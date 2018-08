🔊 Ascolta l'articolo

Come vi ho già detto i temporali di calore sono la dannazkione dei meteorologi perché sono particolarmente imprevedibili. Un meteorologo, guardando le carte, può dire che – data la situazione c’è un tot di rischio che c’è il temporale. Ricordo per l’ennesima volta che queste precipitazioni sono provocate da nuvole che si formano sul posto velocemente e non appartengono a perturbazioni. Ecco perché è facile che capiti che piova in un un quartiere e in quello accanto no. Perché una di queste nuvole produca un rovescio o un temporale oppure no, bastano variazioni minime delle caratteristiche: temperatura, altezza, umidità, morfologia del territorio sottostante (o del mare). Di conseguenza si no a quando durerà questa situazione, il rischio di qualche brevissimo temporale ci sarà sempre. Soprattutto nelle prime ore del pomeriggio. Più difficile al mattino o alla sera.

Domani sarà così e, secondo me, le probabilità di acqua ci sono perché è previsto un tasso di umidità che sarà oltre l’ottanta per cento anche nelle ore centrali della giornata quando di solito il vapore acqueo evapora.

Le temperature non supereranno i 29 gradi, vento poco da Levante e mare quasi calmo. Un po’ di nuvole in cielo , per tutto quello che ho detto prima, non sarebbero una sorpresa. Tante belle cose. Sudate.

