I cognomi come brand : Razza, Ippolito, Maione

RAZZA

(come Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute)

Razza e le sue varianti (Razzo, Razzi, ecc.) potrebbero derivare dal nome “Razo”, in uso presso i Franchi o, anche, dal nome turco “Rõza”; il ceppo siciliano potrebbe derivare da soprannome generato dal termine dialettale “rrazza”, nome di alcune piante erbacee, per lo più commestibili, come il ravanello selvatico (cfr. Vocabol. Siciliano Piccitto). Il cognome ha ceppi in Sicilia ma anche in Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana; nell’Isola è diffuso in particolare nel catanese (Catania, Santo Cono, Tremestieri Etneo, Misterbianco, ecc.), nel messinese (Messina, Taormina, Furnari, ecc.), nel trapanese (Vita, Partanna, Mazara del Vallo), nel nisseno (Gela), nel siracusano (Priolo G.)

Riferimenti storici e personaggi. RUGGERO RAZZA (Milano 23/9/1980), neo assessore alla Salute nel 59^ Governo regionale siciliano presieduto da Nello Musumeci. Avvocato penalista, politico, uno dei tre componenti di regia di “Diventerà Bellissima”, il movimento civico che fa capo al presidente della Regione siciliana (gli altri due componenti sono Alessandro Aricò e Giusi Savarino), Razza è stato nel 2012 assessore e vice presidente della provincia di Catania. Proviene dal movimento giovanile di Alleanza Nazionale, Azione Giovani, di cui è stato anche dirigente nazionale. E’ stato tra i fondatori del Movimento Alleanza Siciliana, nato su iniziativa di Musumeci, e segretario provinciale e componente dell’esecutivo nazionale del movimento politico La Destra. Alle elezioni regionali siciliane del 2008 è stato candidato alla Presidenza della Regione per il suo partito. LUIGI RAZZA (Monteleone di Calabria, oggi Vibo Valentia, 12/12/1892 – Almaza, Il Cairo 7/8/1935), giornalista, sindacalista, politico. Dopo la prima Guerra mondiale, alla quale Razza aveva partecipato con il grado di sottotenente nella brigata Volturno, era stato redattore del giornale socialista “Il Popolo”, poi segretario della Confederazione nazionale dei lavoratori dell’agricoltura. Con l’ascesa al potere del fascismo, dopo la Marcia su Roma, Razza aderì ai nuovi ideali politici e divenne membro del Gran Consiglio del fascismo e del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Fu deputato del Regno d’Italia dalla XXVII alla XXIX legislatura e, nel gennaio del 1935, fu nominato ministro dei Lavori Pubblici: rimase in carica fino al 6 agosto dello stesso anno, data della sua morte avvenuta in un disastro aereo nel cielo di Almaza (Il Cairo), mentre si recava in Eritrea.

IPPOLITO

(come Mariella Ippolito, assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro)

Ippolito deriva dalla cognominizzazione del nomen latino “Hippolitus” o dell’equivalente greco “Ippolytos” (Ιππολυτος), composto da “Ippos” (Ιππος = cavallo) e lyo (λυω = sciogliere, lasciare libero). Il significato è, dunque, “liberatore di cavalli”, “colui che scioglie i cavalli”, o, in senso lato, “colui che cavalca veloce”. Il nome è portato da diversi personaggi della mitologia greca, fra cui Ippolita, la regina delle Amazzoni, e suo figlio Ippolito, avuto da Teseo. Il cognome Ippolito è noto in tutte le regioni italiane, Sicilia, Campania, Puglia, Lombardia, Piemonte, Lazio, Calabria, Emilia-Romagna, Toscana, ecc. Nell’Isola è diffuso in tutte le province, con nuclei più numerosi nel palermitano (Misilmeri, Castelbuono, Palermo, Alimena, Valledolmo, Trabia, ecc.), nell’agrigentino (Santo Stefano di Quisquina, Castrofilippo, Canicattì, Agrigento, Montevago, ecc.), nel trapanese (Gibellina, Partanna, Alcamo, Poggioreale, ecc.), nel catanese (Catania, Misterbianco, Vizzini, ecc.), nel siracusano (Lentini, Francofonte, Siracusa, Carlentini, ecc.), nel messinese (Novara di Sicilia, Messina, Furnari, ecc.)

Riferimenti storici e personaggi. Il casato degli Ippolito di Mantova risulta essere un ramo della famiglia Ippolito di Pistoia; esso fu trapiantato in Sicilia e poi in Calabria, da Martino Ippolito, sotto Federico II: Eduardo ottenne da Carlo VI il titolo di marchese con il predicato di Sant’Ippolito; Antonino fu milite e familiare di re Roberto; altro Antonino fu tribuno milite sotto l’imperatore Carlo V; Eduardo Ippolito fu celebre giureconsulto e ambasciatore alla Repubblica Veneta. La famiglia ha partecipato alla storia di Napoli e alle sue vicende, concorrendo non poco alla nobiltà e alle cariche istituzionali della stessa città, fatte dai re che hanno regnato nel Ducato di Napoli (cfr. Heraldry Istitute of Rome). MARIELLA IPPOLITO (Cattolica Eraclea 24/1/1960), assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; è stata candidata alle elezioni regionali del 5 novembre scorso, nel collegio nisseno, con la lista “Popolari e Autonomisti”, a sostegno del candidato presidente Nello Musumeci. Nel 2013 era stata candidata alla Camera dei Deputati con “Rivoluzione Civile”, lista elettorale di estrema sinistra guidata da Antonio Ingroia, ex procuratore aggiunto e pubblico ministero anti-mafia di Palermo. Il padre, Gaspare Ippolito, è stato segretario della DC per 40 anni ed è stato sindaco di Cattolica Eraclea, ma anche assessore e consigliere comunale. Mariella Ippolito è titolare di una farmacia a Milena (Caltanissetta) e, nell’ottobre scorso, è stata rieletta presidente dell’Ordine dei farmacisti del nisseno, carica che aveva ricoperto dal 2009 al 2013. ANGELICA IPPOLITO (Napoli 8/9/1944), attrice italiana di formazione teatrale, attiva nel cinema e nella TV soprattutto negli anni Settanta. E’ stata compagna di Gian Maria Volonté dal 1964 al 1994, anno dell’improvvisa scomparsa dell’attore. GIOVANNI IPPOLITO (Canicattì, 7/5/1881 – San Michele del Carso 6/8/1916), militare italiano, eroe della Grande Guerra. Prese parte ai cruenti combattimenti della Selletta di San Martino del Carso: meritò per tre volte la medaglia d’argento al valore, l’ultima, purtroppo, alla memoria.

MAIONE

(come Ascanio Maione, compositore, organista, arpista)

Il cognome Maione è di origine spagnola, Maymon; probabilmente legato ad antiche famiglie ebraiche fuoriuscite dalla Spagna alla fine del secolo XV, nel contesto campano, dove maggiormente si diffuse, si mutò in Mayone, Majone, Maione. Maione è anche il nome di un piccolo borgo del comune di Altilia, nel cosentino, di cui è frazione. Il cognome è noto soprattutto in Campania (circa mille famiglie) ma è attestato in quasi tutte le altre regioni italiane, nel Lazio (zone Roma e Latina), in Calabria (nel cosentino e nel catanzarese), Lombardia, Abruzzo, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, ecc. In Sicilia famiglie Maione si trovano nel catanese (Catania, Paternò, Aci Catena, Tremestieri Etneo, Gravina di Catania, Santa Maria di Licodia, Mascalucia), nel ragusano (Ragusa, Comiso, Giarratana), nel siracusano (Siracusa, Pachino), nel palermitano (Palermo, San Giuseppe Jato), nel messinese (Santo Stefano di Camastra, Lipari), nell’ennese (Agira), nell’agrigentino (Sciacca), nel trapanese (Castelvetrano).

Riferimenti storici e personaggi. ASCANIO MAIONE Napoli, intorno al 1570 – Napoli 9/3/1627), compositore, organista, arpista, studiò presso l’Annunziata di Napoli con il maestro G.D. Del Giovane, da Nola. Nella Cappella dell’Annunziata, seconda soltanto alla Real Cappella di Napoli, il Maione operò fino alla morte. Ascanio Maione compare fra il “nomi dei musici napoletani”, elencati da S. Cerreto, e anche “tra i compositori eccellenti della città di Napoli”; sta tra i “sonatori eccellenti d’organo” e tra i “sonatori eccellenti dell’arpa a due ordini”. Della perizia di Maione come organista e arpista si ha diretta conferma nella sua ricca produzione stampata. ITALO MAIONE (Buenos Aires 8/6/1891- Napoli 12/8/1971), critico letterario, professore di lingua e letteratura tedesca nelle università di Messina (1935/1948) e di Napoli (1949 /1961). A Napoli nel 1959 fondò la rivista trimestrale di critica letteraria “Il Baretti”, che diresse fino al 1968. Si è occupato in particolare della letteratura moderna e contemporanea con particolare sensibilità tra la civiltà letteraria e quella musicale. FRANCESCO MAIONE (Sant’Anastasia, Napoli 2/10/1840 – Napoli 21/11/1874), giovane terziario francescano morto in fama di santità: a soli cinque anni dalla sua morte, fu avviato il processo di beatificazione, le sue spoglie sono custodite nella chiesa di San Giuseppe Maggiore a Napoli. Nell’infanzia non si sviluppò bene nel fisico, assai debilitato e deturpato da gibbosità, presentava una progressiva inabilità degli arti inferiori, causata da una degenerazione ossea. Nel 1857 e per i successivi 17 anni fu ospitato nell’Ospedale degli Incurabili a Napoli. Qui, diventato membro della Congrega di San Giuseppe, fu nominato priore della Sala VI dell’Ospedale Incurabili che ospitava un centinaio di pazienti dei quali lui si prendeva cura; pregava, organizzava novene, li seguiva anche con molti delicati gesti di carità che gli valsero il soprannome di “mamma della carità” per quegli infelici.

