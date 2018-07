Riletture: se il gabbiano Jonathan Livingston è solo un ricordo

🔊 Ascolta l'articolo

Il gabbiano Jonathan Livingston (nel titolo originale, Jonathan Livingston Sea-gull) è una popolarissima novella lunga, o romanzo breve, pubblicata dallo scrittore americano Richard Bach nel 1970, che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Bach, aviatore di professione, nel titolo si riferisce al pilota acrobatico John H. Livingston (1897-1974). La trama, che ha molti elementi tipici della fiaba, è incentrata sulla figura del gabbiano Jonathan e sulla sua passione per il volo come metafora della vita e della libertà. Se si legge la dedica dell’autore posta in apertura del romanzo (“Al vero Gabbiano Jonathan che vive nel profondo di tutti noi”) si comprende che il percorso di ricerca del protagonista viene auspicato anche per il lettore.

Ciascuno di noi si sente in fondo un sea-gull, un grande gabbiano, un’infinita idea di libertà senza limiti; tra noi quelli che non hanno una meta ideale e viaggiano solo per viaggiare e non arrivano da nessuna parte, vanno piano, e quelli che aspirano alla perfezione e anche se non intraprendono alcun viaggio, arrivano dovunque, e in un baleno. Sarà questa nostra antica aspirazione ad essere liberi come l’aria che ci fa amare i gabbiani, il loro candido piumaggio, i volteggi, le planate, il romanticismo struggente dell’imbarcazione all’orizzonte seguita da una silhouette ondeggiante di gabbiani. Sarà la semplicità della rappresentazione, le immagini che abbiamo visto – il gabbiano orgoglioso e tenace, immobile sullo scoglio del mare su cui imperversano onde ruggenti – a rendere questo piccolo libro di Bach a sua volta simbolo e memoria dell’emblema della saggezza e della libertà.

E’ un racconto di formazione, piuttosto semplice, con dei disegni tra le pagine. Parla a tutti, ma soprattutto agli adolescenti che amano provare, sbagliare, sperimentare, sfidare, scoprire. Che piangono leggendo. Che sottolineano le frasi, le scoperte (Per la maggior parte dei gabbiani volare non conta, conta mangiare). La vicenda del gabbiano che voleva scoprire le cose oltre il comune regala il cielo, fa sentire le ali sbrindellate, pesanti come piombo. Ma pure che l’ebbrezza del volo, spazza la fatica e la desolazione.

Una ragazza scrive sulla sua pagina facebook: “A causa di quel libro, sono poi diventata curiosa come i bambini, che per conoscere l’effetto del fuoco devono toccarlo. E a furia di sperimentare, adesso guardo il cielo e sento bene i piedi che toccano il suolo. Ho inteso che, se non impari nulla, il mondo di poi sarà identico a quello di prima, e avrai anche là le stesse limitazioni che hai qui. Ma allora qui cosa ci aspetta? Dove andremo? E un posto come il paradiso c’è o non c’è?”. (…) No, Jonathan, un posto come quello non c’è. Il paradiso non è mica un luogo. Non si trova nello spazio e neanche nel tempo. Il paradiso è essere perfetti. Raggiungerai il paradiso, quando avrai raggiunto la velocità perfetta. Il che non significa volare alla velocità della luce. Perché qualsiasi numero vedi è un limite, mentre la perfezione non ha limiti. Velocità perfetta, figlio mio, vuol dire solo esserci, essere là. Tu seguita a istruirti sull’amore”.

La storia di Jonathan Livingston racconta che si tratta di un gabbiano dello Stormo Buonappetito. A differenza dei suoi compagni, la passione vera di Jonathan è quella per il volo in sé e per sé e non strumento per procurarsi il cibo. Se in un primo momento, per il timore di essere diverso dagli altri membri dello Stormo, Jonathan reprime la propria passione, in seguito decide di dedicarsi al volo con metodo ed esercizio costante, al prezzo di grandi sacrifici. Jonathan diventa così un asso del volo, in grado di compiere straordinarie acrobazie ma, insofferente al rigido conformismo dello Stormo, viene infine espulso dal Consiglio degli Anziani, che non accetta la sua spericolatezza. Jonathan continua ad allenarsi in solitaria e a sperimentare delle nuove acrobazie, finché un giorno incontra due gabbiani, dal piumaggio più luminoso e splendente degli altri, che lo convincono a seguirli in un superiore, seppur temporaneo, livello di esistenza, dove Jonathan incontrerà altri gabbiani che condividono la stessa passione per il volo. Tra questi, Sullivan, un gabbiano-istruttore, e il più anziano Chiang, che insegnerà a Jonathan come volare istantaneamente con il pensiero. Il percorso di formazione di Jonathan prevede che egli alleni soprattutto la sua mente, nella ricerca costante di un’idea di libertà che coincida con l’immagine di una creatura superiore, il Grande Gabbiano. Quando Chiang svanisce verso una dimensione superiore, Jonathan rimane con Sullivan a istruire i nuovi gabbiani. Jonathan, per completare il proprio perfezionamento filosofico, deve diventare, da studente qual è, un maestro, capace di perdonare e istruire proprio lo Stormo Buonapettito che, tempo prima, l’aveva cacciato. Jonathan applica allora questa legge d’amore come prima applicava esclusivamente quella della ricerca della libertà: egli si rivede nel giovane gabbiano Fletcher Lynd. Presto altri gabbiani, desiderosi di apprendere le tecniche del volo libero, si aggregano a Jonathan e al suo discepolo. Quando anche Fletcher è giunto al livello di maestro, Jonathan capisce che la sua missione è conclusa e svanisce nel nulla.

Bach ha cucito insieme elementi molto diversi tra loro in un generico sincretismo filosofico che lascia molto perplessi ma che ha conquistato più di una generazione di lettori, tanto che Il gabbiano Jonathan Livingston è considerato un libro cult. In particolare, vale la pena citare quanto è stato scritto da Beverly Byrne: “Questo gabbiano è un Siddharta atletico che si fa di latte in polvere e che mastica il Corano tradotto da Bob Dylan”.

Insomma, uno di quei libri che, come il Piccolo Principe di Saint Exupery, tutti abbiamo avuto sul comodino, malgrado la retorica. Libri a cui ripensiamo quando guardiamo il gabbiano sotto casa, bianco e grigio, un metro e mezzo di apertura alare, con quel verso stridulo e acuto, bello ed elegante, e aggressivo. Vivono sempre di più in città, dove trovano cibo in abbondanza e spazi per nidificare, e crescono e si moltiplicano. I gabbiani sono cambiati e Jonathan Livingston è solo un ricordo. La reale percezione di quanto siano diventati numerosi e feroci l’ha avuta il mondo intero l’anno scorso, in occasione di un Angelus di Papa Francesco: il Pontefice, dopo aver liberato coma da tradizione delle colombe dalla sua finestra del Palazzo Apostolico, vide il suo simbolo di pace immediatamente aggredito e ucciso da cornacchie e gabbiani. Scendono in picchiata sui tavolini dei bar di piazza San Marco. Litigano con i pescatori, a Mondello, rubano il pesce dai secchi dietro le bancarelle, a Isola delle femmine stanno bene e volteggiano sereni sul piccolo porticciolo. Può capitare di aprire il terrazzo e vedere un gabbiano comodo sul tavolo di resina, fermo, immobile, che non ha sentito il giro di maniglia della porta, o forse l’ha sentito, non gli importa. Che muove solo il collo a destra, a sinistra, un duce imperioso, nemmeno indispettito dalla presenza umana sul terrazzo. Richiamato perdutamente dalle briciole del pane come da una spiaggia da diporto. Può capitare di assistere a battaglie improbabili tra un gabbiano e un piccione, una guerra velocissima e devastante, il piazzale pieno di piume, il piccione ucciso in una pozza di sangue.

Si, i gabbiani sono cambiati ed è inevitabile pensare a Jonathan Livingston che aveva imparato a volare e non si rammaricava per il prezzo che aveva dovuto pagare. Che aveva scoperto che erano la noia e la paura e la rabbia a rendere così breve la vita di un gabbiano. Adesso la spiaggia, come un caldo cretto di Burri, scivola insinuandosi in ogni nostra vena, o strada. Sopra di noi bianchi guardiani alati.

