Una caponatina d’amore

In Sicilia la caponata viene più spesso chiamata ‘caponatina’, vezzeggiativo amoroso per significare quanto sia un piatto speciale al punto che sono state censite qualcosa come 30 ricette di questa deliziosa pietanza senza contare le varianti che differenziano una ricetta da una famiglia all’altra e da una località dell’Isola a un’altra (a soli 50 km di distanza, come per i dialetti).

Se in una parte della Sicilia non la si può immaginare senza peperoni e melanzane, in un’altra parte dell’isola si inorridisce alla sola idea, a Palermo è esclusivamente di melanzane così come nell’agrigentino si aggiungono pesche locali o pere di stagione, insieme ad abbondanti carciofi; e ancora pinoli e uvetta, mandorle tostate e pistacchio.

Nel 1853, lo storico palermitano Vincenzo Mortillaro, nel suo Dizionario Siciliano-Italiano la descrive come un “manicaretto appetitoso”: “pesce, petronciane (melanzane) o carciofi ed altri condimenti, si mangia per lo per lo più fredda, o tra un piatto e l’altro per tornagusto, o dopo i primi piatti caldi”.

L’etimologia del piatto è ancora oggi controversa, tra le più note quella derivante dal pesce capone, ossia la lampuga, presente nel piatto originario di verdure, ma troppo costoso per il popolino che nella ricetta dei Monsù ne aveva sostituito le consistenze delle carni con la più accessibile melanzana tagliata a tocchetti. Attendibile sembra l’ipotesi dello Pfister che suggerisce la derivazione dal verbo “capulare” “tagliuzzare, tagliare minutamente”.

Nei “tronchetti” di spesa giornaliera degli archivi dei Benedettini di Catania del 1813 si contano circa tredici ingredienti tra ortaggi, verdure, legumi, agrumi che si succedono con il variare delle stagioni tant’è che melanzane e pomodori si alternano ad asparagi e finocchi mentre a carote e cavolo si succedono pastinache e broccoli, ma è sempre presente il pesce fresco o di conserva. Si parla anche di “melangolo”, un agrume che mescolato al miele e all’aceto forniva al piatto un aroma e un sapore molto particolare se ben bilanciato.

Nel 1869 una famiglia di conservieri di Palermo, in un opificio in via Corso Tukory, iniziò a produrla industrialmente, inscatolandola in lattine realizzate e saldate a mano, e da lì iniziò a diffonderla e commercializzarla in tutto il mondo, in particolare in America dove veniva molto apprezzata dagli emigrati siciliani.

Nella preparazione con la melanzana, è preferibile usare la “violetta di Palermo”, più soda e compatta nella polpa rispetto alla consistenza più spugnosa di quella tonda, assorbe meno olio in cottura e ne rilascia di meno una volta cotta. Il pomodoro può essere presente sotto forma di concentrato, passata o tocchetti freschi che vanno rapidamente passati in padella prima di essere aggiunti al resto, permettendo così alle verdure di mantenere una varietà di colori più accentuata e distinta. Nella cucina popolare è molto apprezzata e il piatto conserva l’intento di fungere da condimento o “cuonza” per ammorbidire la carne pregiata ma piuttosto asciutta del capone.

Nel Catanese si trova una variante molto particolare di caponata che viene servita con la salsa San Bernardo, sontuosa e antica mescolanza di mandorle, acciughe salate, aceto, cioccolato e succo d’arancia. E’ la nostra ricetta di oggi, per i palermitani una variante da provare:

Caponata della duchessa con salsa San Bernardo

Una tra le ricette più barocche dell’Isola, sontuosa e degna dei Monsù, a Catania viene servita con la “salsa San Bernardo” realizzata con una base di cioccolato amaro (di cui era ghiotta Maria Carolina, Duchessa di Berry, primogenita di Francesco, principe ereditario del trono delle Due Sicilie). Nella ricetta originaria sono previste anche fettine di pesce spada infarinate e fritte, le code di aragosta, un po’ di bottarga, olive ripiene e uova sode, ma per un piatto vegano così come viene fatta a Palermo si prepara con sole verdure senza che il gusto venga meno. L’agrodolce può essere ottenuto con aceto e miele o aceto e zucchero. In questo piatto si possono facilmente rintracciare molte affinità con la “ratatouille” provenzale, con la “caponada” catalana, con lo “sciakisciuka” tunisino e col “capon magro” ligure; ricette facilmente riconducibili alle versioni più complete, quali la “Caponata baronessa” o la più elaborata “Caponata duchessa”, conosciuta anche come “Caponata di Maria Carolina” (Regina di Napoli, moglie di Re Ferdinando IV).

Per la caponata:

Ingredienti:

1kg di melanzane

500gr di sedano

250gr di olive bianche in salamoia snocciolate

250gr di cipolle

un paio di fondi di carciofo, sbollentati in acqua e sale, infarinati e fritti

200gr di punte di asparagi selvatici sbollentati,

250gr di salsa di pomodoro densa

150gr di capperi dissalati

80gr di pinoli

80gr di uva sultanina

70gr di zucchero

200gr aceto di vino bianco

Basilico fresco, sale e pepe q.b.

300gr di fettine di pesce spada, infarinate e fritte

200gr di code di astice e/o aragosta bollite

200gr di code di gamberi bollite.

50gr di bottarga

Preparazione:

Tagliare il sedano, infarinarlo e friggerlo in poco olio. Scolarlo e metterlo da parte, senza gettare l’olio. Tagliare le melanzane a piccoli cubetti di circa 4 cm per lato, lasciarle in ammollo per 30 minuti in acqua fredda e sale (così perderanno l’amaro); friggerle poi nell’olio del sedano – con aggiunta di altro olio se necessario, scolarle e metterle da parte. Rinfrescare ancora una volta l’olio, se necessario, e fare imbiondire la cipolla tagliata sottile. Aggiungere i capperi (precedentemente dissalati), le olive tagliate a rondelle, i pinoli e l’uva sultanina ammollata e ben strizzata. Lasciare dorare leggermente il tutto e aggiungere a questo punto le melanzane, il sedano e le altre verdure. Bagnare con la salsa di pomodoro. Dopo averla lasciata riposare un paio di minuti, correggere eventualmente con aceto, zucchero, sale e pepe. Servire la caponata con 50 grammi di bottarga di tonno tagliata sottilmente e foglie di basilico fresco, insieme alle code di aragosta e le fettine di pesce spada infarinate e fritte.

Per la salsa San Bernardo:

il nome di questa salsa deriva dal Convento di San Bernardo di Catania, dove pare sia nata. La salsa può essere usata sulla caponata ma anche per accompagnare verdure al vapore, carni bollite e patate.

Ingredienti:

120 g di mandorle spellate

70 g di zucchero semolato

20g di cioccolato fondente

2 acciughe sotto sale

50g pane grattugiato

aceto

il succo di un’arancia

Preparazione:

Sminuzzare molto finemente le mandorle e mescolarle con la mollica di pane grattugiata. Dissalare e diliscare le acciughe poi pestarle al mortaio; incorporarle con lo zucchero al mix di mandorle e mollica. Aggiungere l’aceto e rimestare fino a ottenere un composto semi liquido. Fare sciogliere a bagnomaria il cioccolato in un tegamino e versarlo sul composto che avremo messo in una padella insieme al succo d’arancia. Rimestare ancora fino a quando il composto si sarà ben amalgamato. La salsa si conserva per un paio di giorni in frigo, ben coperta. Prima di servirla scaldarla a bagnomaria.

