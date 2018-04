La Terza Repubblica en marche: misteri, incognite, trappole

🔊 Ascolta l'articolo

L’aveva intuito il vecchio Bossi quando diceva: “il Paese è seduto su tre bombe atomiche: pensioni, giovani e sanità”; la percezione di essere seduti su qualcosa di molto esplosivo è più viva che mai. Qualcun altro sostiene di avere dato solo una spintarella: “Noi non siamo anti-sistema. È il sistema che è venuto giù da solo. Noi gli abbiamo dato soltanto una piccola spinta.” La citazione è di Beppe Grillo e contiene un’altra inconfutabile verità, la fine della Seconda Repubblica.

La causa, perlomeno quella interna, sta tutta nell’acuto malessere sociale che si è espresso omogeneamente da nord a sud contro Pd e FI il 4 marzo, le forze politiche responsabili dei duri sacrifici imposti negli ultimi 25 anni sia ai lavoratori che a buona parte dei ceti medi.

Il voto ha espresso l’aspettativa di massa che almeno qualcosa del maltolto venga restituito, come da certe promesse elettorali: la Lega ha sfondato con l’impegno di abolire la legge Fornero e introdurre la flat tax al 15%; il M5S con il reddito di cittadinanza e l’aumento delle pensioni minime, specie al sud, dove il successo è dovuto alla situazione senza sbocchi che negli ultimi 15 anni ha costretto 1,7 milioni di meridionali ad emigrare al nord e all’estero, con intere regioni in cui la disoccupazione giovanile supera il 50%, l’abbandono scolastico si allarga e ci sono zone di povertà assoluta. A sua volta, FI ha perduto rispetto al 2013 oltre due milioni e mezzo di voti a vantaggio della Lega negli strati sociali meno abbienti, perché la sua piattaforma è parsa la copia sbiadita di quella leghista.

Mentre Di Maio aspetta fiducioso (quasi) che si sanino i conflitti interni alla coalizione di destra e a quella di sinistra, è il caso di ricordare che il voto del 4 marzo contiene anche un rigetto delle élite al potere in toto, sia quelle italiane che quelle europee, contro le quali Di Maio e Salvini avevano abilmente concentrato l’attenzione.

La crescita delle diseguaglianze sociali, l’impoverimento di tanti che pure il lavoro ce l’hanno, la costosissima protezione delle banche (il salvataggio di Monte Paschi e banche venete ha inghiottito finora più di 10 miliardi), l’arroganza, l le bande di profittatori e corrotti insediate a tutti i livelli, il martellamento dei poteri europei sull’obbligo di tenere in ordine i conti e proseguire con le politiche di “austerità” a tempo indeterminato, hanno creato le condizioni ideali perché passasse il messaggio “populista”: a noi che mandiamo avanti la baracca, a noi “popolo”, tocca sempre stringere la cinta, mentre loro ingrassano sulle nostre spalle. Una rivolta anti-oligarchica e anti-UE.

Il 4 marzo è stato, nello stesso tempo, un referendum contro gli immigrati. Avevamo avvertito un vero e proprio salto di qualità nella criminalizzazione delle popolazioni immigrate e le elezioni l’hanno confermato, registrando una larga presa del razzismo a livello di massa. Specie nelle aree urbane più degradate e negli strati sociali più esposti all’insicurezza fisica e sociale (anziani, casalinghe, abitanti delle zone e dei quartieri più infestati dallo spaccio delle droghe, disoccupati). Del resto il ritorno in campo di forme e forze di nazionalismo aggressivo e razzista in nome del primato degli interessi dei rispettivi “popoli” accomuna ormai gli Stati Uniti e i paesi europei.

La seconda repubblica, quindi, è stata affossata dal basso e dall’alto. Loro malgrado, l’hanno affossata anche i potentati capitalistici nazionali, europei e globali che con la loro pressione a proseguire e, se possibile, accentuare tale politica (vedi il referendum), hanno fatto pagare un prezzo salato a chi ne è stato il più fedele interprete: il Pd. Indicativa, in questo senso, la frase di Renzi: “Nessuno più di questo centro-sinistra è venuto incontro a Confindustria”. Vero. Il solo punto su cui le due spinte, dal basso e dall’alto, si sono incrociate è stato nell’attacco alle lavoratrici e ai lavoratori immigrati.

Con la seconda repubblica è stata liquidata pure la vecchia sinistra “riformista”. I tentativi degli ex-Pci (e dell’ex-sinistra Dc) di approdare a un liberismo sempre più marcato, sono infine naufragati. Il loro riformismo senza riforme ha prodotto una delusione generalizzata e di massa. Il loro successivo riformismo contro-riformista gli ha progressivamente alienato anche le nuove generazioni e le nuove figure proletarie. Quello che si prospetta, invece, è l’ulteriore declino del Pd con ulteriori scissioni. Tant’è che il sempre più trasparente progetto di Renzi per il futuro è quello di farsi un “partito” ancor più personale del Pd degli ultimi anni, sul modello-Macron/En marche. Tifa per lo sfascio per poter tornare in scena da salvatore della patria.

Dei riciclati di LeU forse non è il caso parlare: volevano conservare prebende, un pugno di loro ce l’ha fatta contando sul risentimento anti-Renzi, ed è finita lì. Non hanno futuro. Quanto a Potere al Popolo i suoi 320.000 voti sono appena la metà di quelli che raccolse nel 2013 Rivoluzione civile dell’indimenticabile Ingroia, il 30% dei suffragi dell’Altra Europa con Tsipras (nel 2014).

Se da un lato l’area di Rifondazione, dopo l’ennesima delusione elettorale, si allontana dal progetto per vivere la definitiva diaspora in tanti disparati rivoli, l’entusiasmo dei gruppi di giovani presenti il 18 marzo a Roma e la tenacia con cui Eurostop punta a egemonizzare PaP per spostarlo tutto su posizioni “sovraniste”, lasciano immaginare che l’esperienza possa continuare, forse anche in modo più strutturato. Per andare dove? In qualche consiglio comunale (i risultati di alcuni quartieri di Napoli già lo consentirebbero) e, chi sa, anche in altre sedi istituzionali, il parlamento europeo ad esempio, specie se si salderà in modo ancora più stretto di oggi l’asse con il movimento che fa capo al sindaco di Napoli e a Varoufakis. Una gioventù istruita, sotto-remunerata, costretta all’umiliante sequenza di stage e contratti ultra-precari può alimentarla, riuscendo a intercettare pure aree di disagio molto più radicale da alleviare, com’è avvenuto a Napoli, con interventi concordati con le amministrazioni comunali.

Crollata l’impalcatura della seconda repubblica nasce la repubblica dei cittadini, proclama Di Maio. Una repubblica che rimette al centro il parlamento, la democrazia diretta, la democrazia del web, secondo Casaleggio jr, proprietario assoluto, via web, delle informazioni che servono per tenere in pugno i 5S. Insomma, una sorta di palingenesi delle istituzioni, con la completa riconciliazione tra stato e “popolo”. La vecchia esecrata casta è stata sotterrata, insieme ai suoi rituali inginocchiamenti ai poteri forti. Ora al posto di comando c’è il “popolo sovrano”.

Questa aria piuttosto demagogica grillo-leghista si dovrà presto e comunque confrontare con la “sovranità dei mercati”. I quali mercati hanno già fatto annunciare che per il 2019 servirà una manovra da 30 miliardi, preceduta quest’anno da una manovra bis di altri 4-5 miliardi, e seguita probabilmente (questo il parere di FMI, UE e BCE), da una Fornero-bis che tagli di nuovo la spesa pensionistica (nella Grecia di Tsipras è stata già tagliata tredici volte).

Con la sua glaciale lingua di comando la Lagarde ha inquadrato entrambi i movimenti: “Le idee politiche cambiano nel tempo. Cambiano quando qualcuno arriva al governo e deve prendere decisioni per il proprio paese. (…) Dall’Italia, cioè da Lega e M5S, mi aspetto una prova di realismo”. L’effetto è già visibile: invece che di flat tax, Salvini parla genericamente di riduzione delle tasse; invece che di reddito di cittadinanza, Di Maio parla di generiche misure contro la povertà. Sarebbe tuttavia ingenuo che dopo aver sventolato promesse mirabolanti, i (quasi) vincitori delle elezioni non cambiassero assolutamente nulla.

Bisognerà anzitutto vedere se all’accordo M5S-Lega per le presidenze delle Camere farà seguito, o no, un analogo accordo di governo. Ostacoli ideologici sostanziali non ce ne sono. Lega e 5S sono accomunati dalla medesima forma iper-individualistica dell’ideologia dominante (per entrambe il cittadino-campione da tutelare prioritariamente è il piccolo-medio imprenditore) e da un’ideologia identitaria ostile alle popolazioni immigrate (il discorso di Grillo di fine anno 2017 era una delirante ode all’italianità che ben si accoppia con il “prima gli italiani” di Salvini-2018). I problemi derivano, piuttosto, dai loro bacini sociali di riferimento, che si intersecano senza però coincidere.

Intanto, visti i vincoli che i “mercati globali”, prima ancora che Bruxelles, pongono a uno stato iper-indebitato quale è quello italiano, non è possibile sommare flat tax e reddito di cittadinanza. Il M5S ha mietuto consensi tra i giovani, gli studenti e gli strati sociali più acculturati, proprio dove Lega (che ha il massimo di seguito nella fascia d’età 45-64) e la restante destra sono deboli: tra i pensionati il M5S è al 16%, la destra al 42%, mentre queste percentuali quasi si rovesciano tra gli studenti. Tra i lavoratori salariati il punto di massima forza dei 5S è tra i pubblici dipendenti e i salariati con contratti a tempo indeterminato (43,5%), là dove la destra a stento supera il 25%. È parzialmente differente anche l’insediamento nelle piccole imprese, con Lega e FI forti in quelle tradizionali e nei distretti industriali storici, il M5S nei nuovi rami legati a informatica e comunicazioni. E forse c’è qualche differenza pure nel voto operaio che ha beneficiato tanto Lega che M5S, con la Lega più forte nelle aree industriali del nord e negli strati a qualifica superiore.

Insomma, sarà complicato rispondere ad aspettative sociali che in parte si sovrappongono, in parte divergono o collidono. E tanto più lo sarebbe se tornasse a mordere la recessione, o avvenisse anche solo l’aumento dei tassi e del peso del debito di stato. Né avrebbe vita più facile un governo M5S-Pd o destra-Pd. In ogni caso si prospetta una fase di instabilità che potrebbe concludersi anche con nuove elezioni a scadenza ravvicinata, provocando laceranti scontri dentro FI e Pd, e forse una situazione ai limiti del caos istituzionale. Ad oggi la sola certezza è l’incertezza.

Che piaccia o meno a Grillo/Di Maio e Salvini e alle rispettive corti di nuovi deputati, è impossibile sfuggire alle determinazioni dell’economia e della politica internazionale, a meno di non voler scatenare un acuto conflitto con i centri di comando del capitale globale e di quello nazionale – un’ipotesi che a dei “rivoluzionari” del genere fa paura. La loro terza repubblica nasce mentre si infittiscono i segnali di grosse guerre commerciali, mentre il militarismo avanza ovunque su impulso degli Usa, le relazioni internazionali e le relazioni interne all’UE si tendono, e riprende a incombere il rischio di una nuova acutizzazione della crisi. L’illusione di tanti lavoratori e cittadini comuni che questa terza repubblica sanerà le ferite inferte dalla seconda, potrebbe non durare più a lungo di così.

