🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La caratteristica di questo inizio di settimana (e di agosto) sarà proprio questa. In molte zone del Nord ci saranno temperature assolutamente fuori media (sino a superare i 35 gradi di massima) e così lungo tutta la catena degli Appennini, sino alla Calabria compresa. Come vi dicevo ieri in queste zone si potranno facilmente creare degli addensamenti nuvolosi che potrebbero risolversi in qualche acquazzone.

Da noi invece la situazione tiene come se ci fosse l’anti ciclone delle Azzose. Che invece non si è visto e non si può neanche dire che la pressione sia particolarmente alta visto che siamo sui 1013 hPa mentre la pressione alta come comanda il Signore e considerata oltre i 1027 hPa. Detto ciò, almeno lungo le coste, il tempo tiene bene. Domani non ci saranno nuvole degne di questo nome e le temperature massime non dovrebbero superare i 30 gradi. Vento quasi niente ma comunque di Maestrale e mari praticamente calmi.

Come vi preannunciavo ieri, e confermo oggi, il fine settimana ci potrebbe riservare qualche sorpresa in termini di acqua. Ma anche in questi giorni, in alcune zone interne e nel Sud Est qualche pioggerellina imprevedibile ci potrebbe scappare. Ma lungo le coste no. Invece nel fine settimana il fattore acqua potrebbe riguardare, a macchia di leopardo, tutta la Sicilia. Tante belle cose. Augustine.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.