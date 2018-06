I Lanza e Vernegallo? Montecchi e Capuleti. Shakespeare? Il messinese Florio

🔊 Ascolta l'articolo

Ipotesi provocatoria o elemento di studio? William Shakespeare era Michelagnolo Florio? L’amaru casu della Baronessa di Carini è stato tramandato principalmente, attraverso il canto o il cuntu, che per secoli i cantastorie utilizzando le rime di un poemetto, portavano nelle piazze per raccontare una particolare storia d’amore conclusasi tragicamente il 4 Dicembre del 1563 nel castello di Carini.

Chianci Palermu, chianci Siracusa, Carini cc’è lu luttu ad ogni casa; cu la purtau sta nova dulurusa mai paci possa aviri a la so casa…

E, proprio dall’ascolto di questo poemetto, sublime opera poetica in ottave siciliane di anonimo che, il medico Prof. Salvatore Salomone Marino, docente universitario di Palermo, fin da ragazzo appassionato studioso di canti popolari, decise di dedicarsi alla ricerca della verità che stava dietro quelle rime. Così per oltre 40 anni, egli, raccolse le tante varianti del poema trovandone ben 392 e pubblicandole nel 1870, 1873 e 1914. La vicenda della Baronessa di Carini porta due narrazioni: una mitica ed una storica che per fortuna si fondono, trovando riscontro nel poemetto “La baronessa di Carini” vero documento di cronaca in rime.

Per secoli è stata tramandata la narrazione mitica voluta per depistaggio dalle potenti famiglie interessate al caso, quella cioè che narra di una giovanissima Caterina La Grua, uccisa dal padre perché innamorata di un cugino. Ma non vi è traccia storica di una Caterina in casa La Grua. La narrazione storica della Baronessa di Carini è riconducibile, invece, a Laura Lanza, moglie di Vincenzo II La Grua barone di Carini e madre di otto figli. Donna Laura venne uccisa dal padre il potente Don Cesare Lanza, barone di Trabia, conte di Mussomeli, portulano e vicario generale del Regno, dietro vendetta per tradimento coniugale, ordita dal marito con la complicità di un frate confessore, tale frate Antonio del Bosco, cugino del La Grua.

La storia vera, venne alla luce nella sua drammaticità reale per merito assoluto del Prof. Salvatore Salomone Marino. Questi, con un lavoro di ricerca capillare ed infinito, nel 1914 pubblicò i suoi studi definitivi, avvalorati in seguito da studiosi quali la Prof.ssa Adelaide Baviera Albanese, il Prof. Gaetano Catalano, il Prof. Aurelio Rigoli, e il Prof. Giuseppe Abbate, smentendo la leggenda che per secoli era passata dalle bocche dei cuntastorie.

Per quanto attiene allo studio della poetica e della filologia del poemetto, anche in questo caso, tanti studiosi, etnologi, linguisti, filosofi e poeti, si sono occupati del poema dell’amaru casu di Carini, quali il medico-etnografo Giuseppe Pitrè, il romanziere Luigi Natoli, il Prof. Giuseppe Cocchiera, il poeta Vann’Antò, l’antropologo G.Battista Bronzini, il Prof. Aurelio Rigoli più degli altri, e persino i grandi Leonardo Sciascia e Pier Paolo Pasolini, per citarne alcuni.

Fin qui in grande sintesi, la vicenda della baronessa di Carini.

E Shakespeare con la baronessa? Il tutto è cominciato con la suggestiva ipotesi che il Bardo fosse Michelagnolo Florio. In punta di piedi anch’io mi permetto con umiltà di affrontare l’argomento così come venne affrontato dal Prof. Santi Paladino nel 1927, il quale individua il Bardo nel Michelagnolo Florio figlio del calvinista Giovanni e di Guglielmina Crollalanza, nato a Messina il 23 aprile 1564.

Per la sua appartenenza alla fede calvinista, Michelagnolo quindicenne, fu costretto a lasciare la Sicilia con la famiglia, e dopo un lungo peregrinare in Italia, si trovò a Napoli, in Puglia, a Venezia, Mantova, Brescia, Milano, Pavia, Padova e soprattutto a Verona, città dove insistevano importanti centri di fede riformata. Costretto ancora una volta a lasciare l’Italia, passò in Francia per poi approdare in Inghilterra nel sobborgo londinese di Stratford on Avon, ospite di parenti materni. Qui, utilizzando il nome ed il cognome della madre tradotto in inglese cambiò identità assumendo il nome di William Shakespeare. E proprio comparando due lavori “Tantu scrusciu pi nenti” di Michelagnolo Florio letterato, poeta ed illustre studioso siciliano, e “Tanto rumore per nulla” di William Shakespeare, che il Prof. Paladino sostenne la tesi che i due lavori fossero riconducibili ad un unico autore.

Tale ipotesi “rivoluzionaria” ha suscitato tante polemiche ed alimentato, come sempre accade, due schieramenti opposti di possibilisti ed intransigenti. Per tutto il novecento, oltre al giornalista Santi Paladino si sono occupati della vicenda, giornalisti, letterati, persino medium; ognuno dei quali ha apportato qualche tassello in più per completare questo sorprendente mosaico. Ne cito soltanto alcuni: il giornalista Carlo Villa; i medium Luigi Bellotti e Carlo Vigano; il professore Martino Juvara; il romanziere Domenico Seminerio e recentemente l’architetto Nino Principato.

Anche il programma Rai “Voyager” ha trattato il caso Florio-Shakespeare menzionando, anche, il lavoro del Seminerio, così come il “Times” con un articolo di Richard Owen fu favorevole alla tesi dello Juvara. Tutto questo e tanto altro lo troverete in rete alla voce Michelagnolo Florio. Appartenendo, come già accennato, alla prima schiera dei possibilisti, in quanto non mi convince per nulla il fatto che un giovane semianalfabeta, figlio del guantaio di Stratford, il quale mai aveva messo il naso fuori dalla provincia londinese, possa avere avuto le infinite e dotte conoscenze del Bardo, mi permetto di aggiungere, anch’io, un altro tassello a supporto dell’individuazione del Florio in Shakespeare.

Secondo me, Shakespeare in quanto Florio può essere studiato non solo per “Tantu scrusciu pri nenti”, ambientato a Messina, ma anche per tutta quell’Italia che è rappresentata nelle sue opere più importanti, come la Tempesta, l’Otello, Il mercante di Venezia, Due Signori di Verona, Giulietta e Romeo ecc, ecc. E tra queste opere quella, di Romeo e Giulietta desidero portare alla vostra attenzione, come da premessa

Il tema è quindi, un punto di domanda. E se GIULIETTA E ROMEO di William Shakespeare fosse stata ispirata dalla Storia della Baronessa di Carini? Avanzo, senza qualche legittimo dubbio, l’ipotesi che nel narrare la leggenda di Giulietta e Romeo lo Shakespeare-Florio abbia tratto ispirazione dalla vicenda della Baronessa di Carini: quella leggendaria della giovanissima Caterina, uccisa dal padre perché innamorata del figlio di un suo rivale.

L’Ispirazione del poeta, secondo me, è stata attinta a diverse fonti; due delle quali preminenti. -Una, perché fin da subito la notizia del “casu” di Carini prendendo il volo per mezzo del poema venne conosciuta ed amplificata in tutta Italia, quasi un gossip ante litteram stante l’atrocità del delitto, la notorietà dei personaggi, e la singolarità del caso. Un padre che uccide la figlia è stato e rimane un delitto di una gravità indescrivibile. Forse il primo femminicidio portato alle cronache del tempo e dal Florio sicuramente conosciuto. Due, perché rimane attendibile il fatto (ricerche sono in atto) che il Florio Crolla-Lanza fosse imparentato per linea materna ai Lanza di Trabia e di Castanza di Messina, casato della baronessa e per la quale cosa, quindi, non poteva disconoscere la vicenda familiare. Ma, tante altre curiosità, vicissitudini umane, sociali, comportamentali si sovrappongono tra le due vicende che cercherò, di comparare velocemente.

Il dissapore tra le famiglie (La Rivalità). Il contrasto tra le famiglie è quello che viene evidenziato immediatamente e con forza nelle due vicende:quella di Verona e quella di Carini. I Montecchi contro i Capuleti e I Lanza contro i Vernagallo. Conseguentemente sia Romeo che Ludovico saranno amori proibiti. Shakespeare-Florio, in Giulietta e Romeo avrà trasferito la rivalità reale delle famiglie sicilane in quelle veronesi.

In effetti la rivalità tra i Lanza ed i Vernagallo era nata nel 1541 quando il barone Cesare Lanza venne accusato di essere stato il mandante dell’omicidio di un suo viciniore delle terre di Trabia, tale Simone Lo Pisano giurato di Termini Imerese. Essendo i Vernagallo pisani anch’essi, accreditati presso la corte vicereale di Palermo poco avranno accettato la fine violenta del loro compaesano. Per la cronaca, Don Cesare ricorse all’aiuto diretto di Carlo V, il quale lo scagionò emettendo un privilegio da Ratisbona il 25 Marzo 1541.

Le decisioni irrevocabili. Come era d’uso in tempi passati, i genitori s’impegnavano a promettere in sposa le proprie figlie, e spesso lo facevano all’insaputa delle stesse interessate. Situazione che coinvolse sia Laura che Giulietta. Così nella finzione letteraria Giulietta venne promessa sposa a Paride. Laura nella realtà venne promessa sposa a Vincenzo II La Grua-Talamanca Tock e Manriquez. (Guarda caso, sia Paride che Vincenzo II La Grua erano nipoti di regnanti. Il primo del principe di Verona ed il secondo dei desposti d’Arta e d’Epiro).

I ruoli nefasti dei frati confessori. Nell’uno e nell’altro caso viene evidenziato e denunziato, pur nella profonda diversità il ruolo nefasto dei frati confessori: di quel fra Lorenzo che pur spinto da benevoli intenti, comunque diverrà causa del “male irreversibile”. E di quel frate Antonio del Bosco spinto da malevoli intenti, sarà ugualmente causa dello stesso epilogo tragico: la morte degli innamorati. Una sola differenza è legata alle modalità di morte dei protagonisti. –

Le morti: analogie e differenze. Giulietta avvelenata temporaneamente dalla pozione di fra Lorenzo, ritornata in se per mezzo dell’antidoto procuratogli dallo stesso frate, si ucciderà con una pugnalata al cuore dopo aver scoperto il suo amore morto a causa del veleno che Romeo s’era procurato, sapendola morta. (Analogia) Simile pugnalata al cuore per mano del padre ucciderà la baronessa di Carini. Il pugnale, emblematicamente, rimarrà il mezzo letale che accomuna le morti delle due dame prese a confronto. (Differenze) Soltanto per Romeo e Ludovico, invece, troviamo differenze sostanziali nei mezzi di morte. Il primo si uccide con il veleno, il secondo ucciso da una archibugiata sparata da un fido di Don Cesare. -L’unione nella morte e nei funerali. Giulietta e Romeo rimarranno uniti nella morte l’uno accanto all’altra dentro la cripta del cimitero, per poi avere funerali in comune tra lo strazio dei parenti e dei presenti.Ugualmente Laura e Ludovico rimarranno uniti nella morte l’uno accanto all’altra, in camera da letto nel castello di Carini dove lei lascerà un’impronta della sua mano insanguinata sul muro. Impronta che entrerà nel mito come segno e monito dell’amaru casu di Carini. Subito dopo, i loro corpi buttati per strada rimarranno uniti fino a quando mani pietose non porteranno al riparo le loro spoglie..

Giulietta e Romeo avranno funerali in comune così come probabilmente Laura e Ludovico. Per questi ultimi, fa fede l’atto di morte custodito in Chiesa Madre a Carini che recita: “Addi 4 Dicembre 1563, fu morta donna Laura baronessa di Carini, eodem fu morto Ludovico Vernagallo”. Atto contrassegnato da enigmatiche croci.

La metafora dell’allodola E proprio dalla metafora dell’allodola operosa e mattiniera, che in un attimo passa dalla felicità alla morte, è arrivata la prima curiosità per me. Perché rimane abbastanza curioso trovare una identica metafora in due lavori di due autori diversi uno siciliano e l’altro inglese. Non vi pare? Nell’atto terzo, scena V del Giulietta e Romeo, la metafora dell’allodola che annunzia il giorno,viene usata da Shakespeare per bocca di Romeo assalito dal dilemma se vivere o morire

«Era l’allodola nunziatrice del giorno…(dice Romeo) le fauci della notte sono spente ed il giorno si affaccia in punta di piedi debbo andarmene e vivere, oppure restare e morire, e nel parallelo contesto di improvviso terrore. La stessa metafora viene usata dal poeta siciliano, per bocca del narratore « …la lonira massara ziulìa e s’ausa, lu suli a salutari, ma lu spriveri cci rumpi la via, forti a lu pettu la veni a’ggranfari» (L’allodola operosa cantando felice, s’alza a salutare il sole (ad annunziare il giorno), ma all’improvviso lo sparviero le taglia il volo e con forza la sperona al petto (dandole terribile morte).

-Il terremoto. Nell’atto Primo, scena III della tragedia di Shakespeare la nutrice, in dialogo con Donna Capuleti, per determinare l’età di Giulietta quattordicenne, fa riferimento ad un terremoto. Non si hanno notizie di terremoti avvenuti in Veneto in quel tempo, ma potrebbe trattarsi invece, del terremoto devastante che colpì la Sicilia orientale nel 1542 e del quale si ebbe nefasta memoria per secoli. Terremoto coincidente per determinare anche l’età adolescenziale della baronessa di Carini,la quale nascendo nel 1529, nel 1542 anno del terremoto, aveva appunto quasi quattordici anni. –

La ipotetica sovrapponibilità dei personaggi principali . Il Principe di Verona con Il Vicere di Sicilia, Don Fernando Gonzaga mantovano. (Romeo sarà esiliato a Mantova. Mantova sarà una evocazione criptografica?) Il Capuleto con Don Cesare Lanza, barone di Trabia Il Montecchio con Don Alvaro Vernagallo, padre di Ludovico. Donna Capuleto con Donna Lucrezia Caetani, moglie di Don Cesare Lanza. Donna Montecchio con Donna Laurea, madre di Ludovico. Giulietta con Laura Lanza, Romeo con Ludovico Vernagallo. Paride con Vincenzo II La Grua Frate Lorenzo con Frate Antonio del Bosco Benvoglio con Mariano II Vernagallo (Cugino inseparabile di Ludovico)

Ciccio Randazzo

