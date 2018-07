Brillat-Savarin: “Il segreto della frittura? È la sorpresa”

🔊 Ascolta l'articolo

Lo dice Brillat-Savarin, in quella straordinaria enciclopedia dei piaceri che è la Fisiologia del gusto, che il segreto della frittura è la sorpresa.

Friggere è cogliere il cibo alla sprovvista, fissarlo in una specie d’incantamento. Nulla che assomigli alla gradualità della bollitura, o alla progressione, sia pur brusca e violenta, dell’arrostitura. È lo shock della frittura a rivestire l’alimento di una luce aurata, improvvisa come un’emozione rivelatrice. È proprio quella sublime doratura a compiere il miracolo del fritto, trasformando in sapore la sostanza immateriale del tempo. Bravissimi gli orientali in questa tecnica, utilizzano farine più leggere come quella di riso realizzando dei “tempura” meravigliosi. Se il segreto di una grande frittura è la sorpresa, il suo vero ingrediente è il tempo. È il momento magico in cui lo scarto delle temperature determina quell’attrazione fatale che trasforma una gelida pastella in una bollente leccornia da addentare golosamente.

Questione di tempi, di temperature, ma anche di temperamenti. Sembra che tutto quello che riguarda la frittura abbia a che fare, perfino linguisticamente, con la parola «tempo» e i suoi derivati. Come nel caso della tempura.

Il nome e l’origine del raffinatissimo fritto giapponese, emblema di un piacere gastronomico leggero, quasi immateriale, derivano infatti dal latino tempora, letteralmente “i tempi”. In realtà questo vanto della cucina del Sol Levante non è affatto un made in Japan. L’uso di friggere verdure in pastella fu introdotto in Giappone nel Seicento dai missionari portoghesi della Compagnia di Gesù per rendere meno gravosa l’astinenza dalle carni cui i cristiani erano obbligati nel corso delle cosiddette «quattro tempora». Con questo nome ci si riferiva alla divisione dell’anno liturgico in quattro momenti, scanditi dalle fasi lunari e dai lavori della terra, ciascuno dei quali prevedeva alcuni giorni di alimentazione di magro. Gli intraprendenti gesuiti esportarono così le frittelle vegetali tanto diffuse nelle nostre cucine povere. Riempite di umili verdure o addirittura vuote, veri e propri trompe-l’oeil gastronomici che scongiuravano i morsi della fame come i rimorsi della coscienza.

I giapponesi, per quanto ne sappiamo, non si accontentano mai di imitare, ma perfezionano ciò che riproducono, lo trasformano in made in Japan e ovviamente contaminarono la ricetta dei missionari con la loro passione per l’infinitamente piccolo. Le verdure da friggere divennero minuscoli frammenti, e la pienezza delle frittelle europee lasciò il posto all’incorporea levità della tempura. Che, lungi dall’essere un semplice cibo fritto, ne costituisce dunque la sublimazione. Un blocchetto di vuoto, la definiva Roland Barthes, una collana di luci, un gomitolo d’aria all’insegna della leggerezza e della velocità. Emblema ideale di quell’attimo fuggente che è l’essenza stessa della frittura, la tempura è diventata un simbolo gastronomico della tarda modernità, dei suoi tempi corti, dei suoi consumi immediati.

7 consigli per friggere

1 – Non ammassare gli alimenti da friggere nel recipiente.

2 – Se si frigge in padella, il livello dell’olio deve arrivare un pò sotto la metà dell’altezza dei pezzi da friggere.

3 – Tenere gli alimenti da friggere vicino al tegame, la rapidità è essenziale perchè il fritto sia uniforme.

4 – Al momento in cui si calano gli alimenti, alzare il fuoco in modo da far superare leggermente al grasso la temperatura prevista (senza arrivare al fumo), per compensare il relativo raffreddamento dovuto all’immissione di alimenti.

5 – Dopo dieci secondi che si è abbassato il fuoco per calare gli alimenti ritornare a livello (questa seconda operazione non si esegue nella frittura ad immersione dove invece è bene far rotolare gli alimenti quando vengono a galla altrimenti la parte superiore rimarrà meno fritta.

6 – Rivoltare nella padella, con una paletta forata, gli alimenti una volta fritti da una parte.

7 – Estrarre i fritti e adagiarli a scolare su un piatto con carta assorbente, per eliminare parte del grasso di cottura.

