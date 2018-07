Vicini all’abrogazione preferenza di genere, Valentina Chinnici (Mov139): “A chi diamo fastidio”?

🔊 Ascolta l'articolo

Così titola un post su facebook della consigliera comunale palermitana Valentina Chinnici: “A chi diamo fastidio?” sull’imminenza della possibilità che venga abrogata la legge sulla preferenza di genere. Valentina ci parla della sua esperienza personale di elezioni comunali a Palermo: “Se non ci fosse stata la doppia preferenza di genere probabilmente non ci sarebbe stato posto per la mia candidatura, anche se dei 10 eletti nelle due liste civiche di maggioranza io sono stata l’unica donna. Ricordo ancora la prima riunione proprio un anno fa a Villa Niscemi. Io sola al tavolo con 14 uomini. Iniziammo circa alle 19 mi pare, ma finimmo dopo le due di notte. Mi parvero tutti matti o magari bionici, senza mangiare né bere, e neanche andare in bagno. Potere del “potere”, pensai. E menomale che quella volta, capendo l’antifona, non ero andata in bicicletta. Lì, pensando alle mie figlie e alle altre nottate che mi sarebbero toccate, ebbi la certezza che la politica è scritta e pensata DA maschi PER maschi. Ma sentii anche la certezza altrettanto solida che noi donne dobbiamo avere il coraggio e la voce per scrivere anche la nostra partitura, e non “alla femminina”, ma al femminile, che, laddove è fedele a se stesso, e non scimmiotta il narcisistico #potere maschile, può riscoprire la bellezza di una #Autorità condivisa, e, quindi, più forte. Non ho mai amato le quote rosa, ma la possibilità della doppia preferenza di genere mi pareva una cosa buona, e la solerzia estiva nel cancellarla mi dice che forse avevo ragione”.

La Regione siciliana sta per alzare la scure sulla doppia preferenza di genere anche se Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars ci ha rassicurati dicendo che sarà fatto di tutto per non abolirla. Centrodestra e M5s voteranno per l’abrogazione. Ieri è scaduto alle 12,00 il termine massimo per presentare emendamenti alla legge e il disegno potrebbe essere approvato anche in Aula, i numeri ci sono. Ad opporsi all’abrogazione, in sede di commissione, soltanto i due membri del Pd e Claudio Fava. All’interno del M5s però i dissidi sono emersi anche ufficialmente con una lettere firmata da tutti i gruppi consiliari, cinquestelle compreso, in un appello rivolto da Sala delle Lapidi a Palazzo dei Normanni perché la legge non venga abrogata. “Hanno fatto questo tipo di riflessione come gruppo consiliare, ma la legge regionale la si cambia all’Ars”, pare abbia sostenuto Zafarana.

Claudio Fava ha pronto il rilancio: “Abbiamo presentato un disegno di legge per inserire la doppia preferenza anche per la legge elettorale regionale. Il numero di donne presente all’interno dell’Ars è inferiore percentualmente a quasi tutti i Comuni dell’isola. La norma che si vuole abrogare adesso ha in realtà risolto un problema di democrazia”.

Mentre Lupo rincalza e si rivolge direttamente al presidente della Regione: “Vorremo capire cosa ne pensa Musumeci, perché è incredibile che davanti a mille emergenze che travolgono la nostra regione, pezzi di maggioranza e di governo si ostinino a modificare una legge abolendo una preferenza: si pensi piuttosto ai temi dell’emergenza rifiuti, sviluppo economico, all’attuazione delle Zone economiche speciali, tutti temi sui quali il governo è in grave ritardo”.

