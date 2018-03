Sei single e il sole non c’è? Portalo a tavola!

🔊 Ascolta l'articolo

Il single vive una afflitta condizione di paria della cucina.

Chi vive da solo, e da solo e senza condivisioni deve provvedere alla farmacia, alla tintoria, alla coda all’anagrafe ecc. di tempo se ne ritrova di solito poco e in cucina non ci può stare più di tanto. Ricette per una sola persona non ne vengono pubblicate, e non si illuda il singolo di risolvere il problema miniaturizzando quelle per quattro. Quasi sempre il rapporto tra tempo impiegato e risultato conseguito (una porzione) è assolutamente proibitivo.

Questo moderno paria del gradimento, solitamente conserva in frigo una pentola di salsa di pomodoro e qualche fettina di carne più un ciuffetto d’insalata per una futura sequela di cene o pranzi veloci capaci di trasformare un uomo sano e normale in un depresso da psicoterapia. Il ricorso al congelato, al liofilizzato e persino al catering della grande distribuzione è una soluzione discutibile: prima di tutto è costosa, e in secondo luogo conduce a una monotona mediocrità, fastidiosa come un mese senza domeniche.

Si può provare a far di meglio, a fare qualche piccolo compromesso: comprare parte degli ingredienti già pronti e cucinarli in maniera creativa, ovvero volersi un po’ bene anche in cucina.

Per esempio, se il sole non c’è, portarne uno a tavola! Se un sole intero è troppo per sé, via, invitiamo un paio di amici e quel sole trasmetterà più calore.

La torta salata spinaci e ricotta è una torta semplice, preparata con la pasta sfoglia, ripiena di ricotta e spinaci, uovo e Parmigiano. E’ veramente ottima e il sapore degli spinaci viene messo particolarmente in risalto. Si può preparare anche con la pasta sfoglia già pronta che si acquista in rotoli già stesi al supermercato, nel banco frigo.

Ingredienti:

1 kg di spinaci

Sale fino

300 g di ricotta

100 g di Parmigiano Reggiano

2 uova

Maggiorana

Pepe nero macinato al momento

500 g di Pasta sfoglia

Preparazione:

Stendere su un piano il primo rotolo di pasta sfoglia; mescolare con cura gli spinaci (precedentemente sbollentati e salati) e la ricotta, un uovo, il parmigiano, il sale e il pepe. Una volta che gli ingredienti saranno ben mescolati tra di loro, ricavare due porzioni: con una porzione riempire una ciotolina, che servirà per disporre il ripieno al centro; l’altra porzione di spinaci, invece, verrà disposta lungo la superficie circolare della base, facendo attenzione che questo ripieno “a cerchio” si trovi esattamente tra il centro, il “cuore” del nostro sole, e l’estremità esterna della pasta. A questo punto, spennellare il secondo rotolo di pasta con l’altro uovo e disporre la superficie superiore sopra la base con il ripieno. Premere la pasta con una forchetta, lungo tutta l’estremità esterna – per dare una forma ai “raggi” del nostro sole – e in prossimità del ripieno al centro – per enfatizzare il “cuore” del nostro sole. Praticare delicatamente delle incisioni, dal centro verso l’esterno, ricavando delle fette di media grandezza. Rovesciare ogni fetta verso l’alto, in modo tale che il ripieno risulti visibile e la torta assuma così una deliziosa forma di “sole”. Spennellare la superficie esterna della torta con l’uovo e cuocere in forno a 170°C per un’ora.

due passaggi visivi importanti sono questi:

Quando la metterete a tavola, se là fuori è freddo e senza sole, a voi sarà già tornato il buonumore!

