Palermo approda a Beirut con la fotografia architettonica di Francesco Ferla

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il 30 dicembre scorso, a Beirut, l’Ambasciatore italiano Massimo Marotti e il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Beirut, Edoardo Crisafulli, hanno presentato alle principali testate giornalistiche ed emittenti televisive arabe, francesi e inglesi, in presenza del Ministro alla Cultura Libanese, Ghattas Khoury, il focus sul Mediterraneo: “Italia, Culture e Mediterraneo”. Si tratta di un’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Dicastero dei Beni culturali, che si svolgerà in tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa nel corso di tutto il 2018. Il programma, che rientra nel piano straordinario: “Vivere all’Italiana“, prevede un gran numero di attività di alto livello, tra le quali la mostra fotografica: “Palermo, Norman-Arab-Byzantine Culture. Photography by Francesco Ferla”, che si svolgerà a Beirut nel 2018. Le fotografie dell’architetto Francesco Ferla sono state scelte perché’ esprimono con grande potenza l’identità mediterranea, e grazie alla proiezione su sfondi di cieli significativamente nebulosi con squarci di luce abbagliante, a tratti misticamente degna della migliore tradizione spirituale dell’Oriente, sono generalmente considerate sintesi espressiva del dialogo interculturale ed interreligioso frutto di scambi e contaminazioni, di tradizione ed innovazione. Quella di Ferla e’ “una pittura fotografica“, sintesi culturale intesa quale veicolo di conoscenza e di pace tra i paesi che compongono l’area mediterranea. La Sicilia, come il Libano, è un crocevia del Mediterraneo, e rappresentano entrambi luoghi storici di scambio, integrazione, comunicazione di culture diverse. Il Ministro Khoury e’ intervenuto sottolineando i profondi legami di amicizia che legano i due Paesi, facilitati da un sostrato culturale comune che risale a tempi antichissimi, evidenziando che l’Italia rappresenta per il Libano un importante modello di riferimento in termini di creatività e di comprovata capacita’ di valorizzare il proprio patrimonio culturale. Alla conferenza stampa è intervenuto anche Bartolomeo Pietromarchi, Direttore del MAXXI, per parlare della mostra d’arte contemporanea “Classic Reloaded” che verra’ inaugurata a Beirut il 28 giugno.

Per l’Ambasciatore Marotti, la città di Palermo, designata Capitale Italiana della Cultura 2018, incarna questo passato comune. “I romani, i greci e i fenici hanno lasciato segni. Palermo ha un passato multilingue e multireligioso, come i nostri due paesi. Questo è ciò che li rende ricchi “.

La Mostra fotografica a Beirut di Francesco Ferla è l’evoluzione di un percorso iniziato nel 2014 con la Mostra organizzata dal Comune di Palermo e dall’Assessorato alla Cultura, “Palermo arabo-normanna, le Cattedrali di Cefalù e Monreale, Candidate per l’iscrizione nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco”; mostra che ebbe un risalto mediatico straordinario, ed è stata ripetuta all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, nell’estate del 2017, nei prestigiosi spazi di Palazzo Galliffet. Grazie alla collaborazione tra l’Assessore alla Cultura Andrea Cusumano, e il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Beirut, Edorado Crisafulli, la mostra è stata inserita tra gli eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, determinando l’uscita definitiva di Palermo dai suoi confini e trovando la maniera maggiormente sincretica per raccontarla all’estero, comunicando, attraverso la sublime bellezza e l’originalità’ assoluta delle foto di Ferla, palermitano doc, il proprio patrimonio storico culturale. Impegno, quello di Francesco, che non si ferma: il 24 Aprile 2018, all’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, sarà inaugurata la mostra “Palermo, Arquitectura”, un viaggio tra architetture eterogenee, sacre e civili, con un occhio speciale al barocco, di quel caleidoscopio di culture che è Palermo.

Edoardo Crisafulli durante la conferenza ha illustrato le iniziative in programma a Beirut che spaziano dal cinema alla danza, al teatro, alla musica classica, al jazz, all’arte contemporanea, alla gastronomia, alla diffusione della lingua italiana. Tra i grandi eventi la celebrazione dell’Anno Rossiniano, il Festival BIPOD (di danza contemporanea) e la già’ citata mostra fotografica di Ferla, oltre a un prestigioso concerto di Stefano Bollani.

Un evento itinerante inserito tra quelli che il Ministero degli Affari esteri realizzerà nei Paesi dell’area del Medio Oriente e del Nord Africa, abbracciando l’arco che va dal Marocco all’Iran.

“Le meraviglie arabo-normanne-bizantine palermitane- dice Ferla – rappresentano un tassello del processo culturale di Palermo e del Mediterraneo. Il segno dell’integrazione multietnica e multiculturale attraverso l’arte e l’architettura nei secoli”. Prima tappa della mostra, sara’ quindi a Beirut il prossimo luglio.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha voluto a tal proposito sottolineare: “Palermo non è una città europea, ma una città mediorientale in Europa e, applicando lo ius soli, siamo orgogliosi di essere Europei. Palermo é Istanbul, Gerusalemme, Beirut (…). Tutto questo passa attraverso il dialogo, la cultura dell’accoglienza, la coabitazione, la convivenza dei diversi. Io credo che oggi, finalmente, Palermo sia diventata nel mondo un punto di riferimento nell’accoglienza dei diversi, una cornice garanzia di armonia e rispetto di ogni persona umana”.

Di Beirut, capitale politica e culturale del Libano, il paesaggio urbano e le guerre sono l’iconografia centrale che attraversa tutti i lavori della mostra, fino a somigliare alla Guernica di Picasso squarciata e frantumata dai bombardamenti. Negli Anni ’80/’90 e ancora dopo con la guerra Israele-Libano, le immagini sinistre degli edifici sventrati della città testimoniavano le problematiche irrisolvibili di un Medio Oriente in perpetua crisi fra contese petrolifere, neocolonialismi occidentali, dittature locali ed estremismi religiosi. La devastante vita sociale degli ultimi quarant’anni produce naturalmente una frammentazione dell’immaginario, della visione e della cultura visiva. Schegge di vissuto e schegge di città ingombrano la percezione degli artisti. Una realtà/metafora di questa condizione viene proposta da Roy Dib, esponendo le lunghe tende fatte calare sulle facciate delle case di Aleppo fino al marciapiede per nascondere i passanti dal fuoco dei cecchini. Le tende diventano una difesa mobile per proteggersi dagli spari e, durante una performance, ne vengono distribuiti brandelli ritagliati come per far provare al pubblico la fragilità degli abitanti davanti alla violenza scatenata in città. Del resto, della capitale libanese negli ultimi decenni tutti ne abbiamo un simbolico ricordo: l’autostrada di Palermo il giorno della strage di Capaci? «Sembra Beirut». Una qualunque periferia scalcagnata e decrepita? «Sembra Beirut». Un giardino un po’ troppo incolto? «Sembra Beirut». L’espressione «sembra Beirut» in quegli anni era diventata sinonimo di caos all’ennesima potenza. Perché la guerra civile del Libano è stata la prima guerra in diretta, o forse in leggera differita. Non passava giorno che non saltasse un’autobomba, i militari occidentali furono coinvolti per portare la pace con in testa il casco blu dell’Onu, e non passava giorno in cui il Libano non finisse nei titoli dei telegiornali. Dopo ci sono state altre guerre, altre città simbolo: Sarajevo, Bagdhad, Kabul, oggi Aleppo, ma tutte sembrano ancora Beirut. Eppure chi ha conosciuto il Libano e la sua capitale prima della guerra civile lo raccontava come un «Paese di miele e di latte, una città del lusso e della voluttà». Dall’indipendenza nel novembre 1943 allo scoppio del conflitto, nel 1975, è stata l’età dell’oro della città, dove fortuna calamitava fortuna, ricchezza chiamava ricchezza. In quegli anni Beirut e il Libano intero erano la Svizzera d’Oriente. La capitale era una metropoli regionale cosmopolita, un luogo come nessun altro in Medioriente, una città dove i capitali arabi si incontravano con quelli francesi, si mischiavano con l’arte di far affari dei libanesi, l’ingegnosità dei mercanti levantini, la liberalità dei costumi. A ben pensarci gli anni della prosperità erano un vero miracolo per un Paese praticamente senza risorse naturali. Un miracolo che metteva d’accordo tutti: cristiani maroniti, ortodossi armeni, cattolici; e poi sunniti, sciiti, drusi: ma fu una soluzione assai imperfetta, e così venne giù tutto. E allora ecco quell’associazione ricorrente: «Sembra Beirut», il caos. Oggi le cose, finalmente, sono cambiate. Il lungomare e’ stato sistemato e pullula di vita, il centro storico rimesso a nuovo con un progetto, Solidere, tentativo di far rivivere la Beirut ante 1975. Per le strette vie di Harma passa il meglio delle cultura mediorientale. Tutto è risolto? Per nulla. I campi profughi palestinesi sono ancora lì, milioni di rifugiati siriani vivono in accampamenti di plastica nella valle della Bequa’. La politica nazionale prosegue instabile. Così in Libano la precarietà è stata elevata a forma di identità. Eppure se uno pensa a una città mediterranea cosmopolita e effervescente non può far altro che pensare: «Sembra Beirut».

“Palermo come Beirut” titolo’ la Repubblica 32 anni fa, prima pagina dedicata all’attentato che uccise a Palermo il giudice Rocco Chinnici, e la sua scorta. Fraternita’ e solidarieta’, visioni e aspirazioni legano la nostra citta’ a Beirut: o con amore, o niente.

ph. Ambasciata d’Italia a Beirut (Libano), 20 ottobre 2017. Il console Valerio Giorgio è il quinto da destra

ph. in copertina e nell’articolo: Palermo architettonica, Francesco Ferla

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.