Coltivare lo sguardo: Sgarbi, il paesaggio e le pale eoliche

Martedì 24 luglio, durante l’audizione delle Commissioni Cultura di Camera e Senato riunite, Vittorio Sgarbi ha indicato al Ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli (M5s), tre argomenti su cui intervenire senza incertezze: paesaggio, soprintendenze e riforma Franceschini, ponendo l’accento e l’urgenza assoluta sul paesaggio, che è quello che ci preme, tanto da dichiarare, come riportato da Artribune: “Il tema del paesaggio è stato totalmente sottovalutato dall’inizio del millennio dai Ministri che si sono succeduti. È un tema affrontato sul piano estetico in modo impeccabile da Cesare Brandi e Rosario Assunto. Abbiamo nel Meridione un paesaggio sfregiato, umiliato, aggredito su cui nessun freno viene posto, per impedire che luoghi sublimi vengano cancellati per sempre dalla nostra memoria. La Sicilia ne è ostaggio in modo radicale, ma Puglia, Calabria, Campania e Molise sono sopraffatte da questa falsificata violenza della green economy che vuol dire sostanzialmente trionfo della mafia con uno Stato complice. Il vero patto Stato-mafia è questo: lo Stato dà incentivi perché la mafia distrugga il paesaggio. Se non si pone all’inizio di una legislatura questo problema fondamentale sarà inutile tutelare il patrimonio artistico, perché mai s’era visto uno sconvolgimento così radicale nei luoghi più alti della bellezza del paesaggio”.

L’invettiva anti pale eoliche va avanti da oltre dieci anni e ha prodotto duelli di ogni genere: tra i più celebri, quelli sostenuti con Adriano Celentano o con l’ex presidente della regione Puglia Nichi Vendola, rei di non aver compreso a sufficienza le ragioni di Sgarbi. La sua rabbia verso i giganteschi ventilatori bianchi che tormentano il profilo delle colline meridionali, siciliane in particolare, se ha potuto essere scambiata per una bizzarria da concedere a un fuoriclasse (Sgarbi lo è, comunque la si pensi), a un pazzo per l’arte italiana nella storia, dopo è stata giustificata: i trecento metri cubi di calcestruzzo mediamente occorrenti per ogni pala sono una brutale cementificazione. Un danno quasi impossibile da riparare, operato con la complicità della classe politica italiana ed europea che agisce a favore di chi le impianta fornendo generosi finanziamenti.

Insomma quella di Sgarbi non è una polemica sterile ma le sue ragioni sono serie e non solo “estetiche”.

Di certo i campi ondulati di pannelli blu che si incrociano percorrendo al centro dell’isola la A19 Catania-Palermo non sono un bel vedere. Così come le centinaia di pale disseminate lungo il tracciato che attraversa le aree interne del nisseno e dell’ennese. Per non parlare delle ferite lasciate dalle strade di penetrazione per i cantieri.

Sgarbi ha un rapporto speciale con la Sicilia, che oramai conosce bene. È stato Assessore all’Ars a Palermo quest’anno. E’ ancora coinvolto in una serie di iniziative legate a esposizioni varie attualmente in atto. A Catania lo scorso anno ha realizzato un’esposizione al Castello Ursino molto particolare. E’ stato anche un sindaco molto creativo, diciamo così, di Salemi (Trapani) dove ha realizzato il primo suggestivo museo della mafia, e anche a queste piccole realtà è rimasto comunque legato. Insomma con la Sicilia Sgarbi si comporta semmai come un amante geloso. Di recente ha denunciato, ed è stato riportato dalla stampa, quel che accade a “Buccheri, antico, piccolo e pittoresco centro ibleo, assediato da decine di pale eoliche che, per ironia della sorte, ricadono nel territorio di Vizzini. Il paradosso è che Vizzini incassa i soldi degli eco-risarcimenti; e Buccheri si tiene il danno! Lungo la strada per Floresta, piccolo centro ad oltre 1200m slm sui Nebrodi, pale a bordo strada, a volontà (…). Non può essere consentito alla mafia di trasformare anche i nostri ricordi, violentando e sfregiando luoghi perfetti, protagonisti di film e romanzi. Questo millennio non può dissolvere l’immagine mitica del paesaggio siciliano. È un dolore troppo grande; è una ingiustizia che nessuno si può permettere”.

Diamo a Cesare ciò che è di Cesare e a Sgarbi quel che è di Sgarbi: non si può sempre tirare avanti‒ per non disturbare maldestri manovratori all’opera ‒ facendo gli “indifferenti”.

