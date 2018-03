Alici, che passione!

🔊 Ascolta l'articolo

Sono il cult del momento, ci racconta Davide Paolini dal suo sito itinerante “Il Gastronauta”: tutti le vogliono, tutti le chiedono, sono le acciughe “miliardarie” del Cantabrico, tratto di mare dell’Oceano Atlantico che bagna la costa nord della Spagna e la costa nord ovest della Francia. Pochi sanno che il successo straordinario di queste acciughe lo si deve agli italiani, riconosciuto non appena si entra nella capitale delle “anchoa”, ovverosia nel Puerto de Santona dove una grande targa recita: “Paseo de los Salazoneros Italianos”.

Paolini ci dice poi che alla fine dell’Ottocento e fino ai primi del Novecento arrivarono a Santona decine di siciliani (tutt’ora uno dei leader fra i produttori si chiama Sanfilippo), napoletani e genovesi che possedevano l’arte della conservazione delle alici, della salagione e della messa in barili, sconosciute ai pescatori spagnoli. E, in un secondo tempo, che un altro italiano (Giovanni Vella Scagliola), per primo ha insegnato a dissalare, pulire e diliscare le acciughe, dando vita al grande boom di un prodotto, da sempre ritenuto povero. Viene da chiedersi però quali siano le valenze di questo pesce azzurro spagnolo: non possono negarsi la straordinaria qualità delle acciughe del Cantabrico: sono grosse, dalla polpa molto consistente e saporita. Superiorità che ben si riflette nel prezzo, ormai da paragonare ai cibi di lusso (al noto Bar Brutal di Barcellona, 2 filetti, ripeto 2, costano 7 euro).

E’ anche vero che il pescato arriva appunto dal Mar Cantabrico, freddo e non inquinato che permette alle acciughe (della specie engraulis encrasicolus) di crescere maggiormente in dimensione. La pesca inoltre è regolamentata e stabilita di anno in anno per non permettere, di fronte alla enorme domanda, un massivo sfruttamento del mare (dal 2005 al 2010 è stato imposto un fermo biologico di ben 5 anni perché le acciughe erano quasi a rischio estinzione). Le diverse fasi di lavorazione sono tutte manuali nelle marche migliori che mettono sul mercato solo pescato tra aprile e maggio, prima quindi della deposizione delle uova, una scelta che permette un sapore migliore e un migliore assorbimento di sale nei filetti. Dunque una politica ben attenta di pesca sostenibile e un marketing incentrato sulla valorizzazione della denominazione territoriale.

Non si può dire la stessa cosa delle nostre acciughe siciliane, sia per il mare poco freddo e sfruttatissimo, sia per le frodi che vedono (anzi, non si vedono ma ci sono) l’amatissima “neonata”, ovvero tonnellate (malgrado i sequestri) di sarde appena nate nei mercati cittadini, che costa carissima e si vende lo stesso, soprattutto in concomitanza di certe festività, e per il rispetto di una tradizione culinaria dura a morire come quella di San Giuseppe.

Tralasciando la “neonata” con la speranza che i palermitani in particolare riescano a farsene una ragione, oggi possiamo deliziare la nostra tavola con le alici marinate, un antipasto di origine catanese e dalle molte varianti, come sempre piatto povero della cucina marinara tradizionale del Sud che si preparano con alici fresche marinate nel limone o nell’aceto.

Come preparare le alici marinate

Pulite le alici tagliando la testa ed eliminando il budello e la lisca centrale. Lavatele sotto acqua corrente, mettetele in un contenitore e copritele con due cucchiaini di sale ed il succo di tre limoni. Lasciate marinare le alici per 24 ore in questa emulsione. Sciacquatele sotto l’acqua ed eliminate il sale delicatamente. Asciugatele con la carta da cucina. Mettete poi le alici in una ciotola, l’una accanto all’altra, e versate la marinatura di olio evo, succo di limone e menta, se vi piace.

Ricordiamo una cosa importante: spesso nel pesce crudo è presente il parassita “anisakis” che può infettare l’uomo e può essere debellato solo attraverso la cottura o il surgelamento del pesce crudo per 24 ore. Questa regola vale anche per le alici marinate.

Varianti:

Alici marinate al succo d’arancia

Fate marinare le vostre acciughe con il sale, l’aceto bianco (di mele, preferibilmente) e il succo di un’arancia. Come erba aromatica, vi consiglio il timo.

Alici marinate con cipolle

Per servire le alici marinate con le cipolle seguite la ricetta classica con la marinatura al limone (o con l’aceto se preferite) e prima di servire cospargete le alici con una cipolla bianca tagliata a fettine sottili. Decorate con prezzemolo fresco tritato.

Alici marinate crude alla siciliana

Le alici marinate crude, dette anche masculini cunzati, sono un piatto della cucina siciliana e seguono la preparazione della ricetta classica: al momento di servirle, però, aggiungete un pizzico di peperoncino e uno spicchio d’aglio intero nell’olio in modo che doni il suo profumo senza risultare invadente.

Come conservare le alici marinate

Le alici marinate si conservano per 5 giorni completamente ricoperte di olio in frigorifero. Il congelamento, purtroppo, deteriora eccessivamente la carne delle alici, quindi meglio consumarle fresche.

Il vino migliore da abbinare alle alici marinate è un vino bianco, leggero, fresco e profumato.

