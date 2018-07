Il senso delle cose, di Richard P. Feynman

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Richard P. Feyman (1918-1988) è stato uno dei più grandi fisici del Novecento. Per il suo spirito irriverente e la sua versatilità, divenne presto una figura popolare e molto amata. A partire dagli anni Cinquanta è stato docente di fisica al California Institute of Technology: le sue lezioni, tenute negli anni compresi tra il ’62 e il ’64, sono state raccolte nelle celeberrime Feynman Lectures on Physics (3 voll., 2005). Nel ’65 gli è stato conferito il Nobel per la fisica come riconoscimento per le sue ricerche d elettrodinamica quantistica. Questo libro, pubblicato postumo da Adelphi per la prima volta nel 1998, oggi in edizione economica, raccoglie tre conferenze che tenne nel 1963 presso l’Università di Washington.

Uomo leggendario nel mondo della fisica per il suo modo di guardare alla realtà: la sua assenza di preconcetti e la sua indipendenza di pensiero gli hanno spesso permesso di raggiungere una comprensione nuova e profonda del comportamento della natura, e di darne descrizioni che sono insieme semplici, eleganti e stimolanti.

Tema di queste conferenze, e titolo del libro è “Il senso delle cose“, un tema che ci lascia sempre pieni di stupore e non finiamo di voler conoscere i punti di vista più diversi, come quello intrigante e scientifico di Feynman. Che se lo chieda Vasco Rossi ci può stare, voglio trovare un senso a questa vita, ma specialissimo è questo approccio del professore, il metodo adottato nel porsi le domande, la strategia di risposta come una forma di deregulation personalizzata, insomma, leggere questo libro è una piacevole passeggiata (dà una sensazione di mobilità la lettura di questo testo, sarà che l’autore si muove e non è mai sulla stessa cattedra) ma anche chiacchierata con i pensieri di un uomo intelligente, con una vita dedicata alla fisica e con un cuore, un’anima, mille domande in testa e dubbi sull’origine dell’etica, dei valori morali e quanto c’entrano con tutto il resto, la scienza, la politica. Procura il benefico effetto del maestro del pensiero che ti conduce per mano, e t’insegna a guardare con più attenzione. A guardare gli atomi. Bellissimi. Chilometri e chilometri di palline una accanto all’altra a ripetere uno schema sempre uguale in qualche cristallo. Oggetti che sembrano fermi e silenziosi, come una bottiglia d’acqua che è lì su un tavolo da giorni, invece fermento di attività, e all’interno l’immagine ingrandita che mostra un incessante andirivieni di atomi che saltano fuori dalla superficie e vi ritornano, rimbalzando per ogni dove. Quello che al nostro occhio miope sembra immobile è una danza selvaggia.

“Qual’è il significato di tutto quanto? Cosa possiamo dire oggi, intorno al mistero dell’esistenza? Se teniamo conto di tutto, non solo di quanto sapevano gli antichi, ma anche di quello che loro ignoravano e noi abbiamo scoperto, allora credo che l’unica risposta onesta sia: nulla. Ma credo anche che con questa ammissione abbiamo probabilmente fatto un passo nella direzione giusta. Ammettere di non sapere, e mantenere sempre l’atteggiamento di chi non sa quale direzione è necessario prendere, ci dà modo di variare, di riflettere, di scoprire cose nuove e di avanzare nella conoscenza di noi stessi, per riuscire a fare quello che veramente vogliamo, anche quando non sappiamo cosa vogliamo”.

Una lettura che ci invita come fosse una grande avventura a contemplare l’universo, al di là dell’uomo, contemplare come sarebbe senza l’uomo, così per come è stato per quai tutta la sua lunga storia. Raggiungere finalmente una visione obiettiva, apprezzando appieno il mistero e la maestà della materia, e poi puntare di nuovo la lente sull’uomo, visto come materia, guardare la vita come parte di questo profondo mistero universale, un’esperienza rara ed esaltante. Fino a quando ci si arrende di fronte all’impossibilità di capire che cos’è mai questo atomo dell’universo, questa cosa – un atomo curioso – che guarda se stesso e si meraviglia della propria meraviglia.

La civiltà occidentale poggia su due grandi pilastri, ci ricorda Feynman: uno è lo spirito scientifico di avventura (avventura in un ignoto che va innanzitutto riconosciuto come tale se lo vogliamo esplorare), l’esigenza che gli enigmi insolubili dell’universo rimangano senza risposta, l’atteggiamento mentale che tutto è incerto. In poche parole: l’umiltà dell’intelletto. L’altro grande pilastro è l’etica cristiana, l’amore come base di ogni azione, la fratellanza universale, il valore dell’individuo, l’umiltà dello spirito. Due punti di vista, nient’altro che due punti di vista, tra i quali è impossibile decidere. “Sarà pure una visione semplicistica la mia, ma mi pare innegabile che all’origine di molti nostri guai ci sia quest’ansia della gente di volere la risposta, invece di cercare chi ha un metodo per arrivare alla risposta”, conclude.

Ma il problema, ed è questo che la gente si ostina a non capire, è un altro: non si tratta di decidere cosa sia teoricamente possibile, ma di cercare di capire cosa è probabile, cosa sta succedendo. Feynman ci dice che in fisica teorica questo è un principio generale: qualunque ipotesi venga in mente è quasi sempre falsa. Che ci sono 5 o forse 10 teorie rivelatesi giuste, nella storia della fisica, e sono quelle che vogliamo. (Nessuno capisce il mondo in cui viviamo, ma alcuni se la cavano un po’ meglio).

In sintesi per Feynman è positivo essere aperti a nuove soluzioni, e l’incertezza è preziosa, è più importante non precluderci la possibilità di scoprire nuove cose piuttosto che scegliere una volta per tutte. E scegliere qualcosa, non importa in che modo, è molto peggio che aspettare e lavorarci sopra.

“Guardando al futuro, dovrei parlare degli sviluppi della meccanica, delle nuove opportunità che emergeranno quando si riuscirà ad arrivare alla fusione nucleare controllata, che ci fornirà energia a costo zero, o quasi. E nel futuro più immediato ci saranno problemi diversi da tutti quelli affrontati finora, creati dal progredire della biologia. Se volete farvene un’idea leggete “Il mondo nuovo”, di Aldous Huxley. (…) Quello che io vorrei, in molti campi, è una spietata onestà, per esempio in politica, e penso che saremmo tutti più liberi”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.