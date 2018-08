Il cibo come infestante culturale: conversazioni con Daniel Fernández Pascual e Alon Schwabe a Palermo

🔊 Ascolta l'articolo

Le infrastrutture dell’alimentazione sembra che rimettano in discussione le funzioni politiche e sociali dell’architettura: su Domus discutono e conversano Zeno Franchini e Francesca Gattello con Daniel Fernández Pascual e Alon Schwabe, in vista della loro installazione che si inaugura a Palermo il 16 giugno prossimo.

Cos’è Cooking Sections e in che senso il cibo sarebbe un “infestante culturale”? Come mai un architetto arriva a lavorare a progetti di questo genere? A queste domande Pascal risponde parlando delle loro analisi continue delle infrastrutture dell’alimentazione: l’alimentazione, più che una professione, la considerano un progetto; “perché il cibo è uno strumento finalizzato a guidare la nostra ricerca oggi, finché non ne troveremo uno migliore. Così come, di recente, abbiamo preso in considerazione la finanziarizzazione della natura, che è diventata una direzione di lavoro parallela”.

Per Manifesta 12 hanno presentato il progetto Next “Invasive” Is “Native”, in cui analizzano la commercializzazione di una pianta infestante e il modo di usarla per cambiare la percezione da parte del pubblico servendosi, per esempio, del gelato. Questo progetto nacque quando furono invitati a esporre al festival Glasgow International, e analizzarono il ruolo di trasformazione delle gelaterie che in Scozia venivano considerate “infestanti culturali” (mentre poi sono state completamente integrate e apprezzate). “Nei primi anni del Novecento, a Glasgow si verificò un’ondata migratoria dall’Italia e parecchi italiani aprirono delle gelaterie, professione che non ricadeva sotto il controllo dei gruppi d’interesse locali. È stato interessante ricostruire la storia di questi luoghi, spazi sociali di emancipazione e di “promiscuità” dove le donne si potevano recare da sole di sera, e dove potevano chiacchierare con gli uomini”, raccontano.

Un progetto particolarmente rappresentativo del loro particolare metodo di lavoro è “l’Empire Remains Shop”: un terreno di lavoro e un insieme di strategie per analizzare, indagare e ripensare le infrastrutture coloniali dell’alimentazione e l’eredità che hanno trasmesso ai nostri anni. Un modo per mettere in discussione le manifestazioni dei mercati alimentari neoliberisti che ci affliggono, secondo i due architetti, a ogni livello sociale e di vita. “Il nostro è un lavoro in evoluzione. Ogni progetto è la prosecuzione di quello precedente: si evolve in qualcosa di più grande e, in questo modo, accumuliamo più conoscenza e maggiori strumenti”, aggiungono.

In Sicilia, dove gli è stato chiesto di realizzare un’opera/istallazione per Manifesta 12, a Palermo, pare stiano compiendo ricerche sulla scarsità d’acqua, ponendosi delle domande come: c’è davvero scarsità d’acqua? Chi trae vantaggio dalle risorse? La distribuzione è equa? Osservazioni sulla situazione in corso. Girando per Palermo e per la Sicilia, si trovano testimonianze straordinarie di civiltà estremamente avanzate, come le infrastrutture idrauliche diffuse in tutta l’isola. Per loro è una cosa affascinante. Talmente affascinante da avere realizzato installazioni sul tema. I sistemi di canalizzazione e di terrazzamento del paesaggio siciliano per condurre e immagazzinare l’acqua hanno dato vita, questo è noto, al più grande motore agricolo d’Europa: un sistema di controllo dell’acqua che durante il XIX secolo ha generato il primo tipo di sfruttamento del suolo. Dai tempi dei qanāt alle moderne tubature create per by-passare le infrastrutture urbane, gestione dell’acqua e politica si sono sviluppate di pari passo. Il progetto dei due architetti immagina il significato di un’irrigazione senza acqua come forma di emancipazione dagli agenti climatici. A Pantelleria, strutture murarie circolari incorniciano giardini abitati da un solo albero, barriere senza le quali gli alberi di agrumi non darebbero frutti. Una serie d’installazioni creano un palcoscenico attorno agli alberi di Palermo per immaginare un’irrigazione fatta con le pietre, per far germogliare la vita anche là dove non c’è più acqua.

Durante Manifesta 12 una rete di esercizi alimentari locali offriranno un pasto “Climavore” da asporto preparato con ingredienti resistenti alle condizioni di siccità. È possibile ritirare il proprio Secco al Sacco in uno dei negozi di alimentari elencati di seguito e sedere accanto agli alberi che si trovano nelle sedi espositive del progetto: Chiesa di S. Maria dello Spasimo, Giardino dei Giusti e Volpe Astuta.

Ecco la lista di luoghi dove ritirare il proprio Secco Al Sacco:

Azienda Agricola Orlando, via Alessandro Paternostro 14

Freschette, Piazzetta Monteleone, 5

Freschetta Caffè Riso, via Vittorio Emanuele, 365

Gelateria Al Cassaro via Vittorio Emanuele, 214

Pizzeria Arte e Tradizione, via Santa Teresa, 2

Pot Cucina&Bottega, via Giuseppe Garibaldi, 62

Schitto, via Santa Cecilia, 12

Titolo installazione: What Is Above Is What Is Below Sede: Volpe Astuta (base scout AGESCI) Indirizzo: via Micciulla 1, Palermo Curatori: Alon Schwabe, Daniel Fernández Pascual (Cooking Sections) In collaborazione con: Giuseppe Barbera, Antonio Motisi, Manfredi Leone, Valentina Mandalari, Gaetano Cascino, Piero D’Angelo.

Date di apertura: 16 giugno – 4 novembre 2018

