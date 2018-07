Classifica migliori università italiane: ecco quali sono

🔊 Ascolta l'articolo

L’ultima classifica in ordine di tempo, a poche settimane dall’inizio del nuovo accademico, prende in considerazione le università statali, quelle a cui si rivolgeranno la maggior parte degli studenti. Per rendere il quadro il più omogeneo possibile, la classifica stilata da La Repubblica in collaborazione con il Censis suddivide gli atenei in macro categorie, a seconda del numero di iscritti e della tipologia di università, valutando vari aspetti: dalle strutture alla comunicazione, dai servizi al livello d’internazionalizzazione.

Mega atenei 2017

Tra i gli atenei con più di 40mila iscritti al primo posto si conferma Bologna (92.0), avanti a Firenze (88.2) e Padova (87.2). Ai piedi del podio La Sapienza di Roma (86.8), poi via via Pisa, Palermo, Torino, Bari, Milano, Catania e la Federico II di Napoli. Tra gli atenei che contano tra i 20mila e i 40mila iscritti troviamo Perugia (94.8), poi Pavia (91.6) e Parma (89.6). Ai piedi del podio troviamo Modena e Reggio Emilia, poi Calabria, Cagliari, Genova, Venezia e Salerno.

Medi atenei 2017

Tra gli atenei con la quota da 10mila a 20mila iscritti, il primo posto è di Siena (99.4) davanti a Trento (99.2) e Sassari (97.8). Quarto posto per Trieste (92.8), poi via via Udine, Brescia, Marche, Urbino Carlo Bo e Salento.

Piccoli atenei 2017

Tra le piccole università (fino a 10mila iscritti) primo posto per Camerino con 97.2, poi Teramo con 89.6 e Macerata con 87.6. Politecnici 2017 Milano prima tra i Politecnici davanti a Venezia, Torino e Bari.

Classifica università italiane The Times Higher Education – Le Migliori Università Europee 2016

Le università italiane sono tra le migliori del vecchio continente. E a confermarlo è il Times Higher Education Magazine. Infatti, stando alla classifica dei 200 migliori atenei migliori d’Europa quelli italiani si trovano nelle prime 100 posizioni. Quali sono le migliori università italiane? Le accademie pisane: La Normale e la Scuola Sant’Anna che troviamo, infatti, rispettivamente al 50esimo e al 90esimo posto. Ma come vengono classificati gli atenei? Per qualità dell’insegnamento, prospettiva internazionale, livello di ricerca e della formazione, citazioni, capacità d’investimento sui progetti dell’università e, novità di questo ranking, reputazione sui media. Classifica università europee

La vetta della classifica delle migliori università d’Europa, è quasi interamente occupata da atenei “made in UK”. Sul podio, infatti, ci sono: l’Università di Oxford (al primo posto), quella di Cambridge (al secondo) e l’Imperial College London (al terzo posto). Il dominio britannico è interrotto dall’ETH Zurich, università svizzera che si conquista il quarto posto delle migliori università. Dopodiché, fino all’ottava posizione, ci sono ancora atenei britannici. Ma non se la cavano male anche Germania e Paesi Bassi che piazzano, rispettivamente, 4 e 3 università nelle prime 20 d’Europa. E in Italia? Com’è la situazione?

Come anticipato è La Normale di Pisa che conquista il 50esimo posto, seguita dalla Scuola Sant’Anna di Pisa al 90esimo. E le altre? In totale sono ben 19 gli atenei italiani presenti tra i top 200 d’Europa e si trovano quasi tutti nel Nord Italia. Ma ecco allora la classifica università italiane che è possibile ricavare da quella del Times Higher Education Magazine.

#19 Università di Roma3

#18 Università di Roma Tor Vergata

#17 Università di Modena e Reggio Emilia

#16 Politecnico di Torino

#15 Università di Verona

#14 Università di Milano Bicocca

#13 Università di Firenze

#12 Università di Pavia

#11 Università di Napoli Federico II

#10 Università di Torino

#9 Università di Milano Statale

#8 Università di Trieste

#7 Università di Padova

#6 Università di Roma La Sapienza

#5 Università di Bologna

#4 Politecnico di Milano

#3 Università di Trento

#2 Scuola Superiore Sant’Anna

#1 Scuola Normale Superiore di Pisa.

Ripercorriamo la classifica Censis degli ultimi anni per scoprire l’andamento degli atenei italiani. Tra gli atenei con più di 40mila iscritti è nettamente in cima alla classifica l’università di Bologna, grazie soprattutto alla qualità dei suoi servizi digitali. Seguono Padova e Firenze. L’università di Pisa si piazza invece ai piedi del podio, insidiata dalla “Sapienza” di Roma e da quelle di Palermo e Torino. Abbastanza male la statale di Milano, solo ottava. Le università grandi Perugia e Pavia: sono queste le città in cui si possono trovare i migliori atenei di grandi dimensioni (tra i 20mila e i 40mila iscritti). Terza l’università della Calabria di Cosenza; più staccate Parma, Genova, Cagliari e Verona. Arrancano quelle delle grandi città come “Tor Vergata” a Roma e la “Bicocca” di Milano.

Le università medie e piccole

Per quel che riguarda le università considerate piccole (numero di iscritti tra 10mila e 20mila) spicca l’ateneo di Trento, quello che ottiene il punteggio più alto tra tutte le università d’Italia; buoni risultati anche per Siena, Sassari e Trieste. Molti preferiscono studiare in atenei dal numero contenuto di iscritti, sperando di riuscire a orientarsi meglio e di essere seguiti di più nella didattica. L’università di Camerino, in questo, sembra essere una garanzia, piazzandosi nettamente in testa tra gli atenei con massimo 10mila iscritti. Più staccate altre realtà di provincia come Foggia, Macerata e Teramo.

I politecnici

La classifica Repubblica-Censis ha voluto mettere in una casella a parte i politecnici, forse per la particolarità dell’insegnamento, che li differenzia da tutte le altre facoltà. In questo settore la medaglia d’oro va a quello di Milano, seguito da quello di Venezia. Più giù Torino e Bari.

