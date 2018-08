🔊 Ascolta l'articolo

Mentre già, dopo averla addisiata, ci stiamo lamentando per 18 minuti di acqua forte, vi comunico che questo pericolo c’è pure domani ma non mi domandate la sicurezza perché non c’è. E questo ve lo spiegai ieri bello sistemato. Domani temperatura più fresca con massime che non dovrebbero superare i 28 gradi. Prevista umidità al 65 per cento con punto di rugiada a 19 gradi. Meglio, molto meglio, dei 27 dei giorni scorsi.

Detto ciò venerdì notte è la famosa notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti.

Dovete sapere che quanno era nico, mio nonno Peppino, nella notte tra il 10 e l’11 agosto ci domandava a mia madre se potevo restare a dormire da loro. Lui faceva in modo che io do pomeriggio dormivo un poco, poi mi faceva dormire pure un poco di sera ma, verso le tre di mattina mi svegliava e mi diceva che dovevamo andare a combattere i marziani che stavano provando a sbarcare sulla Terra. Allora ci mentevamo al balcone e lui usciva da un cassetto due bacchette di legno che sembravano due rametti scippati di un albero secco.

“Le vedi queste, sono armi potentissime. Ora ci mettiamo al balcone e cominciamo a sparare”.

“Nonno, ma a chi dobbiamo sparare?”.

Allora lui mi portava al balcone e mi faceva vedere che pure negli altri balconi c’era qualcuno affacciato ma non vedevo mai se avevano bacchette in mano.

Così lui mi diceva: ora punta la bacchetta verso sopra, verso il cielo e abbannia: marziani itivinni c acca nessuno scinni. E poi fai pumm poumm pumm. Questo perché la bacchetta si carrica col tuo coraggio, è il tuo cuore che difende la Terra”.

“Nonno ma io non vedo il resto di niente, a chi devo sparare”.

“Picciriddu mio, i marziani hanno una specie di tuta che li fa sembrare invisibili ma se tu spari lassopra e ne preni uno la tuta si infiamma e allora tu lo vedi”.

Perlando con voi non è conto che ero tanto convinto. Ma avevo otto anni, ero figghoio di famigghia pure se giocavo tutta la giornata sopra i marciapiedi. Ma ero sempre a fare fantasie e me nanno lo sapeva. Così mi misi al balcone e io e lui cominciammo: “Marziani itivinni ca cca nessuno scinni pumm pumm pumm”. Per un poco non successe niente ma poi nel cielo spuntò un striscia luminosa. Successe un vivamaria. Dai finistroni tutti gridavano e puntavano il dito. Ma me nanno ci abbanniò: senza mentere a comninciare, il marziano lo ha abbattuto me niputi, mira meglio di quella di Tommy Michis””.

Insomma quella notte ho stinnicchiato per lo meno cento marziani e l’indomani la Terra si svegliò ancora libera e mio nonno, nelle matinate, dormiva beato nella sua poltrona. Così mi misi in braccio a lui, appoggiavi la testa nel suo panzone e mi addumiscivi ca mi sentivo il capitano Billi, il caccia marziani. Domani vi spiego che cosa succede veramente e dove vi potete posizionare per abbattere i marziani. Tante belle cose. Sognanti

