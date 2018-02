I cognomi come brand: Pullara, Savarino, Aparo, Sommaruga

🔊 Ascolta l'articolo

PULLARA

(come Carmelo Pullara, deputato regionale – Gruppo Popolari ed Autonomisti)

Pullara deriva dal termine dialettale siciliano “puddara” o “puddrara”, pianta erbacea perenne delle rosacee, detta anche pimpinella spinosa o spinaporci, che cresce in Sicilia in terreni incolti, ghiaiosi e aridi . Il cognome ha origine probabilmente da soprannome del capostipite collegato in qualche modo a questo tipo di vegetazione. Pullara è un cognome siciliano diffuso soprattutto nell’agrigentino (Favara, Agrigento, Santo Stefano Quisquina, Ribera, Porto Empedocle, ecc.), nel palermitano (Palermo, San Giuseppe Jato, Partinico, Carini, ecc.), nel nisseno (Caltanissetta, Gela, Sommatino, ecc.), ma anche nel catanese (San Giovanni La Punta, Caltagirone), nel trapanese (Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo), nel siracusano (Siracusa). Per effetto dei flussi migratori del passato, alcune famiglie Pullara sono presenti anche in tante altre regioni italiane, fra le quali Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. La presenza dei Pullara a Favara è intimamente legata al castello Chiaramonte di questa città: nel 1663 il mastro falegname Antonio Pullara, ricevette dall’inquilino del castello l’incarico per riparare porte e finestre. Poiché il lavoro durò abbastanza a lungo, mastro Antonio, da Santo Stefano Quisquina, suo luogo d’origine, si trasferì a Favara assieme alla moglie Antonia e ai figli. Fra i discendenti dei Pullara si ricorda un notaio Pietro che si spense nel 1672, alla prematura età di 33 anni. CARMELO PULLARA (Licata 6/10/1972), manager sanitario, politico, deputato regionale eletto nella lista “Idea Sicilia Popolari e Autonomisti – Musumeci presidente”. E’ presidente del Gruppo Parlamentare Popolari ed Autonomisti, componente della Commissione V – Cultura, Formazione e Lavoro, vice presidente della Commissione VI – Servizi sociali e sanitari e componente della Commissione Verifica dei poteri. Pullara, che ha un percorso professionale svolto interamente in ambito sanitario, ultimamente è stato manager presso l’ASP di Agrigento e componente del collegio sindacale del Policlinico di Palermo. Considerato un fedelissimo del governatore Raffaele Lombardo, nel 2008 è stato candidato a sindaco di Licata. LEOPOLDO PULLARA (Caltagirone 24/12/1929 – Palermo 15/11/2016), deputato regionale per due legislature consecutive (l’VIII e la IX), iscritto al Gruppo Partito Repubblicano Italiano di cui era stato capogruppo. Consigliere ed assessore alla provincia di Palermo, era stato vicesindaco e assessore al Turismo al Comune di Palermo negli anni Settanta; durante il suo mandato ripristinò le grandi celebrazioni del festino di Santa Rosalia con un carro di ispirazione settecentesca a forma di vascello trainato dai buoi, fece ripristinare le fontane storiche della città, fra cui quelle del Cavalluccio Marino e del Garraffo, chiese allo scultore Nino Geraci di realizzare la fontana della Sirenetta, nella piazza di Mondello (1976).

SAVARINO

(come Giuseppa Giusy Savarino, deputata regionale – Gruppo Diventerà Bellissima)

Savarino è un ipocoristico del nome italiano “Saverio”, nome dalla radice cristiana nato in ambienti cattolici grazie al culto verso San Francesco Saverio, fondatore, insieme a San Ignazio di Loyola, della Compagnia di Gesù. Esso è adattamento italiano del nome spagnolo “Xavier” (pronunzia “Savier”), derivato dal nome basco della località “Etxberri” o “Jaberri”, composto da “extre”(casa) e da “berri”(nuovo), con il significato quindi di “casa nuova”: indica il luogo dove nacque San Saverio (Javier). Il cognome Savarino è presente in tutta la Sicilia con occorrenze più numerose nell’agrigentino (San Biagio Platani, Ravanusa, Campobello di Licata, Agrigento, Licata, Aragona, Raffadali, ecc.), nel palermitano (Palermo, Terrasini, Bagheria, ecc.), nel nisseno (Caltanissetta, San Cataldo, Gela, ecc.), nel siracusano (Rosolini, Pachino, Augusta, ecc.), nel ragusano (Ispica, Scicli, Modica, ecc.), nell’ennese (Agira, Calascibetta, Enna, ecc.); è attestato, inoltre, in Piemonte, Lombardia, Lazio, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, ecc.

Riferimenti storici e personaggi. Savarino è famiglia molto antica, una delle prime della costa amalfitana; un Marino Savarino fu prima prefetto di Amalfi, poi doge di quella repubblica. Un Gerardo e un Manfredo Savarino presero parte alla prima crociata e un Riccardo, nel 1162, fu gran contestabile delle Puglie ed ebbe il contado di Fondi: i suoi figli, Ruggero e Tancredi, furono l’uno conte d’Alba, l’altro conte di Gravina. Vi furono in questo casato molti regi consiglieri, ambasciatori, ciambellani, prelati illustri. GIUSY SAVARINO (Gela 11/8/1974), deputata regionale da tre legislature (XIII-XIV-XVII); ex onorevole dell’UDC, è stata eletta nel novembre scorso nella lista regionale “ Nello Musumeci Presidente – Diventerà Bellissima”, è iscritta al Gruppo “Diventerà Bellissima” di cui è segretaria. E’ componente della Commissione Regolamento e presidente della Commissione IV – Ambiente, territorio e mobilità; è, inoltre, componente della Commissione III – Attività produttive. Avvocato amministrativista, specializzata in diritto regionale e degli enti locali, cultore della materia di diritto amministrativo presso l’Università Kore di Enna, è stata consigliere di amministrazione della Fondazione “Federico II”(2006/2008), componente dell’organismo di vigilanza di Lavoro Sicilia Spa dal 2011, esperta giuridica designata presso l’Ufficio Commissariale della Presidenza del Consiglio per le bonifiche 2012, componente del nucleo di valutazione della provincia di Agrigento, responsabile ricerca progetto MIUR Sinergreen – Smart Intelligent Green Energy. SANTI SAVARINO (Partinico 18/5/1887 – Roma 20/5/1966), giornalista, commediografo, politico. Fu senatore della Repubblica nella II Legislatura (1953/1958), eletto per la Democrazia Cristiana.. Dal 1909 al 1925 fu redattore e redattore capo della “Tribuna” e, dal 1925 al 1926, capo dell’ufficio romano del quotidiano “Il Secolo”, dal 1926 al 1940 lavorò per “La Stampa” di Torino. Aderì al fascismo e, nel 1938, fu fra coloro che appoggiarono le leggi razziali di Mussolini. Dopo la guerra assunse la direzione del “Il Giornale d’Italia” e la mantenne fino al 1962; scrisse alcune opere teatrali in dialetto siciliano, alcune delle quali furono portate in scena dalla compagnia dell’attore catanese Angelo Musco, e un romanzo, “Peccato mortale” che fu pubblicato nel 1964.

APARO

(come Filadelfio Aparo, poliziotto ucciso dalla mafia)

Il cognome dovrebbe derivare dal termine “aparo” che significa “arnia, cassettina per le api”, probabilmente ad indicare che il capostipite facesse l’apicultore (apàru in dialetto). Si tratta di un cognome siciliano raro, presente in meno di una cinquantina di comuni in tutt’Italia; è attestato nel siracusano (Solarino, Lentini, Noto, Floridia, Siracusa, ecc.), nel ragusano (Modica, Ragusa, Pozzallo, Scicli, Vittoria), nel catanese (Vizzini, Catania, Licodia Eubea, Ramacca, ecc.), nel nisseno (Niscemi, Gela), nel messinese (Barcellona Pozzo di Gotto, Messina), nel trapanese (Castelvetrano). Qualche famiglia Aparo è presente in alcune regioni italiane, Lazio, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questa cognominizzazione si trovano in un testamento dell’anno 1333 a Palermo, dove tra i lasciti ne figura uno, un certo Christopharo Aparo e, nella seconda metà del 1600, con don Tommaso Aparo, sacerdote della chiesa di Santa Maria Maggiore ad Ispica (RG); fra il ‘500 e il ‘600 vari notai di Scicli portarono questo cognome. SILVIO APARO (Siracusa 4/12/1971), giornalista e scrittore; si è formato culturalmente e professionalmente a Milano iniziando nel 1994 la sua esperienza giornalistica nella redazione de “La Voce” di Indro Montanelli. Corrispondente del Giornale di Sicilia dal 2004 al 2009, si è occupato anche di ricerca, progettazione editoriale e nuovi modelli di business editoriali. Nel 2015 redattore del giornale online corrierequotidiano.it ne diventa direttore responsabile nel gennaio 2017; da febbraio 2017 è fondatore e direttore del quotidiano di inchieste e approfondimenti nazionali voxprima.it. Ha pubblicato alcuni gialli: “Io ti ho già visto”(2004), “Platone segugio e i delitti della monade”(2009), “I delitti della calza di nylon”(2010). FILADELFIO APARO (Lentini 15/9/1935 – Palermo 11/1/1979), poliziotto, vice brigadiere della Squadra Mobile della questura di Palermo, uno degli uomini più fidati di Boris Giuliano; fu ucciso l’11 gennaio 1979 in un agguato di mafia, in piazzale Tenente Avelli, nei pressi della sua abitazione. Il Comune di Lentini gli ha intitolato una piazza mentre l’attore e regista Pif ha messo in scena la sua storia nel film “La mafia uccide solo d’estate”. FRANCESCO APARO (Siracusa, gennaio 1981), scultore e decoratore di vetri, uno dei più affermati professionisti nel settore dell’arte decorativa. “La sua voglia di creare e provare nuove tecniche di lavorazione lo spingono a ricercare nel vetro l’opera racchiusa, riproducendo opere d’arte e dandogli corpo e plasticità”. Dal 2010 inizia il suo percorso di mostre personali dedicate alle sculture in vetro fino ad arrivare ad esporre con maestri di grande spicco. VITTORIO APARO (Siracusa 15/9/1982), attore, lavora in teatro a Roma da più di dieci anni; è stato uno dei protagonisti del film trasmesso da Canale 5 “L’onore e il rispetto – parte III”. Ha riscoperto la fede dopo un pellegrinaggio a Medjugorje.

SOMMARUGA

(come Giuseppe Sommaruga, architetto, promotore dell’architettura liberty milanese)

Alla base di Sommaruga stanno i toponimi del tipo “Somma”, derivati dal termine “somma” che indica la “località elevata, più alta” o “parte, zona più alta, estrema di una località, di un’altura, di un abitato o di una strada”. Sommaruga si riferisce probabilmente a nomi di località o anche a soprannomi originati dal fatto che le famiglie abitassero in una strada (ruga), in posizione elevata (summa). E’ un cognome specifico dell’area del varesotto (Cassano Magnago, Marnate, Caronno Varesino, Gallarate, Varese, ecc.), del milanese (Rho, Buccinasco, Cornaredo, Legnano, Rodano, Asiago, ecc.), del comasco (Lurate Caccivio, Como, Carate Urio, ecc.; famiglie Sommaruga sono attestate anche in altre regioni italiane (Lazio, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta, ecc.).

Riferimenti storici e personaggi. Tracce di questa cognominizzazione si trovano a Milano nel 1100, quando un Anselmo Somaruga vi esercita la professione di notaio e a Gallarate, nella seconda metà del 1500 vi è un artigiano di nome Cesare Somaruga. Giuseppe e Luigi Sommaruga, nel secolo XIX esercitarono l’avvocatura nella giurisdizione di Milano; Angelo, Antonio e Cesare morirono, fra il 1860 e il 1866, nella difesa della Patria; Pietro Sommaruga fu notaio in Brandate. GIUSEPPE SOMMARUGA (Milano 11/7/1867 – Milano 27/3/1917), architetto, indiscusso promotore dell’architettura liberty milanese tra Otto e Novecento; è il caposcuola di una corrente modernista che, assumendo cadenze particolari, determina il caratteristico Liberty italiano. Tra le sue opere più significative: il progetto per l’Ossario di Palestro, in provincia di Pavia, che raccoglie i resti dei caduti piemontesi, francesi ed austriaci della Battaglia di Palestro (30/31 maggio 1859), Palazzo Castiglione a Milano, le Ville Faccanoni a Sarnico, Mausoleo Faccanoni, Palace Hotel di Varese, Grand Hotel Campo dei Fiori di Varese, Tomba della famiglia Biffi, nel cimitero di Galliano, comune di Eupilio (CO). Alla fine della sua breve ma intensa carriera Sommaruga era una personalità di spicco nell’ambiente milanese, fra le cariche più prestigiose: socio onorario e consigliere dell’Accademia di Brera, membro della commissione della Veneranda Fabbrica del Duomo, direttore didattico della Scuola di disegno di Canzo, presidente della Federazione Nazionale degli Architetti italiani. ERMINIO SOMMARUGA (Pavia 1893 – Marsala 24 luglio 1943), militare, tenente dell’esercito italiano fucilato dagli americani. Promosso maggiore nel 1934, fu mobilitato il 31 maggio 1940 ed assegnato al 22^ Reggimento Artiglieria Palermo; tenente colonnello nel dicembre 1942, fu destinato al 287^ Reggimento costiero in posizione nei pressi di Marsala. Nel momento dello sbarco degli americani, al comando di un importante caposaldo costiero, cercò di resistere ma, mentre i pochi uomini rimasti attorno a lui aderivano alla resa, lui “decise di continuare da solo l’impari lotta e morire sul posto”: la sua vita fu spenta dalla mitraglia nemica. Il nuovo Stato italiano gli riconobbe la medaglia d’oro al valore e, successivamente, gli intestò la caserma di Catania.

