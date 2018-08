Uno spuntino goloso dolce o salato, cotto o crudo purché con ‘Ricotta’

🔊 Ascolta l'articolo

Benché non sia classificata tra i latticini, è altrettanto famosa e celebre quanto i più famosi formaggi italiani. Il nome deriva dal latino “recoctus” (cotto due volte) e si riferisce al trattamento termico al quale il siero ovino o vaccino viene sottoposto. Si tratta del siero avanzato nella lavorazione del latte usato per la produzione del formaggio, dal quale si può ottenere un prodotto bianco, friabile, morbido, leggero, che si consuma di solito fresco, insomma è lei, la ricotta.

Conosciuta sia da Greci che Etruschi, secondo una leggenda fu inventata da Camole, re dei Lidi e la sua tecnica di produzione è citata nel “De re rustica” del romano Calumella.

La ricotta ebbe una reale diffusione solo all’inizio del Medioevo. Nel 1267-68 è citata tra i prodotti valdostani in una “Miscellanea valdostana” con il nome di “Seras”, termine derivato da “serum” (siero). Lo schema produttivo di questo alimento fu successivamente descritto anche dal Confienza nella sua Summa Lacticiniorum del 1477.

Prodotta con nomi e caratteristiche diverse in tutta Italia, ha pasta bianca, sempre morbida, talvolta cremosa o compatta. Il sapore è delicato, in alcuni casi un po’ salato. Oltre alla ricotta fresca, c’è quella stagionata, quella affumicata e quella cotta al forno.

Per secoli è stata il “formaggio dei poveri”, perché capace di sopperire al fabbisogno nutrizionale delle classi meno abbienti, fornendo un buon nutrimento ad un costo contenuto; i pastori la mangiavano nelle loro lunghe transumanze, i contadini nelle pause del raccolto. Spalmata sul pane o in un panino e abbinata a pomodorini o miele rappresenta sempre uno spuntino molto goloso e soprattutto sano. A qualcuno potrebbe ricordare la nonna, siamo in molti ad avere mangiato per colazione da bambini fette di pane con ricotta e miele, qualche volta sostituita dal burro ma sempre con quell’incanto di tanto miele a filo.

Ricette semplici con la ricotta:

frittatina di ricotta

Ingredienti: Ricotta – latte – uova – miele – olio evo – pane raffermo

Preparazione:Sciogliere la ricotta con un po’ di latte ed aggiungere miele ed uova battute. Trasferire questo impasto cremoso in una padella ben unta ed adagiarvi delle fette di pane raffermo, avendo cura di cuocere la pietanza da entrambe le parti. Servire la frittatina caldissima, irrorata di miele.

panino ricotta salata

Un tempo la ricotta salata la si preparava soprattutto quando le greggi pascolavano in alta montagna, dove non essendoci la possibilità di smerciare la produzione del giorno, si otteneva con l’aggiunta di sale alla cagliata un prodotto da serbo. Di forme variabili, sono particolarmente conosciute quelle prodotte a Norcia, in Sicilia e in Sardegna. Proprio le tipicità di questa ultima regione vengono chiamate in modo diverso in base alla loro forma: “Moliterna” se tronco conica, “Toscanella” se cilindrica, “Testa di morto” se tondeggiante. Oggi la Ricotta salata si ricava da latte intero di pecora, capra, vaccino, o misto. Dopo avere ottenuto la ricotta normale, trascorse ventiquattro ore, viene fatta la salatura solitamente a secco. Grazie alle eccellenti caratteristiche nutrizionali e di digeribilità, la Ricotta salata è stata scelta come alimento per i viaggi spaziali degli astronauti.

Sui Nebrodi, in Sicilia, la ricotta invece vive una sorta di tripudio di biodiversità. Qui infatti è prodotta ancora come ai tempi di Omero, utilizzando come innesto il lattice di fico. Il casaro ha i suoi alberi di riferimento da cui stacca i rametti che immerge direttamente nel siero o che diluisce in un decotto di acqua bollente che poi travaserà nella caldaia. La tecnica è piuttosto complicata, in quanto l’efficacia del lattice è condizionata dal clima, dalla stagione, dal vigore vegetativo dell’albero: per cui il casaro ogni giorno deve decidere quantità di lattice e tempo di reazione. è certo però che con questa tecnica si ottengono ricotte assolutamente pure, molto personali (variano a seconda della mano del casaro) e che non hanno retrogusto, se non al più un piacevolissimo aroma erbaceo. Inoltre vengono fatte senza sale, da consumarsi fresche soprattutto in cucina o in pasticceria, oppure salate fresche e ancora salate destinate alla stagionatura, che diventeranno dure, quasi granitiche, buone da grattugiare sulla pasta. Sui Nebrodi si produce anche ricotta infornata – la particolare tecnica di cottura della ricotta – sia tenera e dolce, sia salata e destinata a un prolungato affinamento.

Una curiosità è quella che ci racconta Sandro Romano, studioso di gastronomia storica, regionale e del Mondo, nonché Ambasciatore Prefetto per la Puglia dell’Accademia Italiana Gastronomia Storica, sulla “ricotta forte”: “La ricotta forte o fortigna è un formaggio cremoso ottenuto dalla stagionatura e acidificazione della ricotta, prodotto un po’ in tutta la Puglia. Tenuta per circa 4 mesi a fermentare in vasi di terracotta con un po’ di sale e rigirata periodicamente, la ricotta assume un colore avorio, un profumo penetrante e un gusto acidulo e piccante. Nonostante questo procedimento di acidificazione, alla fine del quale “puzza” davvero, la “recott’asckqùande” (letteralmente: ricotta che scotta, piccante) , questo il suo nome dialettale, è un prodotto igienicamente ineccepibile, stabile e privo di componente microbica. Ottima mescolata con le orecchiette al pomodoro o al ragù, una vera leccornia spalmata su crostini o nel ripieno dei panzerotti, è uno di quei prodotti dal gusto così particolare, che non esiste via di mezzo: o si ama o si odia”.

