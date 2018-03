I cognomi come brand: Marano, Campo, Gulisano, Conigliaro

🔊 Ascolta l'articolo

MARANO

(come Jose Marano, deputata regionale eletta nella lista M5S)

Il cognome potrebbe derivare da toponimi contenenti la voce “marano”, molto diffusi in tutta la penisola (Marano di Napoli, Marano di Valpolicella, Marano Equo, Marano Ticino, ecc.). Si tratta molto probabilmente di un toponimo prediale (detto anche fondiario) che deriverebbe dal tardo latino “marianum”, che ha all’origine il nome Marius, soggetto al quale è stata assegnata una proprietà fondiaria, il “praedium marianum”, appunto (l’aggiunta del suffisso “– anus” identifica infatti la proprietà). Marano è molto diffuso nelle regioni del sud (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia) ma è noto anche nelle regioni del centro e del nord (Lazio, Lombardia, Abruzzo, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, ecc.). In Sicilia è maggiormente attestato nel catanese (Catania, Acireale, Mascali, Riposto, ecc.), nel messinese (Messina, Naso, Acquedolci, ecc.), nel trapanese (Marsala, Paceco, Salemi, ecc.), ma è presente anche nelle altre province, nel palermitano (Palermo, San Cipirello), nel ragusano (Scicli, Vittoria, Ragusa), nel siracusano (Siracusa, Augusta), nell’agrigentino (Licata, Agrigento).

Riferimenti storici e personaggi. Una famiglia Marano, originaria dai Marani di Vicenza, venne a Napoli nel XVI secolo con Francesco Antonio (la sua sepoltura si trova nella chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, nel centro antico della città partenopea). Il casato, iscritto nel Registro dei Feudatari, fu riconosciuto di antica nobiltà nel 1843 per l’ammissione di Giovanni Camillo Marano nella Compagnia delle Regie Guardie del Corpo; Pietro Antonio Marano, 1^ tenente del “12^ Battaglione Cacciatori”, partecipò alla campagna del 1860/61 contro i piemontesi che invasero il Regno delle Due Sicilie. La famiglia risulta iscritta nell’Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano del 1922 (cfr. Il Portale del Sud). ANTONIO MARANO (Ascoli Satriano 22/6/1956), politico, manager, dirigente televisivo. Nel 1994 venne eletto deputato alla Camera nelle file della Lega Nord e nominato sottosegretario alle Telecomunicazioni nel primo governo Berlusconi. E’ stato direttore di Raidue (dal 2002 al 2004 e dal febbraio 2006 al luglio 2009) e vicedirettore generale della Rai nel 2009: nel 2012 fu commissario straordinario al Festival di Sanremo. Nel 2016 è stato nominato presidente della concessionaria Rai Pubblicità. JOSE MARANO (Savona 5/7/1982), deputata regionale eletta nella lista Movimento 5 Stelle – collegio di Catania. E’ componente della Commissione III – Attività produttive e della Commissione per l’esame dell’attività dell’Unione Europea. Dopo la laurea in comunicazione, nel 2008, ha iniziato a lavorare nel settore della Comunicazione e del marketing: si è occupata di comunicazione sociale, media relations, relazioni istituzionali, eventi culturali e d’arte, organizzazione di congressi, eventi, fiere, web communication. VINCENZO MARANO (Acicastello 24/8/1938 – Roma 7/3/2016), pittore apprezzato dalla critica internazionale, ha trovato nell’arte una visione sociale e politica del mondo, come Guttuso, uno dei suoi pittori di riferimento. Opere grafiche di Marano sono state acquistate dal Metropolitan Museum of Modern Arte di New York e dal Carnigie Istitute.

CAMPO

(come Stefania Campo, architetta, scrittrice, deputata regionale M5S)

Campo ha molte varianti (Campi, Campus, Campora, Campori, ecc.) e parecchi derivati e alterati (Campieri, Campisi, Campolonghi, Campari, ecc.), tutti riuniti secondo il criterio della comune base etimologica (campo = terreno coltivato). Essi hanno diffusione diversa secondo le varie forme e il loro processo di formazione: alla base di tutti sono in primo luogo i toponimi, cioè i nomi di località, fondi e piccoli centri rurali, diventati spesso nomi di grandi centri e di città (Campobasso, Campobello, Camporeale, Campolungo, ecc.). Campo predomina nel Sud (Sicilia, Puglia, Calabria, Campania) ma è attestato anche in altre regioni italiane (Sardegna, Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, ecc.). Nell’Isola ha maggiori occorrenze nel messinese (Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Santa Lucia del Mela, ecc.), nel catanese (Catania, Caltagirone, Giarre, Grammichele, ecc.), nel palermitano (Palermo, Misilmeri, Trappeto, ecc.), nell’agrigentino (Menfi, Sciacca, Caltabellotta, Agrigento, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. STEFANIA CAMPO (Siracusa 25/1/1976), architetta, scrittrice, deputata regionale eletta nella lista del Movimento Cinque Stelle; all’ARS è componente della Commissione IV – Ambiente, territorio, mobilità e della Commissione Esame delle attività dell’Unione Europea. Laureata in architettura e in DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) e specializzata in comunicazione e pubblicità all’Accademia delle Belle Arti di Palermo, lavora come libera professionista, occupandosi di progettazione architettonica con committenza pubblica e privata. Già assessore alla cultura del comune di Ragusa, insegna discipline audiovisive e multimediali all’Artistico di Modica. Appassionata di cucina, nel 2009, ha pubblicato “I segreti della tavola di Montalbano. Le ricette di Andrea Camilleri”, saggio che ripercorre le abitudini alimentari del commissario siciliano. GIOVANNI CAMPO (Roma 4/12/1943 – Catania 5/4/2006), docente universitario e politico; senatore della Repubblica nella XII Legislatura (1994/1996), Gruppo Verdi – La Rete. E’ stato componente e vicepresidente della III Commissione permanente – Affari esteri, emigrazione, componente della VIII Commissione permanente – Lavori pubblici, comunicazione, componente e vicepresidente della Giunta per gli affari delle Comunità Europee. Per 25 anni ha insegnato “Pianificazione territoriale urbanistica” nella facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania. Aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita agli studi per la prevenzione dei terremoti e l’individuazione delle risorse naturali. FRANCESCO CAMPO (Palermo 11/6/1927 .- 30/7/1915), tenente generale del Regio esercito, patriota e politico. Fu senatore del Regno d’Italia nella XXIII Legislatura (1909/1913). Aveva partecipato alla rivoluzione siciliana del 1848 nelle file dei rivoltosi indipendentisti. Combatté nella II Guerra d’Indipendenza, partecipò alla battaglia di Milazzo dopo la sbarco dei Mille a Marsala e alla III Guerra d’Indipendenza combattendo a Custoza e in Val Vestino.

GULISANO

(come Paolo Gulisano, medico, scrittore saggista)

Il cognome Gulisano, deriva dalla forma medioevale di Collesano, comune in provincia di Palermo, chiamato “Qu’at as-sirat” (rocca sulla retta via) dagli arabi. Dopo la conquista normanna diventò Golisano e, ancora oggi, in dialetto siciliano, viene indicato come “Gulisanu”. Dal XIII secolo fu feudo incorporato nella contea centro di potere delle famiglie Ventimiglia e Cardona. Gulisano, diffuso in poco meno di 150 comuni, è presente in molte regioni italiane; oltre che in Sicilia, abbastanza numerosi, i Gulisano si trovano in Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Friuli, Campania, Sardegna, Marche. In Sicilia è diffuso soprattutto nel catanese (Paternò, Acireale, Aci Catena, Giarre, Misterbianco, Gravina di Catania, ecc.), ma anche nell’agrigentino (Raffadali, Ribera, Agrigento, ecc.), nell’ennese (Centuripe, Regalbuto, Catenanuova, ecc.), nel nisseno (Mazzarino, Caltanissetta, Gela, ecc.), nel messinese (Giardini Naxos, Messina).

Riferimenti storici e personaggi – Tracce di questa cognomizzazione si trovano nel 1082 in Sicilia con un Golisanum e a Palermo nel 1287 con uno Stephanus de Golisano. PAOLO GULISANO (Milano 27/5/1959), scrittore, medico. Nato da padre siciliano e madre lombarda, è laureato in medicina e chirurgia; affianca all’attività di medico un impegno culturale di saggista e scrittore, ha collaborato con numerosi quotidiani locali e nazionali (L’Osservatore Romano, La Provincia di Como, Il Timone, La Bussola Quotidiana, ecc.). Ha al suo attivo una vasta produzione saggistica che spazia in quasi tutto il territorio della letteratura fantasy e della cultura celtica. Tolkieniano appassionato, ha dedicato a Tolkien, autore inglese de “Il signore degli anelli”, articoli, studi, traduzioni, libri. Studioso della cultura anglosassone, ha pubblicato volumi su Gilbert Chesterton e Hilaire Belloc, sulla storia della Scozia e dell’Irlanda; ha contribuito alla diffusione in Italia delle opere di Clive Staples Lewis sul quale ha scritto articoli e libri, e ha curato la biografia dello scrittore vittoriano George MacDonald, a suo tempo ispiratore dei maggiori autori fantasy del ‘900. Ha inoltre all’attivo opere su aspetti poco noti della storia del Cristianesimo come quella dedicata ai martiri messicani detti “Cristeros”. SEBASTIANO GULISANO (Mascali 8/2/1958), giornalista, scrittore, fotografo. E’ stato per anni redattore del periodico “I Siciliani”, la battagliera rivista fondata da Giuseppe Fava, il giornalista assassinato a Catania dalla mafia nel gennaio del 1984. E’ stato collaboratore del settimanale “Avvenimenti” e direttore de “L’Isola possibile”, rivista mensile siciliana d’inchiesta. Nel 1997 ha pubblicato il libro-inchiesta “La morte e la speranza. Niscemi, una storia siciliana”, nello stesso anno ha curato “Palermo Palermo” un “instant book” su come era cambiato il capoluogo siciliano dopo le stragi del 1992. Fra le altre sue pubblicazioni: “Un taglio al futuro. L’istruzione ai tempi della Gelmini”(2010), “Porcilandia” (2012), “Perché non sia inutile”(2016)

CONIGLIARO

(come Manuela Conigliaro, modella)

La cognominizzazione di Conigliaro dovrebbe essere una patronimìa, derivata dal soprannome del capostipite, probabilmente allevatore o commerciante di conigli. E’ un cognome che ha come base di diffusione la Sicilia, il palermitano in particolare (Palermo, Carini, San Giuseppe Jato, Bagheria, Monreale, Cefalù, Montelepre, ecc.), ma anche il siracusano (Siracusa, Augusta, Noto, Floridia, ecc.), l’agrigentino (Porto Empedocle, Ribera, ecc.), il catanese (Catania, Gravina di Catania), il trapanese (Marsala, Erice), il nisseno (Mussomeli, Caltanissetta). Per effetto dei fenomeni migratori, famiglie Conigliaro sono presenti anche in Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria.

Riferimenti storici e personaggi. Conigliaro, famiglia siciliana di antica e nobile tradizione, affermatasi anteriormente al XVII secolo, nel tempo si propagò in diverse regioni d’Italia: i nomi dei Conigliaro sono prevalentemente ricordati in annuari e contratti di vendita di terre e di case, dai quali appaiono in condizione agiata e nobile. Un Giovanni Conigliaro, nella prima metà del secolo XVII, fu maestro di campo in Reggio Calabria e un Lorenzo Conigliaro fu canonico in Palermo. AGOSTINO CONIGLIARO (1922/2008), già questore di Catania dove concluse la carriera iniziata a 22 anni come commissario aggiunto alla Questura di Cuneo. Poi fu trasferito a Castelvetrano, nel trapanese, dove ottenne la promozione a vice questore. Fu questore a Enna, Agrigento, Nuoro, Reggio Calabria e, infine, nella città etnea. Proprio a Catania era stato nominato prefetto anche se non gli avevano mani affidato la sede. MANUELA CONIGLIARO (Palermo 1989), modella; nel 2012 fu Miss Canon e fra le prime quindici bellezze di Miss Mondo: fa la mannequin in varie manifestazioni in giro per l’Isola. CARMELO CONIGLIARO (Marsala), imprenditore, titolare di Enovetro, azienda leader che opera sul mercato siciliano nella vendita all’ingrosso di contenitori in vetro per vino, olio, liquori, distillati e conserva. L’azienda, nata nel 2000, è partner delle migliori aziende vinicole e olearie siciliane, da Gorghi Tondi a Donnafugata, ecc.

