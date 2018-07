Se t’imbatti nel “vo cumpra” pakistano, intellettuale colto e liberal

🔊 Ascolta l'articolo

Un mondo senza confini è quello ad esempio in cui ti imbatti in un pakistano in spiaggia, Abrahm, e scopri che i suoi problemi sono anche i tuoi. Ed è anche un mondo piccolo. Si, perché lui è entrato in Italia per motivi di lavoro con i flussi. Ha lavorato come domestico in una famiglia facoltosa di Caltagirone. Poi il rapporto di lavoro si è interrotto perché “l’italiano”ha avuto qualche problemino con la giustizia. Adesso fa l’ambulante in spiaggia, è contento, mantiene il legame con la sua terra attraverso la vendita di preziosi in argento indiano. Bellissimi, per inciso.

Ma Abrahm è un uomo di cultura, interessato alle vicende politiche del Pakistan. La conversazione s’incentra sulla campagna elettorale che si svolge in Pakistan. Il 25 Luglio si celebrano le elezioni nel suo Paese. Sono tre i partiti che si fronteggiano, la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (dell’ex primo ministro Nawaz Sharif attualmente in carcere per corruzione), premier a più riprese a capo di un partito di centrodestra, è stato infatti destituito dalla carica di premier dopo lo scandalo dei cosiddetti Panama Papers, che hanno rivelato maneggi di denaro in conti esteri e proprietà immobiliari a Londra non dichiarate, il Pakistan Tegreek e Insaf del campione di cricket entrato in politica Imran Khan (che gode dell’appoggio del potente establishment della sicurezza) e il Partito Popolare Pakistano

Il più antico è il Partito popolare pachistano guidato da Bilawal Bhutto Zardari, classe 1988, figlio dell’ex presidente Zardari – e soprattutto della scomparsa ex premier Benazir – e nipote di Ali Bhutto, leader socialdemocratico impiccato dal dittatore militare Zia ul-Haq. Ma queste elezioni compresa la campagna elettorale sono sfociate nel sangue con l’attentato davanti ad un seggio che ha provocato la morte di 28 persone, non ancora rivendicato. Per le undicesime elezioni generali del Pakistan voteranno 105,9 milioni di elettori nelle loro rispettive circoscrizioni in tutto il Paese. Gli elettori sono chiamati ad eleggere i membri dell’Assemblea nazionale e quattro assemblee provinciali che saranno in carica per i prossimi cinque anni. Abrahm, spera nella vittoria di Imran Khan, il campione di cricket. Dice che qualcosa potrebbe cambiare se vincesse Imran. Mentre sulla lega musulmana dell’ex primo ministro Sharif ha riservato parole di forte biasimo e guarda un po’ le sue parole erano uguali alle nostre quando critichiamo i politici che utilizzano il loro potere per arricchirsi in modo anche spregiudicato. Ladro, corrotto! ( di grande forza evocativa) Il grave attentato crea tensione e la paura trasforma la campagna elettorale in farsa. Io se fossi pakistana ma non lo sono e posso sapere molto poco cosa sia stato veramente quel processo di modernizzazione culturale e economica che percorse la strada del laicismo e dell’emancipazione femminile portato avanti da Ali Bhutto e poi da Benazir, sosterrei il partito popolare pachistano. In ogni caso il sogno è quello di avere libere elezioni sempre che si traducano in volontà popolare. Abrahm è convinto che Imran possa rappresentare la svolta, ma un partito fortemente sostenuto dall’establishment può essere una garanzia alla giustizia? Mah! In ogni caso un mondo senza confini e piccolo è quello che ti consente di parlare di politica con un ambulante in spiaggia in Sicilia. Le uniche resistenze da sostenere sono quelle per la libertà dei popoli.

