Violenza e ancora violenza: nell’anima, nel corpo, nei gruppi sociali

“Invochiamo il silenzio stampa sulle donne uccise da ex, mariti e fidanzati. Questa vicenda tragica è diventata virale, basta. Non si dia più notizia per un po’, come si fece per le Br o per le coppie di ragazzi che si suicidavano col gas, una dietro l’altra. Un omicidio di donne accende e contagia fantasie malate, gelosie irriducibili, vendette fredde. Basta, Tg, giornali online tacciano, almeno per un po’. Si comprendono le esigenze dell’informazione, ma hanno più valore quelle della sicurezza sociale.”

Così scrive su Facebook un noto giornalista siciliano, Antonio Ortoleva, e se da un lato ci sembra di poterne condividere l’invocazione, dall’altro ci chiediamo piuttosto se è giusto tacere, o se “urlare” con assoluta fedeltà la realtà dei fatti sia atto dovuto alle vittime, alla società, a noi stessi, se non sia volontà di denuncia e speranza di cambiamento – con quel sempre rinnovato stupore di fronte alla valanga quotidiana di fatti tanto tristi quanto devastanti, che provocano disgusto e pena.

Danni cerebrali, follia o paranoia sono le spiegazioni più frequenti per episodi di atrocità a volte incommensurabili, altre semplicemente di una tristezza infinita. Le cause della furia omicida, secondo esperti della polizia, sono insite nell’insondabile personalità dell’autore del delitto. Gli esperti di fenomeni socioculturali invece tendono ad attribuire la colpa a fattori esterni: stress lavorativo e insuccesso, consumo eccessivo di film violenti, libero accesso alle armi, disoccupazione, dissapori privati, tutto ciò indurrebbe un uomo a trasformarsi in un assassino.

Le obiezioni possibili a queste tesi però sono tante, e sono evidenti: i casi di furia omicida sono così rari, che risulta impossibile spiegarli in base a fattori tanto comuni in una società. Depressi, psicotici, maniaci delle armi, appassionati di film horror, disoccupati o divorziati si contano a milioni, tuttavia gli individui in preda a furia omicida sono una specie piuttosto rara. La maggior parte ha un aspetto talmente ordinario che niente, assolutamente, suggerirebbe un atto di violenza spettacolare. Tra gli assassini vi sono persone colleriche ma anche estremamente cortesi. La successiva ricerca poi di segni premonitori, indizi o sintomi è, nella maggior parte dei casi, solo un maldestro tentativo di inventare un antefatto a posteriori per attribuire un senso all’accaduto. Anche la molteplicità dei motivi è causa di perplessità. Amori non corrisposti, umiliazione o impulso di rivalsa, disperazione, solitudine o sete di vendetta, invidia o semplice rabbia quotidiana possono mandare una persona tanto in bestia da lasciarsi alle spalle ogni freno inibitore. A volte è sufficiente una parolaccia a innescare il detonatore interno, uno sguardo di traverso, un sorriso di scherno.

Generalmente però, la trasformazione di una persona cordiale e gentile in un omicida richiede il suo tempo. L’odio per il mondo e per se stessi matura lentamente, odio che non si rivolge verso il singolo, ma verso il diktat della propria esistenza. Si impadronisce gradualmente del corpo, irrigidisce l’espressione e rabbuia lo sguardo. Normalmente la metamorfosi dura così a lungo che sono pochissimi quelli che riescono a darle un epilogo sanguinoso e prima che possa esplodere si portano l’odio nella tomba. La furia omicida però si distingue dalle altre forme di assassinio: è violenza senza preavviso.

Assunto che la violenza sia “terra di nessuno” tra normalità e patologia si comprende perché, secondo alcuni, si tratterebbe di una dimensione endemica dell’esperienza umana. Secondo il sociologo tedesco Wolfgang Sofsky, autore di numerosi saggi sull’argomento, la violenza e la crudeltà sono insite in noi dalla nascita e hanno il triste dono dell’ubiquità, e di secolo in secolo le ritroviamo, rinnovate e potenti, nelle armi, nello strazio della carne da macello, nelle esecuzioni di massa, negli stupri, nella sopraffazione dei più deboli, arrivando ad affermare che “Gli uomini distruggono e uccidono volentieri”.

“Noi lasciamo una macchia, lasciamo una traccia, lasciamo la nostra impronta. Impurità, crudeltà, abuso, errore, escremento, seme: non c’è altro mezzo per essere qui. Nulla a che fare con la disobbedienza. Nulla a che fare con la grazia o la salvezza o la redenzione. È in ognuno di noi. Insita. Inerente. Qualificante. La macchia che esiste prima del suo segno”. Così ha scritto, concordando con Sofsky, in “La macchia umana”, Philip Roth, uno dei grandi del Novecento, scomparso a Manhattan lo scorso 22 maggio.

Esiste una “violenza” come forza della natura: terremoti, eruzioni vulcaniche, tzunami, alluvioni, tempeste. “Viviamo in mezzo a lei, e le siamo stranieri; agiamo continuamente su di lei e non abbiamo su di lei nessun potere; costruisce sempre e sempre distrugge; come fa oggi potrà fare sempre”. In questo modo J. W. Goethe rifletteva sulla bellezza, la grandezza e la violenza della natura, due secoli fa.

E’ chiaro che questi assunti in riferimento a una natura violenta in certi suoi aspetti non giustificano nulla, ed è altrettanto chiaro che alcune violenze corporee sono invece senz’altro legate a rapporti di forza e manifestano risultati culturali: proprio per questo le donne e i bambini (abusi e delitti di pedofilia), hanno avuto da sempre la peggio. Le violenze sessuali, gli stupri contro le donne ci accompagnano nella storia; nell’Atene di Pericle, nel momento di massimo splendore della democrazia ateniese, ad esempio, la violenza su una donna poteva essere punita solo nel caso in cui un cittadino ateniese garantisse per la donna stessa. Una donna sprovvista della protezione di un uomo, poteva essere, quindi, violentata impunemente. Ma anche i miti costruiti nel tempo, probabilmente, a loro volta, hanno influenzato o giustificato questi comportamenti. Andando a ritroso nel tempo, basti pensare all’antica Grecia e alla sua letteratura delle origini: Antiope, Asteria, Clitennestra, Danae, Elettra, Io, Europa sono solo alcuni dei nomi che compongono la lista di dee e donne mortali, prese con la forza o con l’inganno da Zeus. E la nostra Roma non nacque forse col ratto delle Sabine? Per inciso è giusto sottolineare quanto anche le donne sanno essere violente, anche se usano più frequentemente la violenza psicologica o la manipolazione (che può essere più perversa di una violenza diretta, soprattutto se esercitata su uomini fragili e insicuri). La violenza nella coppia e nella famiglia che ha avuto come ispiratori Medea e Giasone, è una delle situazioni in crescente aumento nella società contemporanea, ed è quella a cui si riferisce il giornalista Ortoleva: la gelosia e la rabbia per un abbandono, ma anche la competitività di coppia per avere il dominio sui figli o sulla casa (ricordiamo tutti il noto film “La guerra dei Roses”, uno degli esempi più significativi). Da ciò l’incomprensione e il rifiuto da parte di chi vive passivamente questa ondata di violenza quotidiana che non riesce, malgrado tutto, ad emanciparsi da se stessa. Le conseguenze sono le attività persecutorie ossessive come nello stalking e si arriva con sempre maggiore frequenza all’omicidio, al parricidio, al matricidio, al figlicidio, talvolta con suicidio finale ma ancora di più al femminicidio. Femminicidio che è definito dal dizionario come: “Qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte“.

Quindi, in sintesi, e per altri versi, sarebbe il risultato di un certo tipo di cultura, e di una società che l’adotta e lo fa proprio. Non si può entrare nel merito di un argomento così complesso a cui sono dedicati una quantità immensa di studi e ricerche; sicuramente la violenza, nelle persone genericamente considerate normali, è il prodotto di tanti elementi: aver subito violenza fisica o psicologica; abusare o dipendere da alcol o droghe; essere in un momento di fortissima tensione; non avere una rete sociale di supporto. Ogni tanto si può leggere di qualcuno, prima considerato normale, che comincia a sparare all’impazzata uccidendo persone e ferendone altre. Oppure si legge del temuto Knockout Game, importato dagli Stati Uniti, per il quale molte persone hanno denunciato di aver preso botte all’improvviso da sconosciuti, mentre camminavano per strada, o di una banda di ragazzi che picchia a freddo persone di mezza età seduti al tavolino di un bar. Così allo stadio, soprattutto in presenza di ultras.

Tutta questa violenza immotivata è la follia della “cosiddetta” normalità, ma quanto si tratta di “follia” e quanto di “violenza educativa”? Alice Miller, nel suo libro “La persecuzione del bambino”, spiega come la maggior parte delle violenze commesse, sia individuali sia collettive, possano avere come origine le violenze subite dai bambini per educarli. Esiti negativi che gli abusi psicofisici inflitti ai bambini e alle bambine, in particolare all’interno della famiglia, comportano nella crescita e nell’età adulta. La Miller così scriveva nel 1980: “Caratteristico della pedagogia nera è anche fornire al bambino, sin dall’inizio, false informazioni e opinioni che si trasmettono di generazione in generazione e vengono accolte dai bambini con rispetto, per quanto non soltanto esse siano indimostrate, ma si possa anche provare che sono false. Tutto questo comporta forti disagi che, nei giovani possono manifestarsi con azioni aggressive, forme di bullismo cruente, che se non prevenute e, comunque, affrontate in modo adeguato, possono formare un futuro adulto con disturbi di personalità, portatori di altre forme di violenza e prepotenza come azioni distruttive, con abusi e aggressioni verso l’individuo, la società e le organizzazioni.” In certi casi, quando qualcuno che a causa della sua disagiata educazione, o come la chiamerebbe Reich, “peste emozionale”, non riesce a trovare (più) senso nelle aggressioni eterodirette, rivolge tutta la violenza che ha covato dentro verso se stesso e si uccide, ponendo fine così al suo dramma esistenziale.

In questa carrellata di violenze, abbiamo tralasciato l’infinito dibattito tra natura e cultura, la biologia dell’aggressività, le determinanti genetiche, anatomiche, ormonali, poiché il comportamento violento umano è un fenomeno complesso e molti suoi aspetti e significati sono ancora da capire e da approfondire, come l’innato e l’acquisito, le differenze comportamentali di genere riguardo la violenza subita o agita; abbiamo anche tralasciato i vissuti riguardo la frustrazione e la risposta alla violenza, la resilienza individuale e gruppale.

Dove c’è umanità abita in qualche modo la violenza: nelle carceri, nei tribunali, nelle mafie di tutti i tipi, nelle polizie, nei “burosauri”, nei benpensanti, nei docenti, in tutti quelli che si ispirano a Pilato, in noi stessi. Infine ci piace ricordare quanto afferma lo storico Carlo Maria Cipolla: “C’è una discrepanza tra sviluppo tecnologico e sviluppo etico. Nel senso che lo sviluppo tecnologico è cumulativo, cioè ogni nuova conoscenza scientifica, ogni nuova scoperta tecnologica viene ad aggiungersi al patrimonio delle conoscenze e delle scoperte precedenti. Invece lo sviluppo etico non è cumulativo: non è che uno diventi necessariamente migliore di suo padre o di suo nonno. In fondo cominciamo sempre da capo. Per cui il migliore dei nostri non è detto che sia eticamente migliore di un greco dell’epoca di Aristotele”. Nel caso, poi, non trovassimo convincente nessuna delle affermazioni precedenti e rimanessimo del parere che la natura umana sia immodificabile, potremmo ricorrere pur sempre a Watzlavick che può venire in nostro soccorso con le sue “Istruzioni per rendersi infelici”.

