Scioperi della fame, Tempora, Digiuni o.. un risottino di pesce?

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Per Tempora si intendono il mercoledì, venerdì e sabato di quattro settimane nell’anno, che coincidono all’inizio delle quattro stagioni e dall’ottavo secolo sono chiamate a Roma “quattuor tempora”, quattro tempi. La loro origine è probabilmente comune a quella di altre feste liturgiche che contrassegnano il passaggio dal paganesimo al cristianesimo. È noto che la Chiesa non sempre proibì la celebrazione di certe feste popolari, esistenti già nell’età pagana, ma semplicemente le convertì alla loro radice “conformandole” in senso cristiano. Le Quattro Tempora sono allora la trasformazione delle feste (o feriae) che all’inizio delle stagioni erano celebrate per implorare la protezione degli Dei sui raccolti dei campi. Queste feste ricorrevano solo tre volte all’anno, ovvero al principio dell’estate per la raccolta del frumento, (feriae messis), al principio dell’autunno per la vendemmia, (feriae vindemiales) e nel cuore dell’inverno, (feriae sementinae), per le semine già nella terra o per la raccolta delle olive. Papa Callisto I, infatti, ordinò un digiuno in tre sabati all’anno: al tempo “del grano, del vino e dell’olio”. Così le feriae pagane, avendo un carattere di preghiera e di purificazione, una volta accolte dalla Chiesa accrebbero l’aspetto penitenziale e diventarono uno dei principali digiuni annuali. Il pensiero di santificare tutte le stagioni indusse la Chiesa romana ad aggiungere poi le tempora di Primavera, fissandole alla prima settimana di Quaresima. Nella riforma dell’anno liturgico, seguita al Concilio Vaticano II, la Chiesa ha sostanzialmente mantenuto le Tempora, ma la loro datazione e la forma di celebrazione è stata demandata alle Conferenze episcopali «affinché possano venire adattate alle diverse situazioni locali e alle necessità dei fedeli».

Le intenzioni del digiuno delle Quattro Tempora sono nella Chiesa quelle di consacrare, mediante la penitenza, ciascuna delle stagioni dell’anno. Meditando sulle tempora, e consapevoli degli scioperi della fame che a Palermo non si risparmiano per scopi altruistici e di pura solidarietà, proprio in queste calde giornate, prepariamo la nostra ricetta del giorno, particolarmente fresca e leggera, Riso bianco al pesce:

INGREDIENTI

500 g di pesce bianco (quello che preferite)

300 g di riso superfino, Arborio o Carnaroli

½ bicchiere di olio extravergine

25 g di burro

1 cipolla

1 carota

1 costa di sedano

1 spicchio di aglio

3 foglie di alloro

Succo di limone

½ litro di brodo vegetale

1 ciuffo di prezzemolo

Sale e pepe macinato al momento

PREPARAZIONE

1 Dopo aver pulito bene il pesce, tenere da parte la polpa del pesce.

2 In una casseruola fare fumare l’olio e il burro, versare poi le verdure tritate, lo spicchio d’aglio e l’alloro.

3 Quando le verdure sono appassite, aggiungere la polpa del pesce e dopo averla insaporita di sale e pepe rosolare bene da ambo i lati.

4 Spruzzare il succo di limone, unire mezzo mestolo di brodo e lasciare cuocere per circa quindici minuti, eliminando l’aglio e le foglie di alloro.

5 Versare nella pentola il riso e insaporirlo nel sugo, mescolando continuamente.

6 Aggiungere il brodo caldo mano a mano che si asciuga e, a cottura ultimata, aggiungere il prezzemolo, finemente tritato, con una abbondante spolverata di pepe macinato fresco.

7 Dopo averlo lasciato riposare due minuti servire il risotto in piatti caldi, all’onda, guarnito di un murello ben cotto.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.