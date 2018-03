E’ più stupido l’uomo o la gallina? Lo zoo-futurismo e la lezione da imparare

🔊 Ascolta l'articolo

L’uomo ha ritenuto a lungo, e in molti casi continua a ritenere, l’intelligenza una sua peculiare qualità e in nome di questa presunta superiorità intellettiva e morale ha soggiogato le altre creature con cui condivide il pianeta. Per la maggior parte del Novecento l’attribuzione di capacità cognitive ed emotive agli animali era considerata assurda e a-scientifica, ritenendo gli animali come automi stimolo-risposta dotati geneticamente di soli istinti utili. Per alcune specie la rivalutazione è estremamente recente, “nel 1992 solo settantadue articoli parlavano dell’apprendimento dei pesci; dieci anni dopo ce n’erano cinquecento (oggi si arriva a seicentoquaranta): “per nessun altro animale abbiamo rivisto così in fretta e così radicalmente le nostre conoscenze”, ha scritto Jonathan Safran Foer nel libro, bellissimo peraltro, Se niente importa. Queste convinzioni sono state demolite con audacia da pensatori e scienziati dalle larghe vedute, ed è grazie a loro che oggi sappiamo, ad esempio, che cornacchie e polpi possono riconoscere le facce umane, che i pesci sanno passare le informazioni apprese da una generazione all’altra e che le scimmie possono imparare dagli errori dei propri simili. La verità è che non esiste un’unica forma di intelligenza, ogni specie ha una peculiare struttura cognitiva che spesso non riusciamo a comprendere. “Pensare l’uomo come coscienza separata dallo spazio e dal mondo è un’astrazione assoluta – ha dichiarato Alberto Giovanni Biuso – L’umanità non è la controparte dell’animalità, ne rappresenta una specificità”.

Secondo Biuso “dobbiamo smetterla con questa ossessione gerarchica, la materia ha stadi differenti, non possiamo affermare che una roccia sia inferiore a uno scoiattolo o uno scoiattolo inferiore a un uomo. Abbiamo paura dell’animale che noi stessi siamo, una paura atavica basata sulla necessità di marcare il territorio e stabilire una gerarchia differenziandoci dalle altre specie. Dobbiamo superare questo concetto di centralità, ci troviamo in un labirinto e non c’è alcun centro”.

Dominique Lestel, filosofo ed etologo che indaga da anni la relazione tra umani e animali, ha colto l’occasione per presentare al pubblico una nuova corrente di pensiero, lo Zoo-futurismo. “Con questo termine si intende l’animalizzazione dell’essere umano – ha spiegato – è una posizione al contempo filosofica e artistica in corso di elaborazione. Si tratta in particolare di riattivare la nostra animalità esplorando le capacità che noi abbiamo ricevuto dalla nostra storia filogenetica e che abbiamo perso o non abbiamo avuto l’occasione di sperimentare fino in fondo in quanto Homo sapiens”.

L’esempio più straordinario è quello delle vespe del genere Polistes le quali sono in grado di riconoscersi l’un l’altra tramite i peculiari segni facciali gialli e neri. Questo tipo di riconoscimento facciale è peraltro indispensabile per la loro vita sociale. Ma anche il fringuello non finisce di stupirci: sceglie il partner sulla base della complessità dei gorgheggi e sulla bravura canterina dei maschi: da qui alla comunicazione umana, il passo è breve. I fringuelli maschi studiati dalla neuroscienziata Sarah Woolley della Columbia University utilizzano il loro sistema cerebrale per imparare canzoni e sonorità che, in seguito, servono per conquistare le proprie compagne. Gli stessi gorgheggi che, per le femmine, sono utili a giudicare quali saranno i compagni prescelti per la riproduzione. La scienziata ha evidenziato come i giovani fringuelli di sesso maschile imparano le canzoni dai loro padri e, con il tempo, le perfezionano fino ad arrivare a elaborare, da adulti, cinguettii complessi che annunciano a potenziali partner che i loro cervello è sano e il loro corpo forte. Una sorta di assicurazione, quindi, destinata alle future compagne che sceglieranno in questo modo un partner sicuro e affidabile. Una selezione naturale basata sul canto che ha dell’incredibile ed è decisamente affascinante. Se il cinguettio è troppo semplice e banale, se non è intenso e complesso, il partner verrà rifiutato e la femmina passerà a esaminare un altro maschio. Con la speranza di trovare, finalmente, il candidato adatto. La capacità dell’uccello canoro di apprendere i suoni, inoltre, è incredibilmente rara negli animali e per questo – avverte la ricercatrice – si deve continuare a studiarla, anche per capire di più sull’uomo e sul suo modo di comunicare. Le canzoni sono infatti portatrici di messaggi e i fringuelli, tra gli altri, ci ricordano l’importanza e il segreto di una buona comunicazione in ogni coppia. E non solo fra le coppie, verrebbe da aggiungere.

E poi, chi l’ha detto che avere un cervello piccolo, come quello di una gallina, sia sinonimo di stupidità? A quanto pare è vero il contrario: il cervello degli uccelli, pur se piccolo, contiene un numero di neuroni superiore a quello dei mammiferi, comprese alcune specie di primati. Lo hanno scoperto i ricercatori guidati da Suzana Herculano-Houzel, della Vanderbilt University, che per la prima volta hanno misurato il numero di neuroni nel cervello di oltre una dozzina di specie di uccelli, dal minuscolo diamante mandarino al 6 volte più alto emù, il secondo uccello più grande del mondo dopo lo struzzo. Ecco perché, spiegano i ricercatori sulla rivista dell’Accademia americana di scienze (Pnas), nonostante le minuscole dimensioni del loro cervello, gli uccelli sanno svolgere compiti cognitivi complessi. Tutti hanno più neuroni ‘impacchettati’ rispetto ai mammiferi e persino ad alcuni primati con la stessa massa cerebrale. ”Per molto tempo dire a qualcuno che aveva un cervello da gallina era considerato un insulto – commenta Herculano-Houzel – Ora invece dovrebbe essere considerato un complimento”.

Finisce così il tempo scandito dalla celebre canzoncina di Cochi e Renato «la gallina non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente»: conosciamo galline e galletti che guardano la Tv e qui, forse, sarebbe facile fare qualche battutina in merito ai programmi che ci vengono propinati. Se poi prendiamo in considerazione la vita nel pollaio, quello di una volta, vediamo che esiste una ben precisa gerarchia che condiziona in modo rigido il comportamento degli ospiti. Ogni gallina utilizza sempre la stessa posta, mangia nel rispetto di un ordine ben stabilito, depone l’uovo nella sua cesta ed ha un rapporto più o meno stretto con il gallo di turno; si tratta insomma di una società di polli soggetta a regole ferree che non possono essere violate pena un bella dose di beccate.

E’ ovvio che non possiamo pretendere che un pulcino che deve raggiungere il peso di quasi tre chilogrammi in poco più di quaranta giorni, ingozzandosi ininterrottamente, con le luci accese 23 ore su 24, possa sentirsi in armonia con la vita o manifestare qualche barlume d’intelligenza. La stessa considerazione vale per una gallina ovaiola che depone uova a ripetizione in una gabbietta 30×25 centimetri o condivide un metro quadrato con altre otto. E pensare che i galli domestici sono allevati da almeno cinquemila anni, sono arrivati dall’India attraverso la Persia e l’Egitto, oggi sfamano gran parte dell’umanità ed anche dei nostri tradizionali amici cani e gatti come componenti principali di scatolette e crocchette. Al di là della loro dotazione intellettiva, sicuramente meriterebbero più rispetto. La gallina è senz’altro l’animale più citato da tempo immemore, ed è presente in moltissimi detti popolari (chissà perché), tipo: “Andare a letto con le galline” per dire andare a dormire molto presto, “Avere un cervello di gallina” per indicare (erroneamente) una certa stupidità, “Cercare il pelo nell’uovo” cioè essere estremamente minuzioso, “Essere la gallina nera” ovvero essere sempre in ritardo, “Essere il gallo della checca” per indicare uno che piace molto alle donne, essere un dongiovanni (il detto è preso dall’opera lirica ‘L’elisir d’amore’, di Gaetano Donizetti, in cui si canta che “il gallo della Checca tutte vede e tutte becca”), “Essere pieno come un uovo”, invero avere mangiato così tanto da non potersi muovere, “Gallina che canta ha fatto l’uovo” cioè il primo che denuncia un fatto negativo ne è probabilmente anche il responsabile.

E chi più ne ha più ne metta, un’infinità di riferimenti alla gallina e al suo pollaio di antica saggezza contadina, per finire con l’atavico “Gallina dalle uova d’oro” che non ha bisogno di spiegazioni così come quello della “Gallina vecchia fa buon brodo”.

Dal punto di vista simbolico la gallina rappresenta “l’archetipo naturale della madre”, significato già riscontrabile nei Vangeli dove la chioccia è il modello esemplare dell’amore protettivo verso i deboli, proprio nel senso di quanto afferma Gesù: «Gerusalemme, Gerusalemme (…), quante volte ho voluto radunare i tuoi figli come la gallina raccoglie i pulcini sotto le sue ali». Nella raffigurazione allegorica delle “Sette arti liberali” la paziente cova della gallina rappresenta la grammatica, a cui è affine per la grande pazienza richiesta. Nei riti africani dedicati all’iniziazione femminile, la gallina ha funzione di psicopompo (dal greco «conduttore»; epiteto di divinità, soprattutto di Ermete, designante la sua funzione di guida delle anime dei trapassati; in tal senso Virgilio è lo psicopompo di Dante nella “Divina Commedia”) e nell’antica medicina popolare, il sangue di gallina aveva la virtù di frenare gli eccessi del desiderio sessuale.

Nella cultura mitteleuropea predomina invece la concezione della «gallina stupida» confermata anche dal simbolismo onirico per ciò che riguarda l’interpretazione dei sogni e la psicologia del profondo. In questa accezione infatti, le galline «esprimono una collettività estroversa e povera di spirito. Spesso esse cadono preda di un panico sciocco e infantile, così come i pensieri dei folli si accavallano furiosamente. Perciò, una cosa che il sognatore prende troppo sul serio nella vita quotidiana, nel sogno si presenta in tutta la sua piccolezza tumultuosa» (E. Aeppli, 1943).

In passato la cultura europea considerò il gallo da una parte un animale solare, che con il suo canto annuncia l’alba e scaccia i demoni notturni, dall’altra (soprattutto il gallo nero) un animale magico e rituale, vittima sacrificale per le potenze infernali.

Ma la simbologia positiva prevalse e sui cammei degli amuleti, su scudi e lapidi sepolcrali, vennero rappresentati galli che con il loro canto scacciavano persino leoni e basilischi. Si vociferava a quel tempo che la cresta del gallo proteggesse dagli incubi, che l’ingestione dei testicoli del gallo avesse un effetto afrodisiaco e che facesse partorire alla donna figli maschi; si narrava inoltre che il gallo dissipasse le tenebre e che, posto vicino ad una partoriente ne facilitasse il parto. Ma già nell’arte romanica il gallo veniva posto sui campanili come annunciatore della luce e della preghiera del mattino. La sua aggressività nel combattere per il territorio e una permanente disponibilità all’accoppiamento ne fanno un animale che simboleggia la virilità, ma, nell’interpretazione cristiana, il gallo è anche il simbolo del Cristo che porta l’alba del nuovo giorno della fede. San Gregorio fece del gallo l’esempio del buon predicatore, dato che batte i fianchi (segno di penitenza) con le ali, prima di innalzare il suo canto. Il triplice canto del gallo durante il «rinnegamento di Pietro», una scena rappresentata di frequente sui sarcofagi paleocristiani, indica il monito alla superbia.

In Cina il gallo, decimo segno dello zodiaco, non viene mangiato (il 2017, appunto, è stato proprio l’Anno del gallo). Il gallo rosso protegge dal fuoco e il gallo bianco protegge dai demoni. Del gallo non si loda soltanto il coraggio, ma anche il buon carattere, dato che invita le galline al cibo ed è assai affidabile nel provocare il risveglio alla giusta ora (in Giappone il suo canto fa uscire la Dea del Sole dall’oscurità). La saga indiana fa posare il Re dei galli su un albero nel leggendario paese di Jambudvipa, e il suo canto incita tutti i galli del mondo a cantare a loro volta.

Come personificazione della lussuria (i giovani vengono incalzati «dai demoni dei galli») e della litigiosità, il simbolo del gallo (come quello del caprone) acquisì nel medioevo anche una valenza negativa. Il gallo divenne poi, contemporaneamente, l’animale araldico della Gallia e di San Gallo; anche San Vito venne rappresentato assieme ad un gallo (seduto su un libro), e sempre un gallo, per la sua natura vigile, ornava preziosi orologi. San Pietro, rappresentato assieme al gallo ammonitore,divenne il patrono degli orologiai.

Nel 1675 W.H.Frh. Von Hohberg scrive questi versi: «Non appena il vispo gallo canta l’ora/tutti gli altri iniziano a cantare uno dopo l’altro/E così quando tu sentirai risuonare la gloria di Dio/fa attenzione che la tua lingua non ammutolisca e rimanga senza parole».

Sarebbe a questo punto da rendere obbligatoria la lettura di uno dei libri di Frans de Waal in tutte le scuole superiori, ma soprattutto in quelle a indirizzo umanistico: l’autore ragiona sul tema “il posto dell’uomo nella natura”, e solo il cielo sa quanto abbiamo bisogno di approfondirlo. Frans de Waal è un grande studioso del comportamento dei primati, oggi quasi settantenne. Scritto in stile divulgativo, questa dissertazione è un viaggio all’interno dell’etologia, nel corso della quale de Waal cerca da un lato di farci capire che cosa è oggi lo studio del comportamento animale (soprattutto, ma non solo, di quello delle scimmie), ma anche quali sono stati gli errori nei quali sono spesso incorsi i ricercatori e quali sono i fraintendimenti che spesso accompagnano la comunicazione dei risultati delle ricerche in questo campo.

Una delle idee più stimolanti che si trovano in questo libro è la caduta progressiva e inesorabile delle sbandierate differenze (e superiorità) che ciclicamente sono state attribuite all’uomo rispetto agli “animali”, o a un animale rispetto a un altro. Molto istruttiva, ad esempio la storia degli elefanti, ritenuti non in grado di usare strumenti, perché era stata presentata loro una banana appoggiata a terra fuori della gabbia, ma raggiungibile con un bastone: poiché gli elefanti potevano prendere il bastone solo con la proboscide, che è anche il loro “naso”, una volta “tappato” dal bastone non sapevano che farsene. Dunque, gli elefanti sono stupidi? No: appesa la banana in alto e forniti gli elefanti di una cassa robusta, anche lontana dal punto d’uso, essi in un attimo imparavano a spostarla sotto al premio per raggiungerlo.

Dunque: se vogliamo ottenere risposte interessanti, occorre fare le domande giuste.

Un video che è diventato quasi virale gira ultimamente sui social: la gallina che si finge morta per non concedersi al gallo di turno: si tratta di un comportamento difensivo ma somiglia tanto all’atteggiamento delle donne che quando non hanno voglia di giacere col proprio compagno ostentano un gran mal di testa: abbiamo ancora qualcosa da insegnare agli animali o non ci rimane che tacere e apprendere?

Che la Donna faccia finta di dormire per evitare il marito lo sapevamo, ma che la gallina si finga morta per evitare il gallo è eccezionale!! Publié par Caterina Stefanoni sur jeudi 1 mars 2018

