbandonò il gruppo GAL e aderì al gruppo “Alleanza Liberalpopolare Autonomia (ALA) nato per sostenere il governo Renzi. LUIGI COMPAGNONE (Napoli 1/9/1915 – 31/1/1998), scrittore e giornalista, poeta e commediografo. Laureato in filosofia, è stato fra gli intellettuali napoletani più autorevoli del secondo Novecento. Autore di romanzi e poesie, saggista, ha sempre indagato la società meridionale denunciandone le criticità, in particolare la degenerazione consumistica prodotta da uno sviluppo economico non accompagnato da un reale progresso. La sua attività di giornalista, portata avanti per oltre 50 anni, lo ha fatto conoscere al pubblico per le sue collaborazioni con i principali quotidiani e periodici nazionali (La Stampa, Il Corriere della Sera, L’Unità, Paese Sera, Il Resto del Carlino, Il Messaggero, la Repubblica, ecc.)

AZZARO

(come Giuseppe Azzaro, avvocato, già deputato al Parlamento nazionale)

Azzaro dovrebbe derivare dall’arabo “al-zahar” (fiore d’arancio e quindi zagara) o da soprannomi ipocoristici o accrescitivi originati dal vocabolo “zahar”. Potrebbe essere, inoltre, una correzione di Azzarà, cognome proveniente dal greco Psaràs (a sua volta originato dal vocabolo psaràs = pescatore).

Il cognome è presente in 172 comuni italiani sparsi fra Sicilia, Liguria, Calabria, Lombardia, Piemonte, ma anche, Lazio, Puglia, Campania, Toscana. In Sicilia è diffuso soprattutto nel siracusano (Siracusa, Rosolini, Francofonte, ecc.), nel ragusano (Giarratana, Modica, Ragusa, ecc.), nel catanese (Caltagirone, Catania, Scordia, ecc.), nel trapanese (Trapani, Favignana, Marsala, ecc.), nel messinese (Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Caronia, ecc.), nel palermitano (Collesano, Ficarazzi, Villabate, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi – In Medio Oriente è abbastanza diffuso il cognome Al-Zahar: Mahmoud Al-Zahar è un attivista e politico palestinese, cofondatore di Hamas, organizzazione palestinese di carattere politico e paramilitare; attualmente membro della dirigenza di Hamas nella Striscia di Gaza. Mango di Casalgerardo, araldista e storico (Palermo 1876/?) riporta di una famiglia Azzaro, nobile in Sicilia, di un Vito Azzaro, dottore in legge, che fu giurato di Regalbuto nel 1710; di un altro Vito Azzaro, che, con privilegio del 29/7/1772, venne insignito del titolo di barone di Rosamarina; di un barone Giuseppe Azzaro che fu giurato di Regalbuto negli anni 1791/92 e di un Vincenzo Azzaro nell’anno 1798/99 (cfr. Nobiliario di Sicilia). GIUSEPPE AZZARO (Caltagirone 15/10/1925), avvocato e politico, deputato alla Camera per circa 30 anni (dal 1963 al 1991 – dalla IV alla X Legislatura), iscritto al Gruppo DC (Democrazia Cristiana). Nella VI Legislatura fu Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – IV Governo Rumor; nella VII Legislatura fu Sottosegretario di Stato alle Finanze – III e IV Governo Andreotti; nell’VIII Legislatura mantenne la carica di Sottosegretario di Stato alle Finanze durante il V Governo Andreotti, il I e il II Governo Cossiga. Nel 1982 fu relatore di maggioranza della Commissione Sindona ed escluse l’esistenza di legami tra il banchiere e il potere politico. Fu anche sindaco di Catania nel dicembre del 1987 e dal febbraio all’ottobre del 1991. ERMINIO AZZARO (Pisciotta, Salerno 12/1/1948), altista e allenatore di atletica leggera; medaglia di bronzo nel salto in alto ai Campionati Europei di Atene del 1969 (salto di m.2,17); secondo posto alle Universiadi nello stesso anno. E’ sposato con la campionessa di salto in alto Sara Simeone della quale è stato allenatore; ha allenato anche la campionessa altista Sandra Dini. LORIS AZZARO (Tunisi 9/2/1933 – Parigi 20/11/2003), stilista e produttore di profumi. Nato in Tunisia da genitori siciliani, fondò il marchio Azzaro a Parigi nel 1962 e il successo fu istantaneo tanto che alla fine degli anni Sessanta il suo nome era famoso nell’élite parigina. La sua produzione coprì una vasta gamma di prodotti: abbigliamento maschile e femminile, accessori moda, profumi. Il marchio Azzaro è noto oggi in tutto il mondo per gli abiti sfarzosi e per la produzione di fragranze.

MANGIACAVALLO

(come Matteo Mangiacavallo, deputato regionale del M5S)

Mangiacavallo deriva dalla cognominizzazione di soprannomi (scherzosi o spregiativi e polemici) originati da caratteristiche comportamentali del capostipite (mangiava carne di cavallo), o originati da particolari episodi della vita dello stesso. E’ uno dei tanti cognomi formati da “mangia”(deverbale di mangiare) e di nomi di cibi particolari (miele, vacca, capra, ecc. – Mangiameli, Mangiavacca, Mangiacapra, ecc.). Il cognome ha molte varianti: Magnacavallo, Magnacavalli, Magnocavallo, Mangiacavalli, Mangiocavallo, ecc.). Si tratta di una forma cognominale molto rara presente in Sicilia solo nel palermitano (Monreale, Palermo) e nell’agrigentino (Ribera, Sciacca, Favara); altre famiglie Mangiacavallo sono attestate in Lombardia, nel milanese (Cernusco sul Naviglio, Cassano d’Adda, Inzago, Milano), in Puglia, nel foggiano, nelle Marche, nell’Abruzzo.

Riferimenti storici e personaggi. ANTONINO (NENE’) MANGIACAVALLO (Ribera 27/2/1955), medico e politico. E’ stato deputato alla Camera nella XIII Legislatura (1996/2001); cresciuto politicamente nella D.C., è stato sindaco di Ribera dal marzo 1992 a giugno 1993. Nel 1996 venne eletto alla Camera dei deputati nella lista dell’Ulivo, in quota lista Dini – Rinnovamento Italiano, e diventò sottosegretario di Stato per la Sanità nei Governi D’Alema I e II, e sottosegretario per i Lavori pubblici, nel Governo Amato II. Laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in pneumologia, nel 2007 è stato commissario regionale per la Sicilia della LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) e, nel 2013, commissario dell’Ospedale San Raffaele di Cefalù. MATTEO MANGIACAVALLO (Sciacca 9/7/1972), politico, deputato regionale dalla precedente XVI Legislatura per il Gruppo M5S. Rieletto nella attuale XVII Legislatura, è componente della Commissione I – Affari istituzionali, componente della Commissione Esame delle attività dell’Unione Europea e della Commissione Verifica dei poteri. Tecnico informatico da quasi 20 anni, è stato sistemista senior presso gli uffici giudiziari di Caltanissetta, Marsala, Agrigento e Sciacca; co-fondatore e vicepresidente dell’associazione di promozione sociale “L’altra Sciacca”, ha portato avanti diverse iniziative per la propria città; è stato segretario regionale del Forum siciliano dei Movimenti per l’acqua, seguendo tutto l’iter del referendum per l’acqua pubblica del 2011. MARIA CHIARA MANGIACAVALLO (Sciacca 7/12/1985 – 13/3/2015), giovane siciliana di 29 anni, fervente cattolica legata alla comunità francescana, morta in fama di santità; laureata in scienze dell’educazione, amava la musica in tutti i suoi generi. Nonostante la malattia, era un concentrato di allegria e dolcezza; sapendo che non avrebbe vissuto a lungo, aveva preparato un testamento spirituale dando persino indicazioni sul suo funerale.

FRANZONE

(come Maurizio Franzone, calciatore di ruolo portiere)

Franzone ha numerose varianti, Franzin, Franzino, Franzini, Franzon, Franzoni, Franzosi, Franzoso; tutti dovrebbero derivare da soprannome originato dall’identificatore etnico Franzino, Franzone, Franzoso, che significa “francese”, originario della Francia. Potrebbero anche derivare dal nome germanico Franz (il nostro Franco), che, con variante accrescitiva, diventerebbe Franzone (Francone). Franzone è maggiormente diffuso in Liguria (nel genovese, nel savonese, nell’imperiese), in Lombardia (nel pavese e nel milanese), in Sicilia, in particolare nel catanese (Catania, Bronte, Mascali, ecc.), nel palermitano (Palermo, Partinico, Castelbuono, ecc.), nel messinese (San Piero Patti, Messina, Mistretta, ecc.), nell’ennese (Agira, Pietraperzia, Aidone, ecc.). Famiglie Franzone sono attestate, inoltre, in alcune altre regioni italiane, Lazio, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Toscana, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. La tradizione fa risalire la famiglia patrizia genovese Franzone ai Franzoni di Locarno, derivati, a loro volta dall’unione, avvenuta sul finire dell’anno 1000, di un Giovanni Galba, gentiluomo di Digione, con Pulcheria, figlia del duca d’Aquitania; donde il cognome somigliante all’aggettivo “français”. Un Matteo avrebbe lasciato la sua città per la Liguria e forse per Rapallo: da qui i suoi discendenti si sarebbero trasferiti a Genova. Un documento notarile del 1181, poi disperso, indicava un Paolo capostipite dei Franzoni di Genova. Da quell’anno occorre passare al secolo XVI per trovare alcuni Franzoni investiti di cariche pubbliche.(Cfr. Heraldrys Institute of Rome). MAURIZIO FRANZONE (Piacenza 25/5/1969), ex calciatore italiano, di ruolo portiere. Inizialmente ha militato nelle giovanili del Brescia e in diverse squadre minori del piacentino, poi in diverse squadre di club: Como, Salernitana, Cagliari, Giulianova, Reggina, Piacenza. Ritiratosi dal calcio giocato, nel 2004 divenne allenatore dei portieri del Cagliari, dal 2005 al 2008 ricoprì il ruolo di allenatore e direttore tecnico del Cagliari Strike Force, squadra di Miami fondata da Massimo Cellino; successivamente si è dedicato al calciomercato come intermediario. ROBERTO FRANZONE (Roma, anni 69), scultore, dal 1986 in USA, a New York; autore di una mega scultura in ferro, “Red Arches”, alta 5 metri, lunga 9, profonda 6, posta nel Riverside Park South, all’altezza della 62^ Strada.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.