Lettera aperta di Francesco Ferla al Magister Ludi: “Caro Sgarbi, credo tu non abbia capito una virgola..”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Francesco Ferla, noto per avere ritratto la potenza e l’incanto del patrimonio architettonico della Sicilia sullo sfondo di cieli intensi e tempestosi, è un fotografo palermitano, o meglio, un pittore di nuova generazione che della sua terra sa ritrarne persino il carattere: gli scatti con cui il Comune di Palermo ha candidato a Patrimonio Unesco l’eredità monumentale della Sicilia arabo-normanna portano la sua firma, così come le immagini ufficiali della città barocca di Ragusa Ibla, anch’essa Patrimonio Unesco, e quelle delle opere salvate dall’Arma dei Carabinieri, presentate nel 2014 al Quirinale di Roma nella mostra “La memoria ritrovata”. Laureato a Firenze ma da molti anni residente tra Londra e Parigi, è il fondatore dello studio Organica London dove in una collettiva fotografica ha esposto opere raccolte sotto il significativo titolo: “Artisti contro le trivellazioni petrolifere in Sicilia”.

Alla radice della potente suggestione del lavoro di Ferla, nell’esaltazione di sfondi di cielo da bufera e nell’impianto onirico e simbolico di un’estetica quasi medievale «c’è un lavoro di astrazione che isola le architetture dal contesto reale come se si trattasse di un disegno rinascimentale, aiutando lo spettatore e generando icone riconoscibili», spiega l’autore stesso. Il quale, dopo avere collaborato per alcuni anni come artista digitale con la londinese Wacom Technology Corporation e dunque abituato a lavorare con materiali pregiatissimi e sofisticate macchine a controllo numerico, ha però scelto l’amata città natale per realizzare queste potenti immagini.

Francesco è molto apprezzato, oltre che per le sue opere, per la sua profondissima sensibilità civile e per l’umiltà che lo contraddistingue, per l’elevata intelligenza sociale con la quale arriva al cuore della gente: un suo recente post su fb ha ricevuto ad oggi dodicimila like e novemila condivisioni senza offese o critiche, soltanto incisive e forti valutazioni civili. Si tratta di una “lettera aperta” a Vittorio Sgarbi, Magister Ludi culturale, nella quale confuta senza remore il valore stesso dell’arte se distante dall’umanità che la crea, che ne è sostanza e origine, che pubblichiamo integralmente:

“Caro Vittorio Sgarbi, voglio insegnarti una cosa, e riguarda la sfera della cultura. Sai…credo che tu non abbia capito una sola virgola della storia dell’arte. Conosci le date, i luoghi, le minuzie, gli avvenimenti; sai incrociare amabilmente i periodi, sei un essere erudito, con ottima dialettica, ma è superficie. Quando ero giovane pensavo fossi avanti, poi ho capito che non sei un uomo veramente colto, ma un contenitore meccanico di dati, un controllore ortografico, formale. Incapace di un pensiero laico. Il tuo taglio “cristiano”, interpretato male, ti porta a creare gerarchie. Puoi spogliarti quanto vuoi, ma la tua visione gerarchica classista è lo specchio di un bigottismo travestito di “peccato” e provocazione. Non mi freghi con le Pasoliniane decadenze. Soprattutto, non sei Pasolini.

Rinascimento?

Non esiste un popolo di eletti nel nome dell’arte, perché a periodi floridi artisticamente sono corrisposte puntualmente dittature, devastazioni, guerre, trionfi di diseguaglianza. Dietro ai fasti dorati del rinascimento la società italiana era uno specchio ben poco lucente. L’Italia del barocco era un inferno sociale infinito, la Russia della grande letteratura un incubo per il popolo.

La relazione automatica tra livello artistico monumentale e benessere della società non esiste, come purtroppo non esiste legame tra la creazione della bellezza e la moralità; gli esseri umani sono capaci di collezionare quadri e infornare persone. La traslazione di un sistema estetico in sistema sociale è una cazzata che non mi aspetto da un intellettuale compiuto.

Artisti

Questi erano uomini normali, spesso miserabili, e per questo meravigliosi…non gli eletti che dipingi, uomini con alcuna qualità speciale; uomini banalissimi a livello umano e spesso anche di grande ignoranza. Leonardo, nella sua enorme genialità, era un uomo privo di istruzione, “sanza lettere” si definiva; e forse proprio l’assenza di dati sterili lo alimentò a voler conoscere veramente.

Caravaggio era un violento, ed era un bifolco. Rodin era un analfabeta, Bukowski sguazzava nel letame delle città, Salieri era infinitamente più colto di Mozart. Michelangelo un misogino inaccettabile.

Erano uomini superiori?

No. Erano persone con speciali qualità specifiche nell’arte, ma nulla fa di essi un modello da imitare. L’Italia che favoleggi, quella dell’arte, è meravigliosa, ma sei il primo a condannare l’assenza di istruzione nei tuoi avversari, come parametro di valutazione della qualità umana.

L’Italia non è solo Michelangelo o Correggio; l’Italia è un caleidoscopio di cultura accademica, cultura popolare, cultura immateriale, e ciò che non capisci è che nel bilancio complessivo del sistema il contributo della Signora Pina conta quanto quello di Quasimodo: una nazione non è un museo. Un paese evoluto non è un paese imperniato sull’arte, ma sul rispetto delle persone. Se si creerà un sistema di rispetto delle persone, il rispetto delle opere d’arte sarà automatico.

Conta solo l’istruzione?

Fortunatamente il titolo di studio non inquadra un essere umano, perché siamo molto più complessi di una pila di libri. Siamo più complessi della Divina Commedia, del Decamerone, della Treccani, e nessun libro potrà colmare il divario che una mente aperta può generare, e in determinati casi l’assenza di pappe nozionistiche ha generato la libertà mentale necessaria alla creazione.

Dovresti sapere che la coscienza anatomica di Leonardo deriva dall’assoluta mancata conoscenza del latino, che gli impedì di contaminarsi con i trattati medievali di anatomia, intrisi di superstizione e ideologie prive di scientificità e questa “ignoranza” apri’ la sua mente alle più alte vette del sapere.

L’istruzione, i libri, l’università, sono vitali come il sale, ma non potranno essere mai una chiave di lettura univoca del genere umano. Se non hai capito questo passaggio, le centinaia di libri che hai letto sono vane, le tue pubblicazioni inutili, il tuo successo effimero, il tuo contributo evanescente; hai buttato il tuo tempo. Lascia stare dunque i grandi maestri del Rinascimento, con il tuo asfittico approccio elitario, perché erano delle capre che a stento sapevano firmare, e certuni vivevano nei pollai o dormivano con gli stivali.

Cultura

il rispetto verso gli altri, verso la diversa provenienza sociale, culturale, verso gli orientamenti sessuali, il rispetto verso l’eterogeneità, il rispetto nei riguardi di chi non ha potuto studiare. Cultura è abbandono della propria convinzione di essere speciali, unici, eletti. Educazione è cultura. Educazione al relativismo, educazione alla diversità. Soprattutto, la cultura è il rispetto, rispetto di una persona, di un luogo, di un silenzio, di un culto, di una opera d’arte.

Vai a Ballarò, siediti di fronte alla Signora Pina, che non conosce la Cappella degli Scrovegni; sedia di fronte sedia … e parla con lei, se ci riesci, perché ti deframmenta e inizializza, con la sua pragmatica cinica concretezza.

E se non avrai il coraggio di affrontare la Signora Pina, prendi la macchina, senza autista… attraversa la Sicilia… piano, e visita la Venere di Morgantina, godendo come un turista normale il silenzio, l’assenza delle masse, la sacralità di quei luoghi dove il genius loci devi sentirlo a pelle.

Ma quello, se non senti, non potrai sentirlo nemmeno nudo, al centro della campagna.

Perché tu, cosa vogliono dire una campagna deserta ed una statua, non l’hai mai sfiorato.

Se proprio non vuoi dimetterti da Assessore alla Cultura della Regione Sicilia, ascolta un consiglio, parla con le persone, immergiti nei mercati, abbandona per un po’ i monumenti, quelli li conosci, entra nel territorio non come un colonizzatore, ma come un siciliano.

Ascolta in silenzio, guarda le persone, e scoprirai che la bellezza ha infinite forme.

La cultura è fatta di opere epiche, affreschi, ma anche di linguaggi, cenni, proverbi, racconti, usanze, rituali, scaramanzie, canti, abbanniate, voci, ricordi, miti, mani che gesticolano, e tutto questo è bellezza e non ha legame con i libri.

Devi avere rispetto.

(Parigi, 6 marzo 2018, Francesco Ferla)

ph. Monreale, Francesco Ferla

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.