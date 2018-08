Quell’insalata russa che piace tanto a mia madre

🔊 Ascolta l'articolo

Nonostante sia una “insalata bomba” (calorica), riesce a far venire nostalgia di se e mia madre, grande estimatrice di questo antipasto, ce lo ripropone quasi sempre “a tradimento”, e quasi sempre la domenica per il desco familiare, senza attendere natali e capodanni, anzi, fosse pure il ferragosto una ciotolina a tavola d’insalata russa fa la differenza, per lei.

La parola insalata è davvero antica e risale al 1342 circa nell’uso ma presente in Dante (“dove l’acqua di Tevere s’insala“), formato da in- illativo e sale: l’insalata è quindi “ciò che si sala”, o per meglio dire “la verdura che si condisce con sale”. L’insalata russa è la più nota delle insalate del gruppo “insalate composte di verdure cotte o miste di cotte e crude”. È costituita da tocchetti di verdure lessate e patate, il tutto condito con salsa maionese; ne esistono numerose varianti, a seconda delle tradizioni locali e familiari, in cui si prevede l’aggiunta di ulteriori ingredienti. È diffusa in numerosi paesi del mondo. Ottima farcitura per i panini, spesso rappresenta l’unico contenuto di un regale sandwich.

Questa preparazione si cominciò a diffondere in Italia alla fine dell’Ottocento come prova la ricetta inserita nel noto libro di cucina Re dei cuochi, nell’edizione del 1868. All’inizio del Novecento Pellegrino Artusi lo inserì in una delle riedizioni della sua opera di culinaria e Ada Boni la riportò nel Talismano della felicità nel 1929. Negli anni Trenta del Novecento era ormai un piatto popolare in tutta Italia.

Esistono varie ipotesi sull’origine dell’insalata russa, riportate dal varie fonti. Le ipotesi principali sembrano essere le seguenti:

Origine franco-russa (Ottocento)

Sarebbe stata creata intorno nella seconda metà dell’Ottocento da Lucien Olivier, cuoco francese di origine belga, nelle cucine dell’elegante e prestigioso ristorante Hermitage di Mosca, che rimase aperto per più di cinquant’anni, dal 1864 al 1917, anno della Rivoluzione russa, proponendo piatti della tradizione francese adattati al gusto russo; fu quasi un’istituzione della capitale russa e teatro di banchetti ufficiali, come quello del matrimonio di Cajkovskij o quello in onore di Dostoevskij. L’insalata russa, detta insalata Olivier, era il piatto simbolo del locale, ed era preparata con una ricetta assai diversa da quella poi diffusasi in seguito.

Origine franco-russa (periodo napoleonico)

Secondo un’ipotesi, questa insalata si chiama russa perché, durante l’invasione francese in Russia, un politico francese, Lucien Olivier (e dunque omonimo del cuoco dell’ipotesi precedente), l’aveva introdotta nel paese, dove ancora continua infatti a chiamarsi Insalata Olivier.

Origine italiana (Cinquecento)

Per alcuni studiosi, prima di arrivare in Russia, tale insalata si era diffusa in Francia nel periodo di Caterina de’ Medici, trasferitasi nel paese transalpino nel 1533 con i propri cuochi al seguito; essi introdussero alcune ricette della propria patria; il piatto (ma non il suo nome) avrebbe in questo caso un’origine italiana.

Origine italiana (piemontese)

Secondo altre fonti, il piatto è stato inventato dal cuoco di corte dei Savoia, in occasione della visita dello zar in Italia, alla fine dell’Ottocento. Il piatto sarebbe stato preparato con prodotti comunemente coltivati in Russia come le carote e soprattutto le patate; la ricetta non prevedeva l’uso della maionese ma della panna, che voleva rappresentare la neve, tipica del clima russo. Lo zar avrebbe poi portato con sé la ricetta e il piatto sarebbe divenuto rapidamente molto noto. In effetti, in Francia si chiama “Insalata piemontese” una variante dell’insalata russa che prevede l’uso di pomodori freschi. Successivamente, secondo questa versione, si sarebbe diffusa anche in Europa ma modificata con l’uso della maionese al posto della panna.

Insomma, un po’ difficile risalire alla ricetta originale, però una food blogger russa ha pubblicato un post con ‘la ricetta della vera insalata russa’ ed è quella che pubblico di seguito ritenendola, ora come ora, la più vicina all’originale. Nel post la food blogger scrive:

“E’ Natale e sono sicura che sulla vostra tavola ci sarà un’insalata russa. Sì, la Olivier, come diciamo in Russia. La storia della sua nascita me l’hanno raccontata sin da bambina e io ve la riporto così come è universalmente riconosciuta prima di darvi la ricetta, quella vera. Si narra che l’hanno chiamata così in onore del suo inventore, Lucien Olivier, uno chef francese che nell’800 aveva un ristorante modaiolo a Mosca. Anche se, diciamola tutta, la creazione di Lucien non ha niente a che vedere con la ricetta moderna, ma è composta da petti di pernici, gamberi di acqua dolce, tartufi neri, gelatina di carne, caviale ed è servita su un letto di patate lesse con uova, cetrioli e capperi. Il tutto condito con la maionese. Nel corso degli anni la ricetta ha subito molti cambiamenti, finché negli anni ’30, quando la Russia diventa l’Unione Sovietica, un cuoco del partito comunista apporta altre modifiche al piatto e lo presenta nel menu. Da allora l’insalata entra a far parte dei piatti simbolo dell’epoca e, successivamente, si diffonde in tutto il mondo con il nome dell’insalata russa. E ancora tutt’oggi questa preparazione occupa il posto d’onore tra le ricette delle feste di Natale e di Capodanno”.

La vera Insalata Russa (Olivier):

Ingredienti:

3 patate

2 uova

1-2 carote

300 g di petto di pollo lessato

100 g di piselli in scatola

2 cetriolini in salamoia

1 cipollotto fresco

4 cucchiai di maionese

2-3 cucchiai di latte

Sale

Erbe aromatiche (aneto, prezzemolo, erba cipollina)

Procedimento:

Spazzolo e lavo le patate e le carote, le lesso e le lascio raffreddare completamente.

Pulisco le verdure e le taglio a cubetti.

Lascio bollire le uova per 10 minuti, le faccio raffreddare sotto l’acqua corrente, le sguscio e le taglio a cubetti.

Faccio a cubetti anche il petto di pollo e i cetriolini, trito il cipollotto e scolo i piselli.

Unisco tutti gli ingredienti in una ciotola, aggiungo una presa di sale e condisco con la maionese diluita con poco latte. Mescolo e lascio nel frigo per qualche ora.

Prima di servire, decoro con le erbette aromatiche a piacere.

Ecco, ora sapete come una Russa fa un’insalata come Feste comandano”.

Mia madre, tornando in Sicilia, anzi a Palermo, prepara in casa anche la maionese, per la quale utilizza tuorli d’uova a temperatura ambiente, succo di limone, olio di semi a filo, aceto, pepe nero e sale e, per guarnire, uova sode a fettine e cetriolini sottaceto. E non finisce mai di darmi dei “buoni consigli” nel caso volessi prepararla da me: “non dimenticare di utilizzare una buona maionese, meglio se fatta in casa; taglia le verdure in modo uniforme e regolare; non aggiungere legumi crudi o acquosi, né ingredienti che rilasciano colore (come le barbabietole) o che siano troppo saporiti; perché i sapori si armonizzino, i sottaceti vanno inseriti quando le verdure sono ancora tiepide; la maionese serve solo per legare gli ingredienti, quindi non eccedere. Una variante di sicuro successo potrebbe essere il tonno da sbriciolare nella maionese prima di incorporarlo agli ingredienti, oppure dei gamberetti”.

Rimane curioso il fatto che l’insalata russa e’ conosciuta come insalata Olivier o alla francese in Russia, mentre in Germania è chiamata insalata all’italiana. Misteri gastrosofici.

