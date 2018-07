Bloccato saldo salario accessorio per 14mila regionali: lettera dei sindacati autonomi a Musumeci

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Deliberare in giunta l’immediato pagamento del saldo relativo al salario accessorio 2017 al comparto non dirigenziale”, è quanto chiedono, in una nota inviata al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative dei lavoratori regionali, Cobas/Codir, Sadirs, Siad e Ugl. In questo momento i pagamenti sono bloccati a causa della mancata pubblicazione nei termini previsti (30 giugno) della Relazione sulla performance. “Trovandoci in un periodo di transizione – spiegano le organizzazioni sindacali – si potrebbe autorizzare il pagamento delle prestazioni lavorative anche provvisoriamente, secondo le normative precedenti, sub iudice all’eventuale successivo esito della relazione finale sulla performance”.

Il provvedimento richiesto, specificano le segreterie dei sindacati autonomi dei regionali, ha una ricaduta su 14mila nuclei familiari e, sebbene si tratti di cifre che oscillano tra 500 e mille euro in base alla qualifica, “in un momento così difficile per una categoria che non ha un rinnovo contrattuale da più di dieci anni, rappresenterebbe una piccola boccata d’ossigeno oltre che il saldo di un diritto per

prestazioni già effettuate e ampiamente maturate”. L’articolo 10 del decreto legislativo 150/2009 prescrive l’obbligo – entro il 30 giugno di ciascun anno solare – di redigere la ‘Relazione sulla performance’ relativa all’anno precedente, nel cui ambito evidenziare, a consuntivo, risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse disponibili. “In tale relazione devono essere esposti i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi strategici e a quelli operativi stabiliti nel Piano della Performance. La validazione della Relazione sulla performance sottoscritta dall’OIV avviene attraverso la pubblicazione nell’apposita sottosezione dell’Area trasparenza del sito web istituzionale della Regione Siciliana e il mancato rispetto del termine può costituire elemento di valutazione negativa per i dirigenti. Ad oggi sembrerebbe che più della metà degli assessorati non abbiano ancora prodotto gli atti definitivi che misurano l’efficienza e l’efficacia della Regione da inviare al vaglio dell’ufficio di gabinetto e quindi del presidente della Regione.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.