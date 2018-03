Il risotto ai frutti di mare di Omero in barca a vela

🔊 Ascolta l'articolo

Veleggiando quando il mare e’ silenzioso e le nuvole all’orizzonte disegnano quadri divini, l’immaginazione liberata viaggia in quegli ampi spazi naturali ariosi e fluttuanti fino a che un certo profumino che sale leggero dall’area della cambusa non attira l’attenzione verso quel pozzo misterioso in cui uno chef marinaio, dalla sua piccola cucina, farà emergere piatti straordinari. Questo perché viaggiare in barca risucchia parecchie energie (anche se non siamo lo skipper e nemmeno semplici marinai) e l’aria stessa, frizzante e ricca di iodio, apre un grande appetito.

Mi e’ capitato quindi di avere un’enorme curiosità su quell’attività fino a quel momento misteriosa per me, e ho voluto assistere per una volta alla preparazione del piatto di quella giornata splendida, solare quanto basta e col giusto vento per navigare con lentezza in prossimità della costa. Era, neanche a dirlo, un risotto ai frutti di mare. “Per fare un buon risotto ai frutti di mare”, esordi il marinaio, “si comincia facendo un brodo di dado di pesce in un pentolino”, (avevo immaginato una lenza gettata fuori dal piccolo oblo’ della cucina da dove sarebbe risalito il pesce necessario per fare un “fumetto”)- mentre nella pentola grande (con fondo di pietra lavica, un dettaglio notevole) si fa un soffritto leggero di aglio, sedano tritato fine e un paio di peperoncini tritati”. Al soffritto Omero (si chiama cosi’) aggiunge un sughetto di cozze (le cozze mangiate la sera prima) e, una volta che si è un po’ asciugato, quattro confezioni di frutti di mare tolti dal frigo qualche minuto prima. “Quando il soffritto e i frutti di mare prendono un po’ di bollore, si butta 1 kg di riso” (siamo in 6 sulla barca, ma, l’ho già detto, il mare raddoppia l’appetito) e lo si lascia dorare per un po’. Il riso va poi fatto tirare piano piano, mescolando, finché assorbe tutto il sughetto e, per ultimare la cottura, si aggiunge poco alla volta il brodo di pesce fatto a parte. In tutto per la cottura considera una ventina di minuti, a fuoco molto lento”.

Sono stupita dalla velocita’ dell’esecuzione, personalmente ci metto molto di piu’ a preparare un buon risotto ai frutti di mare.

“A fine cottura, quando il riso è al dente, si aggiunge un’abbondante noce di burro per mantecare, continuando a mescolare, e del prezzemolo a crudo. Se vi piace posso aggiungere qualche oliva nera”.

Omero ha anche un segreto dello chef, come è giusto che sia: è un mix di spezie che usa per insaporire leggermente quasi tutti i piatti di pesce che fa, aggiunge. Sara’ quello il segreto di quel piatto buonissimo che e’ riuscito a tirare fuori in brevissimo tempo? La delusione per la fantasia da Robinson Crosue che ci acchiappa in molti quando facciamo un giretto in barca, per il pesce non fresco, per l’aggiunta del dado e per il burro che mai avrei usato a fine cottura e’ stata ampiamente compensata dal risultato, molto buono. La prossima volta guarderò con più attenzione per carpire il mistero alchemico di quegli ingredienti da supermercato, o, forse, semplicemente, l’etichetta di quelle spezie che hanno fatto la differenza.

L’aroma del piatto si e’ confuso con l’odore del mare intensamente azzurro e con il canto dei gabbiani in una miscela sognante e, malgrado tutto, riconosco che Omero ha saputo realizzare un’arcadia di sapori che ci ha rese felici e soddisfatti.

