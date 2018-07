Sebastian Vettel e Lewis Hamilton: l’altalena non si ferma. Ungheria alle porte

🔊 Ascolta l'articolo

Inghilterra e Germania, due piste storiche del mondiale di Formula 1 palcoscenico di straordinarie performances hanno avuto due grandi protagonisti: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Una singolare serie di circostanze hanno voluto che Vettel vincesse in casa di Hamilton e, viceversa, Hamilton in casa di Vettel.

Lo cambio di ‘residenze’ in pista e scambio di posizioni in classifica: Hamilton torna primo e scavalca Vettel, autore di un week end quasi perfetto rovinato da un errore, probabilmente sintomo di un eccesso di ansia da prestazione. Una gara, quella in Germania, che avrebbe potuto portare il tedesco a consolidare il vantaggio sul rivale in classifica piloti e costruttori in un week end che avrebbe aiutato a risollevare gli umori in casa Ferrari che proprio in questi giorni si è dovuta separare dal leader Sergio Marchionne, costretto,per le gravi condizioni di salute, ad abbandonare il ruolo di presidente della Ferrari, passato ora a John Elkann.

Tanti i pensieri nella mente del tedesco che s’affollavano curva dopo curva: il pubblico di casa da dover soddisfare, il mondiale da riportare a Maranello,la preoccupazione per Marchionne e le orme del mito Shumacher da seguire. A 15 giri dal termine Vettel è ancora padrone della pista ma la pioggia arriva e si genera il caos, ormai è solo questione di tenacia e forza mentale per non farsi distrarre dalla situazione, ma il volante della monoposto del tedesco sembra diventare sempre più pesante nelle sue mani.

Una gara, una curva, un solo errore che in un attimo ha portato fuori il tedesco, visibilmente frustrato per l’enorme occasione persa e per aver deluso i fan, il team e se stesso a pochi chilometri da dove è cresciuto. Hamilton trionfa in casa di Vettel e, in parte, della Ferrari che proprio di questo GP detiene il maggior numero di vittorie (21).

Il prossimo appuntamento in Ungheria servirà alla Ferrari per non perdere terreno sulle Mercedes e a Vettel per poter riprendere il rivale adesso incoraggiato dall’incredibile prestazione e rimonta alla quale, prima della gara, nemmeno lui sembrava credere.

Serve voglia di ripartire e grande freddezza per poter riprendere il controllo e non farsi sopraffare dai pensieri e dagli obiettivi, I due campioni del mondo si sfidano utilizzando le loro armi migliori e , spinti dal crescente entusiasmo del pubblico, si mettono personalmente in gioco per poter, alla fine, prevalere l’uno sull’altro. Ci sono dieci gare alla fine del mondiale, circa 54.000 km: un solo vincitore al traguardo finale per poter portare a casa, davanti i propri tifosi, più di una semplice vittoria. Far tornare o il titolo mondiale a Maranello.

