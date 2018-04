Spazi siderali e desiderio d’altri mondi: nascita dell’Homo Game

🔊 Ascolta l'articolo

Nella nascita di ogni nuova passione, – intendo di quelle che permeano l’intera vita di un individuo – è chiaro anche ai più ignari che il desiderio che la produce deve albergare a grandi profondità. “Extraterrestre portami via”, refrain di una canzone degli anni ’80 scritta da Eugenio Finardi fu un canto che ha avuto un seguito, bandiera di un desiderio collettivo di fuggire dallo spazio diventato “stretto” dei confini terrestri, e dalla proiezione profonda verso spazi siderali e altri mondi, fino alla realizzazione di una nuova forma culturale, quella della “simulazione”: la diffusione dei videogiochi nel corso degli ultimi trent’anni ha influenzato così profondamente l’immaginario collettivo delle generazioni coinvolte fino a modificare completamente la concezione del Sé.

Si tratta di sostanziali cambiamenti della percezione spazio-temporale e delle concezioni di identità, alterità, verità e finzione, del rapporto fra realtà e gioco che, attraverso la simulazione di un mondo alternativo con cui è possibile interagire, ha modificato il paradigma sociologico diventando lente di interpretazione della realtà. Esiste un punto di equilibrio tra l’intrinseca lucidità del mezzo ludico e la sua capacità inedita di generare realtà alternative esperibili ed esplorabili, ma dove finisce il gioco e dove inizia la simulazione? In che misura gli universi video-ludici sostituiscono le manifestazioni del reale? Si tratta di dualismi complessi, alla base di un dibattito particolarmente vitale nell’ambito delle scienze sociali e della filosofia.

Per Vanni Santoni, autore del romanzo “La stanza profonda”, (prima volta che l’argomento rientra tra i libri candidati al Premio Strega), i giochi di ruolo sono stati (e sono ancora) un’avanguardia culturale: chiunque abbia mai partecipato a un gioco di ruolo è stato in una stanza profonda. Quel luogo nel quale prendono forma mondi fantastici che esistono nell’immaginario condiviso dai partecipanti, quel luogo dal quale si entra nel dungeon, termine intraducibile perché “solo quella parola va a formare ciò che ci si attende da quel salto in una terra immaginaria”: un diagramma di flusso fatto di stanze e porte e trappole, passaggi segreti e mostri e scale, pozzi e sepolcri, predelle e statue, tane, fiumi sotterranei, tesori: insomma, l’avventura mentale più audace finora esperita, fatti salvi gli scrittori di fantascienza che, volere o volare, hanno viaggiato negli stessi luoghi molto tempo prima della nascita stessa del medium formidabile, immaginando possibilità di esistenza in spazi siderali e altri pianeti raggiunti con mezzi al loro tempo immaginifici ma, col senno di poi, realizzati dall’uomo futuro.

La fantascienza (genere letterario di nicchia perché mai considerata “letteratura” per questa sua caratteristica di volo surreale) è metafora di futuro e perciò, metafora di “finzione”. Ma l’immaginazione non racconta fatti alternativi, ovvero quel genere di bugie che servono a rassicurare, raggirare, manipolare: ha altre finalità, e non è pericolosa in senso cognitivo; al contrario, serve a capire meglio, serve, più precisamente, a misurarsi col dubbio, a prendere atto della resilienza dell’ombra e della necessità di riassorbirla come una componente necessaria. Serve a diventare grandi senza dimenticare di essere stati bambini, ad accettare l’oscurità e la creazione incompleta, come nel paradossale rito di ringraziamento di Estraven in The Left Hand of Darkness, e a sapere che la vita è edificata in fondo su ciò che è ignoto, imprevisto, indimostrato, incongruo e pertanto capace di innescare una reazione. Un’impresa che prevede un premio da conquistare e questo premio si chiama Libertà.

Per chi non appartiene al mondo dei nativi digitali che, fin dai primi anni di età hanno scelto di vivere buona parte della propria esistenza in una “stanza profonda” (fuor di metafora) attraverso i videogiochi, l’idea di superficie è quella che lo facciano per divertimento, e in parte è così.

Tuttavia, se li si analizza nei loro elementi costituenti, appare evidente che si tratta di qualcosa che nella scelta di aggregarsi secondo modalità che hanno una spiccata dimensione rituale, lasciano intravedere il contrario e cioè che il videogioco non indica affatto un “bisogno di rito”, peraltro in una società de-ritualizzata, o meglio, organizzata intorno a riti svuotati di senso e di effetti reali.

Innanzitutto perché un videogiocatore gioca per ore anche da solo: è solo dopo aver vagliato e solcato imperituri mondi che desidera confrontarsi e, nel desiderio competitivo, dimostrare la propria capacità di avere raggiunto determinati traguardi. Proprio per questa caparbia solitudine dentro una nube che lo nasconde al mondo si è conquistato il titolo, credo erroneo, di “nerd”.

Di questa “nube” tempo fa facevano parte anche le sottoculture legate all’informatica, che oggi sono diventate così egemoni da portarsi dietro tutti gli immaginari di questa sfera. In questo modo anche il gioco di ruolo ha perso il suo potenziale contro-culturale ed è diventato, se vogliamo, un misto tra una nicchia e cultura mainstream. Gli immaginari fantasy forse ancora di più: con l’avvento di fenomeni globali come i film del Signore degli anelli, la serie del Trono di spade o Harry Potter, ci troviamo in piena cultura mainstream contemporanea. E forse questo è anche quello che le controculture più spiccatamente politiche rinfacciavano ai primordi dei giochi di ruolo negli anni ’70: il fatto che invece di essere là fuori a cercare di cambiare il mondo preferissero chiudersi nella “stanza profonda”, ovvero che l’auto-referenzialità del gioco di ruolo ne depotenziava la forza e l’impatto reale che avrebbero potuto avere sul mondo esterno. Oggi gli effetti dei giochi di ruolo sono ovunque, si trovano tracce di idee viste per la prima volta in Dungeons & Dragons non solo nell’industria del gaming o nei prodotti cinematografici o televisivi o letterari afferenti a quel campo fantasy ormai mainstream, ma anche nella struttura stessa delle schede profilo dei social network. Ma il vero potenziale rivoluzionario, quello del creare mondi immaginari condivisi e con regole proprie forse non ha ancora trovato un vero sbocco nella realtà, forse è ancora lì latente e aspetta di esplodere davvero secondo modalità che ancora non vediamo.

La stanza profonda racconta le vicende di un gruppo di ragazzi che una volta alla settimana per vent’anni si ritrovano per “giocare dei ruoli”. Ci sono i giocatori più fedeli, quelli che non hanno mai perso un martedì, e ci sono quelli che hanno avuto solo un ruolo da comparsa o poco più, ci sono le vicende dei giocatori e c’è la vera e propria epopea dei giochi di ruolo (con passaggi di storia e filosofia del gioco), c’è il mondo intorno che cambia e c’è la stanza dei giochi in cui invece il tempo sembra non passare, c’è la vita di provincia che si fa sempre più alienante e c’è quella dimensione parallela in cui i fiumi di acqua viva – quelli vivificati dalla potenza mistica dell’immaginazione- sembrano non prosciugarsi mai.

Il saggio di Santoni è importante in quanto apripista della “controcultura generazionale” che potremmo chiamare la “Trilogia degli interessi in comune”, dal titolo del romanzo che la inaugurò, nel 2008. Gli interessi in comune sono di volta in volta le droghe, i rave party e i giochi di ruolo e ritraggono un polittico della cultura underground con uno stile libero come la cultura che lo permea, capace di alternare prosa aulica e vernacolo, versi e reportage, documenti e invenzione, linguaggio saggistico (con tanto di note) ed elegia, ecc., in una tavolozza stilistica che è già essa stessa contro-culturale. Libri che ne ricordano altri, pieni di tutto ciò che rappresenta l’identità simbolica collettiva (impianti stereo, macchine fotografiche, pc, racchette da tennis e cose così), ma interiorizzati: lì si tratta dell’identità collettiva manifesta a volte di un’intera nazione, qui della sua ombra, della sua anima.

Quello che rende “La stanza profonda” importante nel panorama della letteratura italiana di questi anni, è proprio l’aver dato corpo a questa ombra, nonché a una costellazione etica ed estetica che il romanzo disegna e fa ruotare sopra e intorno ai suoi personaggi ed eventi, senza che questa trascenda mai il racconto fino al punto da farlo apparire un racconto a tesi. Così come, mescolate con l’impasto di notizie e nozioni specialistiche e con la libertà stilistica, stanno le strutture più semplici e universali della narrazione, della fiaba e del romanzo di formazione o, per meglio dire, di contro-formazione: basti pensare alla vicenda del protagonista e all’enorme determinazione con cui insegue il sogno di costituire un gruppo di gioco nonostante gli ostacoli e nell’apparente deserto in cui si muove. Oppure alla costituzione naturale di una comunità che giocando si autogoverna, sperimentando le infinite possibilità alternative che si dischiudono nel rapporto aperto tra libertà e regolamenti. O, ancora, alla storia della conquista e della gestione delle leadership non autoritarie e al riconosciuto primato demiurgico della mente e dell’immaginazione. Quasi un “diario di resistenza nell’epoca del trionfo dell’omologazione”.

Santoni in fondo vuole mettere in evidenza il fatto che nulla avviene per caso, che il trionfo dei giochi di ruolo e delle loro espansioni online (come i social) è il segno di un’epoca dove tutto è diventato narrazione, la realtà/identità come la conoscevamo scompare e viene sostituita da un’attività ludica il cui significato profondo (la coscienza, l’analisi logica, la scrittura, l’ego) soggiace al centro di un labirinto sotterraneo (l’inconscio, l’oralità, l’istruzione per l’esecuzione) diverso da soggetto a soggetto eppure eternamente uguale.

«Ciò che già sta accadendo – sostiene Ray Kurzweil, inventore e direttore del reparto ingegneria di Google – è che le macchine ci stanno potenziando. Ci stanno rendendo più intelligenti. Entro il 2030 saremo in grado di collegare le neocortecce dei nostri cervelli, avremo una porzione maggiore di neocorteccia cerebrale, saremo più divertenti, saremo più bravi a suonare strumenti musicali, saremo più sexy. Esemplificheremo tutte le cose lodevoli nell’essere umano, ma ad un livello superiore».

Il gioco di ruolo diventa allora una sorta di apprendistato religioso/antropologico, il cui momento principale è quello della convergenza – nel gioco, «sovrapposizione» – tra persona “reale” e personaggio: come in una lettura libresca, il lettore e il giocatore devono contare sulle loro forze per andare avanti, per arrivare alla fine, per comprendere il senso di tutti i passaggi difficili.

Il videogame è diventato a tutti gli effetti un medium che sembra riassumere tutti gli elementi principali degli altri mezzi di comunicazione: emozioni diluite e prolungate come in un libro; effetti speciali, colonne sonore ed immagini che colpiscono il pubblico; commenti esterni e opportunità di rivedere le proprie performances. Inoltre ha il potere di interagire con il personaggio e con l’andamento della storia. A differenza di ogni altro medium tradizionale, i videogames e internet si basano sull’interazione con l’utente, che non è solo azione-reazione ma anche spazio creativo.

Il videogame è un medium dalle molte sfaccettature che ha ormai raggiunto la sua maturità, e riesce a coinvolgere praticamente ogni campo, da quello sociologico a quello economico, da quello antropologico a quello esistenziale.

Molto più dei libri, dei film o della musica, i videogames obbligano a prendere delle decisioni. I romanzi possono stimolare la fantasia e i sentimenti, la musica può evocare forti emozioni, ma i videogames obbligano a scegliere e ad assegnare delle priorità nelle decisioni da prendere. Proprio da questa caratteristica di dover prendere delle decisioni derivano i benefici intellettuali dei videogiochi, perché imparare come si deve pensare significa imparare a prendere le giuste decisioni: valutare le prove, analizzare le situazioni, consultare gli obiettivi a lungo termine, e poi decidere. Nessun altro medium riesce ad impegnare direttamente l’apparato decisionale del cervello allo stesso modo di un videogame. E’ vero che dall’esterno, l’attività di un video-giocatore sembra essere solo una furia di click e questo spiega il perché del giudizio negativo riservato all’uso di un videogioco. Ma se si osserva attentamente l’interno della mente del giocatore ci si rende conto che l’attività primaria è totalmente di un altro genere, ovvero quella di prendere decisioni e di scegliere strategie a lungo termine.

Da non sottovalutare infine che un giocatore di ruolo della rete ha a sua volta caratteristiche interessanti: una forte resistenza allo stress, un’ottima capacità organizzativa e relazionale, la tendenza a lavorare in team e per obiettivi, una grande facilità ad intessere rapporti sociali senza farsi fuorviare da elementi irrilevanti. Possiede un’ottima capacità di scrittura ed analisi del testo scritto, e ovviamente è un utilizzatore evoluto dei programmi e delle risorse della rete. Insomma, è nato l’Homo Game e desidera una stella che sia tutta sua.

