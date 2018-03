Sicilia: un cuore caldo e magnetico dentro i “Campi aperti” di Alessio Arena

🔊 Ascolta l'articolo

Avevamo già parlato di Alessio Arena, giovanissimo poeta, dalle pagine di questo giornale, in occasione del suo “ritorno” ad Alia, il piccolo paese natio del nonno, luogo di origini e di aperte campagne. Ne riparliamo oggi in occasione della presentazione alla sede Rai di Palermo del suo ultimo libro, dal titolo: “Campi aperti”.

Indubbiamente, quella ricerca delle origini familiari ha procurato all’animo ricettivo e sensibile di Alessio una profonda suggestione: merito dei meravigliosi paesaggi della terra di Sicilia dal cuore caldo e magnetico, di quelle campagne siciliane su cui lo sguardo spazia senza limiti e confini, perfetta metafora di quella libertà di pensiero e di quella elasticità mentale “a cui tutti dovrebbero ambire”, secondo Alessio. Ma i “campi aperti”, come chiarisce lui stesso nell’introduzione, sono anche altro: le discipline finalmente libere da ogni barriera, da ogni fredda e superflua delimitazione concettuale; la totalità degli interessi e degli scopi di un individuo scevri dal senso del dovere verso una presunta “identità” a cui doversi attenere. I “campi aperti” non sono affatto frutto della negazione delle identità individuali, ma, al contrario, costituiscono una loro decisa affermazione, “oltre e nonostante la frequente tendenza a collocare ciascun individuo nella società sulla base di artificiose attribuzioni qualitative”.

La poesia di Alessio Arena racconta con parole mirabili, essenziali e leggere ma determinate un punto di vista sul mondo con la certezza assoluta che ogni confine fisico, concettuale o psicologico costituisce unicamente un limite per l’uomo e per le sue infinite possibilità di espressione. Il “confine” segna la terra e il pensiero, divide, ostacola, impedisce la fluida circolazione di corpi e idee nello spazio ma anche nel tempo. Cos’altro è il concetto di confine se non il frutto di un’errata interpretazione della realtà? Nel momento in cui gli uomini costituirono le società, l’uomo stesso non è stato più il “centro”: all’uomo si è sostituita la società come entità a se stante. Una società diventata noncurante dell’individuo e non rispettosa delle sue potenzialità, come una macchina sterile e priva di scopo, un ingranaggio gelido intrappolato nel suo retorico circuito.

Come opporsi a questo degrado? Con l’Arte, asserisce deciso Alessio, uno strumento che è certamente in grado di ristabilire il giusto ordine delle cose; l’uso libero e disinteressato della creatività e dell’invenzione, quindi, si configura come un medium prezioso.

La strada da percorrere diventa perciò quella dell’abbattimento delle barriere di ogni tipo, sia culturali che disciplinari; l’artista è colui che in primis deve saper cogliere quella bellezza che emerge quasi d’improvviso dal caos e che sola, è capace di riportare all’ordine. Un ordine elastico, armonioso, che può e deve ridefinirsi costantemente, perché Alessio ha una consapevolezza, una certezza: che l’ordine come porto sicuro sia un illusione, un inganno, che sia limite a se stesso.

Questo libro è un piccolo viaggio che comincia da Alessio e finisce ad Alessio, un viaggio circolare in cui il rapporto con le parole diventa fondamentale: un ragazzo modello che riesce a tenere perfettamente tutto sotto controllo con grande lucidità: nei suoi campi aperti c’è tutto il rapporto permeato di solidità con la sua terra, la Sicilia, controcorrente rispetto a quella “liquidità” di cui si sente parlare -concetto abusato e abusivo dei nostri giorni – in riferimento alla nostra attuale società, dove il confine è lì per dirci che solo nel momento in cui conosciamo noi stessi possiamo conoscere l’altro. Conoscenza che ci aiuta e ci sprona ad abbattere ogni confine, ad aprire cancelli chiusi.

La parola più ricorrente in tutte le poesie è Buio, coniugata in varie forme: Sogno, Sera, Notte, Silenzio, Ombra, un paesaggio raccolto e intimo che diventa onirico guardato con occhi colmi di stupore che osservano la realtà attraversata dal vento, dal siciliano vento di scirocco che porta tempesta di pioggia e che dall’acqua riporta sempre al mare. Parole che si compongono e si scompongono e a tratti diventano quadri: il campo di papaveri di Monet, macchie di colore con una presenza di alberi che in lontananza delimitano l’orizzonte; il campo di grano con i corvi neri di Van Gogh: drammatico, con una strada che si perde nel nulla; il grande campo nel deserto di Paul Klee, con una strada principale cui si collegano le secondarie con colori diversi, in cui la strada è un elemento per ritrovarsi.

“La Poesia che amo e che difendo è un inno alla vita, un’esaltazione delle luci del mondo in tutte le loro sfumature, una preghiera laica alla Bellezza, che viene alimentata costantemente attraverso la sfrenata fantasia degli uomini”, chiarisce Alessio, aggiungendo: “ho lasciato che fosse preponderante in me un sentimento in particolare, quello che reputo più prezioso e utile non solo per affrontare i grandi problemi della nostra epoca, ma anche per vivere le piccole situazioni che caratterizzano la nostra quotidianità: la Speranza.

Sembra di ascoltare Antonio Presti, il guru-mecenate che da quarant’anni riscatta territori abbandonati e quartieri disagiati con operazioni complesse a base di cultura, quando afferma: “Le mie opere nascono guardando, camminando. Procedono dal particolare all’universale, mai viceversa. E la loro fruizione è libera e liberata, senza biglietto”. Come dire, senza frontiere, senza i cancelli di cui parla Alessio. Più di quindici anni fa, Presti organizzava il Treno dei Poeti, convogli in partenza da Catania verso altre località della Sicilia con a bordo una cinquantina di grandi letterati italiani – da Orengo a Loi, dalla Spaziani a Sanguineti – che declamavano versi e discettavano di poesia con viaggiatori e scolaresche. Al summit dei poeti organizzato ancora una volta da Presti lo scorso anno Alessio ha partecipato come uno dei 37 poeti, condividendo con Antonio Presti, guru gentile e ascetico in pile e sneakers, filosofia e poesia di cui quella che segue è estrema e gioiosa sintesi di pensiero:

Sono qui per stupirmi.

Con lo stupore si inizia ed anche con lo stupore si termina,

e tuttavia non è un cammino vano.

Se ammiro un muschio, un cristallo,

un fiore oppure un cielo nuvoloso,

un mare con il pacato respiro da gigante….

Ogni volta che riesco a vivere in sintonia

con un frammento di natura

grazie all’occhio o ad un altro senso,

ogni volta che sono da esso attirato ed incantato,

aprendomi per un attimo,

allora dimentico – in quello stesso istante – tutto

l’avido cieco mondo delle umane ristrettezze,

ed invece di pensare o di impartire ordini,

invece di conquistare o di sfruttare,

di combattere o di organizzare

in quell’istante non faccio altro che “stupirmi”

e con questo stupore

non solo divengo fratello di tutti i poeti,

i saggi, ma anche fratello di tutto ciò che ammiro

e sperimento come mondo vivente;

della farfalla, dello scarabeo, della nuvola,

del fiume e dei monti

perché lungo il cammino dello stupore

sfuggo per un attimo al mondo della divisione

ed entro nel mondo dell’unità,

dove una cosa, una creatura dice all’altra

“questo sei tu”.

Oltre ai 37 poeti tra cui Alessio Arena, all’ombra dell’Etna furono migliaia gli studenti a partecipare, a tentare di dimostrare che la vera potenza della vita è la Cultura. Un evento che concentrò l’attenzione sul valore del sapere, e coinvolse migliaia di giovani delle scuole che, per lanciare un messaggio universale, si incontrarono nei Comuni siciliani della fascia jonico-etnea che si affacciano su Taormina, a Savoca, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa e sull’Etna, nel Bosco delle Betulle, con l’obiettivo di affermare quel principio di rigenerazione del presente che pone in primo piano cultura e conoscenza. Un vero e proprio manifesto etico da consegnare alle nuove generazioni, quale supporto teorico, morale e ontologico per una società contemporanea che continua ad essere afflitta da logiche utilitaristiche.

«È la potenza delle parole – sottolinea Antonio Presti – a rivelare il valore dell’essere che contrasta la dilagante logica dell’avere. La poesia agisce come un mantra, come una sottile melodia pervasiva che orienta diversamente lo sguardo su questa terra, di cui la Sicilia, con le sue contraddizioni, è una sintesi perfetta. La poesia afferma la superiorità del principio della Bellezza e l’autonomia del sapere quale pensiero collettivo. La Conoscenza è la potenza più grande del mondo poiché più la consegni e più aumenta. Il grande evento della Parola nasce per raggiungere l’anima della gente, generando una riflessione profonda a partire dalle radici delle comunità, per risvegliarne l’umanità a volte assopita dalla mediocrità del nostro tempo.

Quelli di Antonio Presti sono i “campi aperti” e liberi di Alessio Arena: entrambi ci regalano ad ogni lettura, ad ogni ascolto, Bellezza, Resilienza, e Speranza.

Campi aperti

La pietra

che interrompe la strada

è un monumento

al passaggio dei contadini,

partigiani delle piogge.

E’ il cuore della terra

scampato alla tempesta

una domenica di passaggio

e restituito al mondo

in una goccia di buio.

Sogno cancelli

in campi aperti

a dividere il nulla,

a separarci dal fondo

dei nostri occhi.

L’amore che chiedo

è un secondo di silenzio

nel concerto dell’odio.

Un accordo di pace

tace come

la voce di Dio

quando scoppia la tempesta.

