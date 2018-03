“Can you hear me? Mi sentite là fuori?” Addio a Stephen Hawking

🔊 Ascolta l'articolo

Can you hear me? Riuscite a sentirmi?

Apriva così le sue conferenze affollatissime Stephen Hawking, il geniale cosmologo astrofisico quando la sclerosi lo aveva costretto a comunicare con un sintetizzatore vocale e, subito, la sua ironia spezzava l’isolamento e strappava l’applauso commosso. Lo ha fatto anche a Padova nel 2006, la città delle stelle di Giotto e di Galileo, che volle dargli la cittadinanza onoraria e consegnargli le chiavi d’ingresso: come in uno dei più spettacolari dei copioni teatralmente sorprendenti, l’astrofisico nato a Oxford lascia questa terra settantaseienne, a Cambridge, dove ha insegnato a lungo. Scienziato, divulgatore, eretico che ha indagato l’origine dell’universo senza scartare l’ipotesi, contestata, che possano esistere anche più mondi, un “multiverso“, a Padova volle vedere la cattedra di Galileo e la coda fiammeggiante della cometa di Halley, così realistica sopra il presepe degli Scrovegni.

Hawking aveva 76 anni, 50 in più di quelli che sarebbe stato capace di vivere in base alla diagnosi di Sla che gli fu fatta nel 1963. Grazie alla sua ironia e al suo spiccato senso dell’umorismo (“La vita sarebbe tragica se non fosse divertente”) e alla sua voglia di comunicare, Hawking è entrato con forza e a pieno titolo nella cultura popolare traducendo per tutti i misteri dell’astrofisica: celebri i suoi cameo in alcune produzioni cinematografiche, come quando giocò a poker con i fisici in una puntata della serie Star Trek anche se resteranno maggiormente nella memoria quelli che lo videro apparire più volte in episodi dei Simson, dei Griffin e di Futurama, per non dire del film “La Teoria del Tutto”, diretto dal regista premio Oscar James Marsh che racconta la sua storia d’amore con Jane Wilde, la studentessa di Arte di cui s’innamorò mentre studiavano insieme a Cambridge negli anni ’60.

Incomprensibile perciò questo “silenzio di popolo”: nessun post, nessuna foto o citazione sui social, nessun saluto, nessun commento, nessun dolore per una perdita definitiva come la dipartita di un grande e umanissimo genio come Hawking che proprio al popolo sapeva e desiderava comunicare le sue scoperte e quella sua ironica saggezza conquistata dolorosamente, come quando diceva: “per quanto difficile possa essere la vita c’è sempre qualcosa che è possibile fare. Guardate le stelle invece dei vostri piedi”.

“Pochi altri hanno fatto più di lui per ampliare le nostre conoscenze della gravità, dello spazio e del tempo”, ha commentato l’astrofisico britannico Martin Rees. Il contributo scientifico che ha reso celebre Hawking riguarda la sua rivelazione che l’universo ebbe inizio grazie ad una eccezionalità, un punto spazio-temporale infinitamente denso. Lavorando insieme al fisico matematico Roger Penrose, avrebbe dimostrato che la teoria della relatività generale di Einstein “sottintendeva che lo spazio e il tempo avrebbero avuto inizio con il big bang e fine nei buchi neri”, ricorda il sito web di Hawking, e che “il modo in cui l’universo ebbe inizio fu completamente determinato dalle leggi scientifiche”. Anche se la sua malattia degenerativa lo ha colpito sempre più gravemente, privandolo anche della parola, Hawking non si è limitato a sopravvivere. “E’ diventato probabilmente il più famoso scienziato al mondo”, dice Rees, “acclamato per le sue brillanti ricerche, per i suoi libri di successo e, più di ogni altra cosa, per la sua incredibile vittoria sulle avversità“. Nei primi anni ’70 del secolo scorso fu il primo a dimostrare che la radiazione fugge dai buchi neri e che questi non sono in realtà completamente neri. La sua teoria, chiamata successivamente ‘radiazione di Hawking’, ha fatto di lui una star della scienza. Anni dopo Hawking sostenne che i buchi neri non hanno “punti di non ritorno” e che uno dei più misteriosi oggetti dell’universo potrebbe andare ripensato. Stephen William Hawking era nato a Oxford, in Inghilterra, l’8 gennaio del 1942. Esattamente 300 anni dopo la morte di Galileo, come amava sottolineare lui stesso.

L’annuncio è stato dato da un portavoce della famiglia. “Era un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro e la cui eredità vivranno ancora a lungo”, scrivono in un comunicato i figli Lucy, Robert e Tim. “Il suo coraggio e la sua tenacia, insieme al suo humor e alla sua lucidità, sono state di esempio in tutto il mondo. Una volta disse: ‘Non sarebbe davvero un universo se non ospitasse le persone che ami‘. Ci mancherà per sempre”.

Buon viaggio caro Stephen, anche a noi mancherai per sempre, la tua domanda di grande e irriducibile viaggiatore inviata nello spazio immenso, dentro la sua bellezza feroce: can you hear me? ha ottenuto in risposta un immenso silenzio di popolo, e di stelle.

