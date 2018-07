Silverstone, Russia, Wimbledon: il grande slam di Sua Maestà rovinato dalla Ferrari

🔊 Ascolta l'articolo

Sono settimane intense e decisive per lo sport inglese nel mondo e in patria: dopo 28 anni infatti la nazionale dei tre leoni raggiunge la semifinale dei mondiali di calcio e, proprio da questa settimana, entra anche nel vivo lo storico torneo di Wimbledon che potrebbe consacrare, forse per l’ultima volta, il campione svizzero Roger Federer.

Lo scorso fine settimana la terra inglese è stata anche palcoscenico dello storico GP di Silverstone che, con la prima edizione nel 1950, è stata la prima gara ufficiale per il neo-nato campionato mondiale di Formula 1. Una pista che ha vissuto per 5 anni un’indiscussa supremazia della Mercedes e dove la Ferrari non vinceva dal 2011 con Fernando Alonso e dove da anni soffriva lo strapotere delle frecce d’argento.

‘It’s coming home’ hanno urlato in delirio i tifosi inglesi al fischio finale della partita con la Svezia e tra questi vi era Hamilton, in versione ultrà, che ,insieme a tutto il suo staff, dopo le qualifiche ha guardato palpitante la partita. Motto che però nella testa del campione inglese probabilmente suonava in maniera diversa e del tutto personale, un obiettivo da raggiungere. Dopo il record stabilito per numero di pole position nel circuito inglese (6 poles), ‘The Hammer’ doveva riuscire a portare a casa la vittoria per infrangere ogni record e diventare il più vincente nella pista di casa.

L’impresa storica sappiamo che però non è riuscita ad Hamilton che ha invece visto trionfare Vettel che, in versione superman per l’intera gara, non ha esitato a mostrare, attraverso il team radio, il suo entusiasmo per averli battuti proprio nel loro circuito riuscendo così ad allungare il distacco di +8 in classifica mondiale sull’inglese. Nonostante l’emozionante finale del GP il post gara è stato altrettanto acceso sull’asse Ferrari-Mercedes che, a seguito dell’incidente avvenuto in partenza tra Hamilton e Raikkonen, non se le sono mandate a dire.

L’attacco è partito dal direttore tecnico ex Ferrari James Allison che, secondo quanto riportato dal Team Principal Toto Wolf, ha accusato Kimi Raikkonen di ‘volontarietà’ ed ‘incompetenza’ per la collisione causata. Attraverso il post gara seguito da Sky Sport F1, Maurizio Arrivabene ha voluto replicare alle forti parole del team tedesco rifiutando categoricamente un commento del genere dall’ex ingegnere della Ferrari e da parte dello staff: “se vogliono insegnarci a essere dei gentleman, cominci lui per primo. Mi ha dato fastidio, incompetente a chi? Chi è lui per giudicare un pilota? Che vada a guardarsi le telemetrie: Hamilton è partito male e Raikkonen se l’è ritrovato addosso e c’è stato quel contatto.”

La risposta di Toto Wolf non è tardata ad arrivare e il T.P. ha voluto correggere il tiro delle frasi sostenendo fosse stato detto in tono scherzoso nonostante fosse evidente il grande rammarico per i potenziali punti persi nel GP di Francia, a seguito dello scontro tra Vettel e Bottas, e in occasione di quest’ultimo GP portando perciò la scuderia Ferrari a +20 nella classifica costruttori.

Le sottili battute non sono mancate nemmeno durante la conferenza stampa dei piloti, spinti dalle domande di giornalisti in cerca di news, ed in particolare da parte di Hamilton che, se in un primo momento aveva pubblicamente additato Kimi come responsabile dell’incidente, ha poi, tramite una ‘storia’ di Instagram, voluto fare chiarezza scrivendo di essersi chiarito con il finlandese della Ferrari, dopo aver accettato le sue scuse, e di essere già concentrato per il prossimo appuntamento.

I duelli quest’anno non sembrano terminare alla bandiera a scacchi, i social network e la continua esposizione di piloti e squadre ai media ci attirano ed incuriosiscono ancora di più: la lotta è appena iniziata.

(Foto d’archivio)

