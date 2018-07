“Terra di Nessuno”, video-performance dei Masbedo alla “Sirenetta” (video)

🔊 Ascolta l'articolo

I Masbedo tornano a Palermo con un nuovo incredibile intervento: una storia di cinema, di riscoperta, un dialogo con una pellicola scomparsa (e poi ritrovata da John Cassavetes), di Mario Baffico. Nome collettivo di (Nicolò Massazza (1973) e Iacopo Bedogni (1970), i Masbedo hanno inaugurato il Film Programme di Manifesta, (si è svolto venerdì 20 luglio), con un ampio successo di pubblico e nuovi riscontri.

C’è tutto il senso della scoperta, della sorpresa, dell’amore per il cinema in questa nuova video performance dei Masbedo. A partire dal ritrovamento di una pellicola, un film diretto in Sicilia nel 1939 dal regista Mario Baffico, poi dimenticato. “Terra di Nessuno”, così si intitolava, era tratto da due novelle di Luigi Pirandello, Requiem Aeterna Dona Eis Dominee Romolo (e da un soggetto cinematografico scritto dallo stesso Pirandello, del quale però non esiste più traccia). La storia di questa produzione è complessa, e anche sofferta. I testi da cui è tratto sono infatti datati 1913 e 1915, ma la presentazione al cinema avviene in un’Italia già in pieno Regime. Un Paese che non può accetta la forza dei contenuti – rivendicazioni, rivoluzioni e giustizia sociale; censurata la produzione, il progetto arriva, infine, nelle sale italiane nel 1939 dopo tre anni dalla morte di Pirandello (nel 1936) e tre anni e otto mesi di tormentato iter burocratico e di riprese. Infine l’oblio, fino a quando il grande regista John Cassavetes non lo ritrova e lo riscopre.

Il rinvenimento dell’unica copia sopravvissuta pare sia accaduto presso la Library of Congress di Washington verso la fine degli anni ’60, dove è arrivato a seguito di una confisca, avvenuta nel 1941, dei magazzini di una società di distribuzione italiana. Probabilmente piacque a Cassavetes perché è un vero proto-western, molto attuale. A Palermo il film giunge per la prima volta dopo quasi 80 anni ed è qui che intervengono i Masbedo, tra i vuoti che la vicenda sfortunata di questo film ha creato, riportando alla luce solo 6 rulli degli 8 che compongono l’intera storia. A Palermo gli artisti entrano in un attivo dialogo con il regista, realizzando una video proiezione che non riprende il tessuto narrativo degli eventi raccontati da Baffico, ma che va oltre arrivando ai giorni nostri. Ecco quindi apparire i temi della migrazione, della costruzione di una vita in un luogo che non è proprio per diritto di nascita, ma che lo diventa con sacrificio e per amore; delle distorsioni della proprietà privata; della dignità nella vita e nella morte; del diritto di sepoltura; del senso della comunità; dei rapporti di potere.

La parte musicale è curata dal vivo da Alberto Turra, avant jazz milanese, e Ramon Moro, trombettista. Speciale il luogo che ha accolto la performance: l’Arena Sirenetta, riaperta per la prima volta in questa occasione, luogo iconico di Mondello, tornato alla luce e ai cittadini dopo 12 anni di chiusura.

Con questo evento i Masbedo portano a Palermo un nuovo capitolo del progetto Videomobile, il grande affresco su Palermo creato in occasione di Manifesta. C’è un legame molto forte anche con l’installazione presentata all’Archivio di Stato di Palermo, Protocol no. 90/6, e dedicata al regista Vittorio De Seta, che senza soluzione di continuità arriva fino ai Masbedo. C’è l’amore puro per il cinema, grande protagonista e veicolo di riscatto e educazione sociale, una rivoluzione per immagini. C’è il rapporto tra potere, politica e censura, che offende, delimita e restringe la sfera delle idee e del linguaggio. Solo l’artista può riscattare il mondo, perché “è un uomo che libera le cose anche quando è legato e controllato”, questo il messaggio.

