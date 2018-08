Ferragosto 2018: Musei aperti con tariffe agevolate e biglietti gratuiti per chi resta in città

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Non è proprio detto che il 15 agosto si debba trascorrere per forza al mare o in montagna, si può rimanere in città e godere della bellezza del relax, della decongestione, del silenzio. Anche per i non appassionati d’arte entrare in un museo e scoprire meraviglie sconosciute per pigrizia può essere più facile e risultare interessante oltre che piacevole.

Questo Ferragosto 2018 vanta in città- ma vale per tutte le città d’Italia-, un’offerta culturale interessante anche per chi rimane a casa o per i tanti turisti che vagano curiosi. E sono tante le possibilità, in termini di mostre: dal MAXXI di Roma con il suo bouquet di dodici mostre e i tanti progetti speciali, alla curiosa visita guidata per scoprire il lato nascosto del Museo Egizio di Torino, dalle Gallerie d’Italia a Milano ai Musei Civici di Venezia, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. E allora cosa vedere? Andate dove vi porta il cuore, purché siano visioni d’arte stimolanti o semplicemente belle.

Musei e aree archeologiche aperti anche in Sicilia questo Ferragosto, malgrado i problemi dell’amministrazione regionale che hanno fatto correre il rischio che restassero chiusi. I siti gestiti dalla Soprintendenza e dalla Regione aprono le porte ai visitatori dalle 9 alle 13.30, tranne il museo di arte contemporanea di Palazzo Riso che è invece visitabile fino alle 20.

Visitabili quindi (dalle 10 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20): la mostra dedicata alla scuola del Serpotta, curata da Vincenzo Abate e ospitata all’Oratorio dei Bianchi, vicino allo Spasimo (che sarà aperto dalle 9,30 alle 18.30). Oltre 100 opere tra dipinti, marmi, stucchi, oreficerie, avori, coralli, disegni, stampe e testi antichi raccontano, per la prima volta in una grande esposizione, il grandissimo lavoro delle raffinate maestranze nella capitale siciliana tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento.

Al museo Abatellis, oltre alla straordinaria collezione permanente, la mostra «Suggestioni caravaggesche» che riesuma dai depositi del museo tele di periodo e scuola coevi a Michelangelo Merisi, molto interessanti.

Aperti anche la Galleria d’arte moderna, aperta dalle 9.30 alle 18.30 e il Teatro Massimo – per le visite guidate dalle 9,30 alle 18.

Visitabili fino alle 13,30 anche il Museo Salinas e palazzo Mirto; fino alle 19.30 Palazzo Branciforte.

Visitabili tutti i luoghi del percorso Unesco: fino alle 13,30 sia il palazzo della Zisa, che la Martorana e San Giovanni degli Eremiti, oltre al duomo di Monreale e al chiostro. Aperto Palazzo Reale, dalle 8,15 alle 13.

Aperta anche la mostra «Novecento Italiano. Una storia», ospitata nelle sale Duca di Montalto, sempre fino alle 13. Chiusi invece, sia la Casina Cinese che il Castello a Mare. Oltre al Museo di Terrasini, aperto fino alle 20, sono visitabili fino alle 13.30 anche le aree archeologiche di Solunto e di Monte Iato.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.