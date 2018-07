Visti da vicino: quanto pesano i giovani quarantenni nella politica italiana

🔊 Ascolta l'articolo

Il tasso di cambiamento della politica italiana può essere misurato analizzando il livello di ricambio generazionale della sua classe dirigente. Dietro a una cifra si possono nascondere numerose, e a volte contrastanti, analisi. In Italia per esempio i consiglieri regionali under 40 sono 204 (il 22,90% del totale), i membri di giunta 19 (il 9,95%). Di questi solo 5 hanno un incarico tra quelli considerati “chiave” : presidente, vice presidente, assessore al bilancio o sanità. Questo vuole dire che se da un lato il numero di under 40 può essere di un certo tipo, piano piano che ci si avvicina al centro del potere questo numero è destinato a diminuire.

In Italia, ad ogni livello istituzionale, a fare da padrone sono i nati negli anni ’70, per una classe politica con sempre più protagonisti politici che hanno tra i 40 e i 50 anni. Per meglio inquadrare tutto questo, bisogna mettere insieme diversi ambiti istituzionali: il parlamento, il governo, le regioni e i comuni capoluogo. Non solo, ma a questo studio verticale della materia bisogna accostare un’indagine orizzontale entrando nel dettaglio dei vari livelli istituzionali: dal confronto tra organi legislativi ed esecutivi (es. consiglio e giunta regionale), ad uno sguardo attento ai ruoli chiave, cioè quelli che all’interno di uno stesso organo hanno più potere. Ad esempio, per sottolineare la differenza in influenza tra un’assessore comunale al bilancio e o uno allo sport.

Il parlamento

Camera e senato hanno recentemente testimoniato un forte ricambio generazionale. Mai come nella XVIII legislatura si è registrata una percentuale così alta di esordienti, un dato rafforzato anche dall’età media più bassa della nostra storia repubblicana. Nell’analizzare il dato del parlamento è giusto ricordare alcuni elementi della costituzione italiana, che fanno intuire quanto il tema dell’età sia in realtà centrale in alcune dinamiche di potere. L’articolo 56 sancisce che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età. Soglia che sale a 40 per essere eletti al senato (articolo 58). Queste due soglie non sono da sottovalutare, perché di fatto introducono il tema generazionale all’interno della nostra costituzione, limitando l’accesso a talune istituzioni.

I numeri del parlamento

Alla camera dei deputati la porzione più grande dei parlamentari aveva al momento dell’elezione tra i 30 e 40 anni, il 34,50%. Una fascia che per quanto già detto è completamente assente a Palazzo Madama, dove invece quasi la metà dell’aula (il 45,22%) aveva tra i 40 e i 50 anni. Intervallo che a Montecitorio riguardava il 31,32% degli eletti. Relativamente consistente in entrambi i rami la percentuale di eletti che aveva tra i 50 e i 60 anni, il 20,99% alla camera e il 37,26% al senato.

La camera dei deputati

A Montecitorio gli under 40 sono il 38,79% con percentuale di deputati under 40, il 70,72% del gruppo 5stelle e il 34,68% della Lega. I dati del partito guidato da Luigi Di Maio sono molto sopra la media, e risultano essere un’eccezione rispetto al resto degli schieramenti. Per fare un confronto, la percentuale di under 40 registrata dal Partito democratico è più di 3 volte inferiore a quella del M5s.

Due gruppi di centrodestra chiudono la classifica: Forza Italia (11,43%) e Fratelli d’Italia (6,25%). L’alto tasso di rinnovamento parlamentare che ha caratterizzato Movimento 5 stelle e Lega, si contraddistingue anche per la presenza di una forte componente di parlamentari che hanno meno di 40 anni. Restringendo ancora di più l’analisi ai parlamentari under 30, quanto detto finora viene ampiamente confermato. Dei 27 parlamentari che hanno tra i 25e i 30 anni, il 95% sono o del Movimento 5 stelle (21 deputati) o della Lega (4 deputati). Un solo altro gruppo, Forza Italia, ha parlamentari compresi in questa fascia d’età, per la precisione, 2.

E ancora M5s e Lega sono tra i 3 gruppi, assieme a Fratelli d’Italia, con una percentuale di over 60 del 6% o meno. Dato notevole considerando che tutti gli altri gruppi segnano percentuale in doppia cifra, tra il 14 e il 23%.

Le “key position” alla camera

Oltre ai numeri assoluti è importante focalizzare l’attenzione sulle competenze esatte affidate a questo persone. Ad oggi possiamo contare alla camera 78 ruoli chiave: il presidente di aula, i 7 capigruppo, i 14 presidenti di commissione, i 28 vicepresidenti e i 28 segretari di commissione. Ruoli che permettono di avere un peso notevole non solo sulle dinamiche di aula, ma anche sulla produzione legislativa del parlamento. Una realtà che abbiamo più volte raccontato nei nostri studi sull’indice di produttività parlamentare. Il 37,18% di questi 78 incarichi sono nelle mani di deputati under 40. Un dato certamente notevole, considerando che rispecchia perfettamente quello più generale dell’aula, dove gli eletti under 40 sono il 38,78%. Particolarmente significativa la situazione per le presidenze di commissione, per il 50% in mano a parlamentari che hanno meno di 40 anni, come anche quella delle vice presidenze (42,86%).

Ruoli chiave alla camera

Altro incarico centrale per l’attività del parlamento è quello dei capigruppo. Dei 7 gruppi al momento attivi a Montecitorio, 2 sono guidati da deputati con meno di 40 anni. Parliamo nello specifico di Francesco D’Uva (Movimento 5 stelle) e di Riccardo Molinari (Lega).

Il governo Conte: I ruoli chiave

L’età media dell’attuale esecutivo è di 2 anni inferiore al trend degli ultimi 5 governi. Il 26,87% dei membri (includendo ministri e sottosegretari) ha meno di 40 anni, mentre il 38,81% tra i 41 e i 50. Classificando i diversi incarichi per tipologia si ha un quadro più preciso della situazione. Un solo ministro con portafoglio su 12 ha meno di 40 anni (Di Maio), a cui se ne aggiungono altri 2 senza portafoglio su 6 (Fontana e Fraccaro). Più interessante il dato dei sottosegretari, incarichi che completano la squadra di governo. Su 46 nomine 14, il 30,43%, sono andate a under 40. Nello specifico parliamo di: Buffagni (M5s) – Presidenza consiglio dei ministri; Castelli (M5s) – Economia; Cominardi (M5s) – Lavoro; Crippa (M5s) – Sviluppo economico; Dell’Orco (M5s) – Infrastrutture; Di Stefano (M5s) – Esteri; Ferraresi (M5s) – Giustizia; Guidesi (Lega) – Presidenza consiglio dei ministri; Micillo (M5s) – Ambiente; Morrone (Lega) – Giustizia; Sibilia (M5s) – Interno; Tofalo (M5s) – Difesa), Valente (M5s) – Presidenza consiglio dei ministri; Villarosa (M5s) Economia. 3 su 19 sono i ministri con meno di 40 anni nel governo Conte: Luigi Di Maio (M5s), Lorenzo Fontana (Lega) e Riccardo Fraccaro (M5s).

Per concludere, dei 3 incarichi apicali attualmente in essere nell’esecutivo, il premier e i 2 vice premier, solamente 1 è in mano a un under 40. Parliamo del vice presidente del consiglio dei ministri e leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio.

Nel contesto europeo la situazione del governo italiano non è delle peggiori, anzi. Tra i 28 paesi dell’Unione Europea l’esecutivo Conte è il nono con la percentuale più alta di ministri under 40. A guidare la classifica troviamo la Lituania (con il 26,67%), la Croazia (23,81%) e la Finlandia (23,53%). L’Italia (15,79%) è il primo tra i grandi paesi del vecchio continente, considerando che Germania (6,25%), Francia (5%), Regno Unito (4,35%) e Spagna (0%) risultano avere percentuali più basse.

Le regioni italiane

L’età media nei consigli regionali italiani è di 48 anni anni, e solamente 4 regioni (Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Sardegna e Marche) superano la soglia dei 50 anni. Di natura completamente opposta il dato fatto registrare da Emilia-Romagna (43 anni), Lombardia (45), Abruzzo (46), Molise (46) e Lazio (46), che invece registrano l’età media più bassa. Raggruppando i consiglieri regionali per fasce d’età emergono alcuni casi particolarmente virtuosi. In Abruzzo quasi la metà, il 43,75%, dei consiglieri ha 40 o meno, percentuale notevole considerando che la seconda regione con la percentuale più alta è la Lombardia con il 28,75%. E ancora, proprio l’Emilia-Romagna, il cui consiglio ha l’età media più bassa, ha ben il 10% degli eletti con meno di 30 anni. Più in generale il 74% dei consiglieri in questa regione ha 50 anni o meno.

Alcuni anche gli esempi negativi: nelle Marche i consiglieri regionali con 40 anni o meno sono solo il 10%, percentuale più bassa in Italia, e in ben 7 regioni italiane non sono stati eletti consiglieri con meno di 30 anni (Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Umbria e Valle d’Aosta). Giusto ricordare che tutti questi dati tengono in considerazione l’età dei consiglieri al momento dell’elezione. Le giunte regionali Dopo il governo, le giunte regionali rappresentano il secondo organo esecutivo per importanza. È quindi ovvio che sono un banco di prova fondamentale per comprendere meglio quanto potere sia effettivamente nelle mani di politici con meno di 40 anni in collaborazione con Regione che vista la popolazione, ha una delle giunte con più assessori.

Il confronto tra giunta e consiglio regionale

I due organi sono di considerevole importanza per le dinamiche politiche locali. Oltre a rappresentare due poteri diversi, vengono formati anche in maniera differente: da un lato abbiamo il consiglio, eletto dai cittadini, dall’altro abbiamo i membri di giunta, nominati dal presidente di regione. Il primo è scelto dai cittadini, il secondo da colui che vince le elezioni. Questa differenza non è da sottovalutare, perché ci racconta due fenomeni diversi. Per i consigli regionali infatti viene valutata la capacità dei politici più giovani di affermarsi elettoralmente, mentre per le giunte si tratta di scelte politiche prese dal presidente. In 17 regioni su 20 la percentuale di membri under 40 è più alta nel consiglio che nella giunta. Il divario più ampio è stato fatto registrare dall’EmiliaRomagna, che passa da quota 38% in consiglio a quota 8,33% in giunta. Curioso il caso invece di Lazio, Marche e Friuli-Venezia Giulia dove la percentuale di under 40 è più alta nell’organo esecutivo piuttosto che in quello legislativo. Deleghe e ruoli chiave Sono 19 i membri di giunta a livello regionale che avevano meno di 40 anni al momento della loro nomina, il 9,95% del totale. La giunta regionale del Lazio è quella più rappresentata con ben 3 assessori (Alessandri, Onorati e Troncarelli), mentre a seguire rispettivamente con 2 troviamo l’Abruzzo (Paolucci e Sclocco), il Friuli-Venezia Giulia (Fedriga e Roberti) e la Lombardia (Cambiaghi e Piani). Presenti anche la Basilicata (Pietrantuono), la Campania (Marciani), l’Emilia-Romagna (Rossi), la Liguria (Giampedrone), le Marche (Bora), il Molise (Di Baggio), la Puglia (Piemontese), la Sicilia (Razza), la Valle d’Aosta (Aggravi) e il Veneto (Corazzari). Da sottolineare come Manuela Bora, assessore nelle Marche, è l’unica membro di giunta attualmente in carica che al momento della nomina aveva meno di 30 anni, per la precisione 29. Da politiche sociali ai lavori pubblici passando per giovani e sport, le deleghe assegnate agli assessori in questione sono di vario tipo. Unico presidente di 15 in collaborazione con regione under 40 è Massimiliano Fedriga, recentemente eletto alla guida del Friuli-Venezia Giulia. Da menzionare anche due assessori al bilancio (Paolucci in Abruzzo e Piemontese in Puglia), un assessore alla finanza (Aggravi in Valle d’Aosta) e un assessore alla salute (Razza, in Sicilia).

Dati Openpolis

