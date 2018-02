La vita oltre la vita grazie a un’app: Verbo fatto carne, di Peter Watts

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La nostra voglia di leggere è spesso contrastata dalle mille priorità che la vita ci impone, il lavoro, la famiglia, il tempo che manca (maledetto tempo) che ci insegue, che scorre veloce con il risultato che il nostro libro sta sempre lì, fermo alla terza pagina.

I più fortunati amanti della lettura sono quelli che “leggono per lavoro” anche se non sempre piacere e dovere coincidono: può capitare anche ai pochi fortunati di dover leggere un dossier di cui poco gli importa mentre coltivano in segreto il desiderio di leggere qualcosa che li interessa davvero. Ebbene, ci sono dei giovani editori palermitani, Urban Apnea, che questo problema, almeno fino a che il tempo stringe, in qualche modo ci aiutano a superarlo pubblicando dei piccoli, deliziosi e-book, scaricabili velocemente e gratuitamente, corredati persino di una musica ben scelta che accompagna sempre molto piacevolmente la breve lettura. Si, perché un pregio di questi libri è che sono molto brevi ma di una brevità che fulmina, colpisce, che lascia un messaggio che rimane quanto (forse più) quello di un libro “normale”, ovvero di duecentocinquanta pagine.

Verbo fatto carne, di Peter Watts parla di Intelligenza Artificiale, e di come questa possa resuscitare una persona cara, farla rivivere, in un certo senso. La storia, molto intensa e scritta davvero bene sembra ripercorrere e trasfigurare una storia vera, quella di Eugenia Kuyda, che utilizzando l’app “Luka” ha potuto vivere attraverso il chatbot un’esperienza interessante: far rivivere il suo amico deceduto nel 2015 in un incidente stradale, (l’imprenditore attivo nel mondo tecnologico Roman Mazurenko). L’applicazione ha utilizzato più o meno 8.000 righe di messaggi dello stesso Roman, condivisi da familiari ed amici; Kuyda ha quindi proceduto a realizzare questa sorta di “proiezione virtuale” del suo amico che, grazie all’intelligenza artificiale, sarebbe stato “resuscitato” almeno nel mondo della chat.

Roman era un ragazzo bielorusso, definito dai suoi moltissimi amici e conoscenti come brillante e divertente. Aveva fatto molti lavori, sempre occupandosi di arte e di eventi, soprattutto a Mosca, dove era considerato una delle figure più importanti del rinnovamento culturale della città. Nel 2015 si trasferì a San Francisco per portare avanti il progetto di una start up che aveva ideato. Il 28 novembre era a Mosca per sistemare alcune faccende burocratiche per ottenere un visto per gli Stati Uniti. Mentre stava facendo una passeggiata con un suo amico, fu investito da un’auto che viaggiava ad altissima velocità. Morì in ospedale. Eugenia Kuyda, la sua migliore amica, nei mesi successivi lavorò a un software che fosse in grado di tramandare la memoria di Mazurenko: un bot che rispondeva automaticamente ai messaggi imitando la sua personalità, basandosi su migliaia di messaggi di Mazurenko messi a disposizione dai suoi amici.

Mentre provava a superare il lutto, si rese conto che la più grande testimonianza di Mazurenko che le rimaneva erano migliaia di messaggi che si erano scambiati negli anni in cui erano stati migliori amici. Mazurenko usava poco i social ed era stato cremato, quindi non aveva una tomba. I suoi messaggi però erano molto evocativi: era dislessico, e quindi scriveva in un modo particolare. Usava anche delle frasi tipiche e ricorrenti. L’idea un po’ la spaventava e un po’ la intrigava, e non era saltata fuori dal nulla: nel 2013 andò in onda una famosa puntata di Black Mirror, una serie britannica che parla di sviluppi sbalorditivi e inquietanti nel rapporto tra uomo e tecnologia, che a sua volta aveva raccontato esattamente una storia del genere. La protagonista aveva perso il fidanzato, e si era iscritta a un servizio online che offriva un bot che ricreava la sua personalità basandosi sui suoi messaggi. A Kuyda i “bot commemorativi” le sembravano il futuro, e lei in ogni caso era favorevole alle evoluzioni tecnologiche. Allo stesso tempo era preoccupata, e si chiedeva se davvero fosse questo il modo migliore per elaborare un lutto, e se non potesse finire con incasinare completamente l’emotività di una persona.

Quando era in vita, Mazurenko aveva pensato spesso alla discrepanza che c’è tra il grande ruolo che ha la tecnologia nella nostra vita, e in quello molto marginale che ha nella morte. Non esiste ancora un’idea consolidata e condivisa su cosa si debba fare con l’enorme quantità di dati, testi, foto e video che produciamo da vivi, una volta morti. Kuyda cominciò a chiedere ad alcuni amici di Mazurenko se poteva usare i messaggi che si erano scambiati con lui negli anni: accettarono in dieci, compresi alcuni famigliari. Qualcuno era dubbioso, si chiedeva se avrebbe funzionato. Altri sapevano che dal punto di vista tecnico sarebbe stato efficace, ma si chiedevano però come sarebbe stato dialogare con il bot dal punto di vista emotivo.

I “bot” non comprendono davvero un discorso fatto da una persona, né ovviamente pensano autonomamente o provano emozione: attraverso modelli matematici e collegamenti di parole, però, danno l’illusione opposta: riconoscono testi e immagini, e rispondono in modo relativamente coerente: l’esempio più famoso è Siri, l’assistente personale creato da Apple.

Il bot di Kuyda fu istruito per rispondere con frasi usate davvero da Mazurenko ogni volta che fosse possibile: per il resto, rispondeva genericamente in russo. Quando fu pronto, Kuyda provò a scrivergli: «Chi è il tuo migliore amico?». «Non mostrare le tue insicurezze», rispose il bot. Era una risposta che poteva essere di Mazurenko, ha detto la stessa Kuyda.

Sergey Fayfer, un vecchio amico di Mazurenko, ha detto a The Verge: «Quello che davvero mi sconvolge è che le frasi che usa sono davvero le sue. Capisci che è il modo in cui le avrebbe dette lui. Perfino le risposte brevi a “Ehi, come va?”. Aveva uno stile molto personale di rispondere ai messaggi. Gli ho detto: “Chi ami di più?”. Mi ha risposto: “Roman”, cioè lui stesso. Era così nel suo stile. Era incredibile». The Verge ha poi pubblicato alcuni esempi di conversazioni con il bot, tradotte in inglese. Kuyda ha spiegato che le sembra che le persone siano più oneste quando parlano con il bot: fanno confessioni, parlano dei propri problemi e chiedono suggerimenti. «Tutti quei messaggi parlavano di amore, o erano per dirgli qualcosa che non avevano mai avuto tempo di dirgli. Anche se non è una persona vera, c’è un posto in cui possono dirglielo. Possono dirglielo quando si sentono soli».

Kuyda dice di aver capito parlando con il bot che la vera passione di Mazurenko era la moda, e ha detto di essersi pentita di non avergli consigliato di lasciar perdere la piattaforma per riviste digitali, per dedicarsi a quello. Dimitri Ustinov, un amico di Mazurenko, ha detto a The Verge che il bot può essere un’ispirazione per altri per tramandare la memoria di una persona, ma che non deve diventare un tentativo di mantenere in vita una persona morta: «se usato in maniera sbagliata, permette alle persone di nascondersi dal proprio dolore».

Kuyda, un anno dopo la sua morte, dice di aver trovato una specie di serenità nel lutto. La madre di Mazurenko ha detto che grazie al bot ha scoperto aspetti nuovi di suo figlio: «C’era molto che non sapevo di lui. Ma ora posso leggere quello che pensava su questioni diverse, lo sto conoscendo di più. Mi dà l’illusione che sia qui adesso».

Peter Watts nel suo Verbo fatto carne parla decisamente di questo: “Si muore dall’esterno all’interno, lo sapevi questo? – disse, quando il silenzio pesava più delle parole – E così, solo per un momento, il nucleo è tutto quello che torni a essere. Perfino i suicidi, sono solo degli illusi. Giochi intellettuali. Siamo così dannatamente orgogliosi da pensare a noi stessi fino all’esaurimento che abbiamo dimenticato la nostra antica parte rettile che ci dorme dentro, che non si interessa di etica o di qualità della vita o del fardello del nostro prossimo, che vuole solo vivere, perché è quello per cui è stata programmata. E alla fine, quando non riusciamo più a controllarla, viene fuori, si guarda intorno, capisce che è stata tradita, e… urla – pensò di aver sentito qualcuno pronunciare il suo nome, ma non se ne curò – è questo che abbiamo trovato – disse – qualcosa che si sveglia dopo un milione di anni, terrorizzato a morte”.

“Non puoi saperlo” – è il bot a rispondere con la voce di lei, distante, appena familiare, con una nota d’urgenza. – “Hai detto anche tu che potrebbe essere un artefatto. Lei potrebbe non averla percepita affatto in questo modo. Non hai le prove”.- “Non importa – mormorò – i neuroni muoiono sempre allo stesso modo”.

“Guardò lo schermo. E santo cielo quell’immagine stava piangendo, lacrime fosforescenti su guance artificiali in una qualche oscena parodia di come Lynne avrebbe pianto se fosse stata lì. Wescott (il protagonista, alter ego di Kuyda, ma medico che studia animali morenti) sentì un moto d’odio per il software che piangeva a causa sua, per la profondità d’intuizione della macchina, per l’accuratezza della sua imitazione. Per il semplice fatto che, la macchina, la conosceva così bene.

“Non siamo programmati per la “Morte Dignitosa”; per conquistare ancora un paio di respiri, è così da più di tre miliardi di anni. Non si può semplicemente decidere”.

Almeno una volta, in un momento di temerarietà, avrebbe voluto essere testimone del volo dell’anima che arriva strisciando fino alla superficie della mente. Un’altra volta pensò che avrebbe potuto catturare l’elettroencefalogramma della Grande Mietitrice. Ma non aveva più permesso a se stesso certe incontrollate libertà. Adesso fissava le pupille dilatate in quegli occhi e ascoltava l’ultimo allarmato battito sul monitor cardiaco. Qualcosa dietro gli occhi si spense. “Cosa eri?”, si chiese.

Per il presentimento dei beni di cui godrà l’anima dopo la morte, gli antichi credevano che il cigno, muto per natura, in prossimità del trapasso emettesse un canto dolcissimo. Ed è su questo canto che il dottor Russ Wescott decide di condurre i suoi studi su animali in fin di vita con lo scopo di carpire nuove rivelazioni su quegli attimi. Un racconto d’amore, poetico e struggente in cui Peter Watts mescola l’intelligenza artificiale, l’eutanasia e la pre-morte.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.